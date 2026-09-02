A trajetória para se tornar presença constante no atual elenco do City de Enzo Maresca começou muito antes das intervenções táticas de Guardiola. Chegar ao topo da Premier League exige um nível de dedicação que muitas vezes afasta os jovens promissores de seus colegas.

O'Reilly refletiu sobre o custo pessoal de sua formação no futebol, reconhecendo que sua adolescência foi muito diferente da de seus amigos. O lateral explicou que toques de recolher antecipados e rotinas de treino incansáveis eram exigências inegociáveis para o sucesso.

Ele acrescentou: "Na época da escola, quando você era mais novo, 14, 15 anos, até um pouco mais novo do que isso. Seus amigos saíam para festas, ficavam na rua até tarde, e você meio que tinha que não ir e dizer: 'Não posso ir, tenho treino'. Esse foi um dos sacrifícios, crescer diferente de todo mundo. Ao longo de toda a minha vida e carreira, eu simplesmente dediquei tudo ao futebol. Você não cresce como uma criança normal."

Esses sacrifícios iniciais certamente valeram a pena, colocando-o frente a frente com os melhores do esporte, com O'Reilly apontando Lionel Messi como o atacante mais difícil que ele enfrentou. Olhando para o futuro, a estrela do City também apontou o prospecto do Liverpool Rio Ngumoha para uma enorme temporada 2026-27, descrevendo o adolescente como um talento "muito, muito especial".