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Nico O'Reilly revela lição brutalmente honesta de Pep Guardiola que o ajudou a se tornar um astro do Manchester City
Da promessa da base a zagueiro de elite
Entrar no time principal do Manchester City é, sem dúvida, um dos desafios mais difíceis do futebol mundial, exigindo muito mais do que apenas habilidade técnica natural. A transição de promessa das categorias de base para estrela consolidada no profissional exige enorme disciplina tática, força mental e disposição para se adaptar aos padrões de treinamento mais rigorosos do futebol moderno.
Para O'Reilly, essa jornada culminou em uma sensacional temporada de afirmação no ano passado, uma sequência de atuações que lhe rendeu o prestigiado prêmio de Jogador Jovem do Ano da PFA, com o lateral-esquerdo de 21 anos consolidando de vez seu status como um dos defensores jovens mais empolgantes da Europa.
No entanto, seu caminho até o estrelato sob o comando do ex-técnico Guardiola não foi sem obstáculos, exigindo um duro choque de realidade para elevar seu jogo a um padrão de elite.
- GOAL
O'Reilly detalha duro choque de realidade imposto por Guardiola
Lidar com as exigências de um vestiário de elite exige evolução constante, e O'Reilly, falando com exclusividade a Adebayo Akinfenwa no podcast Beast Mode On, revelou o feedback direto que acabou transformando seu jogo.
Apesar de ter a qualidade técnica esperada de um jogador formado na base do City, o jovem admitiu que precisou mudar drasticamente sua intensidade de trabalho. O internacional inglês detalhou como seu ex-chefe catalão explicou exatamente o que faltava em seu repertório defensivo.
Ele disse: "Quando eu subi pela primeira vez, ele disse: 'Com a bola, sem problemas, mas sem a bola você precisa ser mais agressivo. Mais faminto. Mais vontade'. E isso foi algo que eu absorvi, e foi isso que me ajudou a chegar onde eu estava na última temporada e à confiança que ele tinha em mim. Acho que essa foi a maior lição que ele me deu."
Os sacrifícios por trás da ascensão de uma superestrela
A trajetória para se tornar presença constante no atual elenco do City de Enzo Maresca começou muito antes das intervenções táticas de Guardiola. Chegar ao topo da Premier League exige um nível de dedicação que muitas vezes afasta os jovens promissores de seus colegas.
O'Reilly refletiu sobre o custo pessoal de sua formação no futebol, reconhecendo que sua adolescência foi muito diferente da de seus amigos. O lateral explicou que toques de recolher antecipados e rotinas de treino incansáveis eram exigências inegociáveis para o sucesso.
Ele acrescentou: "Na época da escola, quando você era mais novo, 14, 15 anos, até um pouco mais novo do que isso. Seus amigos saíam para festas, ficavam na rua até tarde, e você meio que tinha que não ir e dizer: 'Não posso ir, tenho treino'. Esse foi um dos sacrifícios, crescer diferente de todo mundo. Ao longo de toda a minha vida e carreira, eu simplesmente dediquei tudo ao futebol. Você não cresce como uma criança normal."
Esses sacrifícios iniciais certamente valeram a pena, colocando-o frente a frente com os melhores do esporte, com O'Reilly apontando Lionel Messi como o atacante mais difícil que ele enfrentou. Olhando para o futuro, a estrela do City também apontou o prospecto do Liverpool Rio Ngumoha para uma enorme temporada 2026-27, descrevendo o adolescente como um talento "muito, muito especial".
Assista ao episódio completo
Confira todos os episódios do podcast Beast Mode On no canal oficial no YouTube.
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