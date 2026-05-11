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Nico O’Reilly, estrela do Manchester City, é apontado como favorito para garantir uma vaga na seleção inglesa na “próxima década” - o que isso significa para o zagueiro do United, Luke Shaw?
Ascensão meteórica: como O'Reilly se tornou uma estrela no clube e na seleção
Gray, que já atuou na posição de lateral-esquerdo e disputou três partidas pela seleção principal em 1999, quando defendia o Sunderland, acredita que a experiência de Shaw ainda pode ser bem aproveitada por Thomas Tuchel. Há, no entanto, preocupações evidentes quanto à sua condição física — considerando o grande número de ausências forçadas por lesão que o Old Trafford tem enfrentado.
Shaw pode ter que aceitar um papel de reserva daqui em diante na seleção, com jogadores como Lewis Hall e Myles Lewis-Skelly também disputando uma vaga em uma posição que tem visto vários talentos emergentes se destacarem.
O’Reilly parece ter saltado para a frente dessa fila, tendo feito sua estreia oficial pelo City apenas em agosto de 2024. Uma ascensão meteórica à proeminência o levou a disputar mais de 50 partidas nesta temporada, com dois gols memoráveis marcados na final da Carabao Cup de 2026, quando conquistou o primeiro grande título de sua carreira.
O jogador formado na base do City, que se destacou no sistema de Pep Guardiola que lhe dá liberdade para se movimentar, agora busca ter destaque pela Inglaterra na busca pela glória mundial em solo norte-americano.
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Por que O'Reilly, a jovem promessa do Manchester City, pode se destacar na seleção inglesa?
Questionado sobre se O’Reilly tem mais a oferecer como jogador versátil do que seus rivais pela vaga de lateral-esquerdo, Gray — em entrevista exclusiva ao GOAL em parceria com a betFIRST — disse: “Ele seria minha escolha agora, 100%.
“Acho que é preciso levar em conta alguns dos grandes jogos em que ele esteve envolvido desde que entrou no time titular do Man City, as grandes noites europeias e o que ele conquistou nessas noites europeias.
“Acho que, quando o vemos com a camisa da Inglaterra, ele nunca decepciona ninguém. Ele se tornou o ‘Sr. Confiável’ na lateral esquerda ou em qualquer posição em que pareçam colocá-lo.
“Será que Luke Shaw já teve seu momento? Costumávamos ter vários laterais-esquerdos, e era uma posição difícil de se firmar como sua, mas acho que Nico O’Reilly tem essa oportunidade agora, talvez para a próxima década, devido à sua idade, mas acho que ele é um talento incrível.”
O astro do Manchester United, Shaw, ainda tem um papel a desempenhar na seleção inglesa?
Gray continuou falando sobre o experiente zagueiro do United, Shaw, que também precisa superar a concorrência de jogadores como Tino Livramento e Djed Spence — jogadores capazes de atuar como laterais em ambas as laterais — para garantir uma vaga no avião da Inglaterra rumo à Copa do Mundo: “Minha opinião pessoal é que Luke Shaw deveria ser convocado simplesmente por causa de sua experiência e conhecimento, além de já ter participado de grandes competições anteriormente.
“Acho que a preocupação de Thomas Tuchel — e isso vale para vários jogadores — é que ele precisa contar com jogadores que se mantenham em forma pelo resto do torneio, e acho que essa é uma das preocupações que ele terá com jogadores como Luke Shaw.
“Já se for o Nico O’Reilly, você não se preocupa tanto com isso; ele não sofre muitas lesões, é jovem e seus músculos não vão se desgastar em um torneio como esse. Mas mesmo que todos estejam em forma, pelo que vi nesta temporada de todos os jogadores que atuaram na posição de lateral-esquerdo, o Nico O’Reilly seria minha escolha número um, sem dúvida.”
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Quando será anunciada a seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026?
A Federação Inglesa de Futebol confirmou que Tuchel anunciará a lista de convocados para a Copa do Mundo no dia 22 de maio. Isso ocorre dois dias antes do término da temporada 2025-26 da Premier League — o que significa que existe o risco de os jogadores sofrerem lesões na última rodada.
Uma lista provisória, que pode incluir até 55 nomes, precisa ser elaborada até 11 de maio. Os técnicos das seleções têm então até 30 de maio para finalizar seus planos, o que significa que a Inglaterra pode fazer ajustes em sua seleção antes de atravessar o Atlântico e se preparar para a estreia no torneio contra a Croácia, em 17 de junho.