Nico O’Reilly, estrela do Manchester City, é apontado como favorito para garantir uma vaga na seleção inglesa na “próxima década” - o que isso significa para o zagueiro do United, Luke Shaw?

Gray, que já atuou na posição de lateral-esquerdo e disputou três partidas pela seleção principal em 1999, quando defendia o Sunderland, acredita que a experiência de Shaw ainda pode ser bem aproveitada por Thomas Tuchel. Há, no entanto, preocupações evidentes quanto à sua condição física — considerando o grande número de ausências forçadas por lesão que o Old Trafford tem enfrentado.

Shaw pode ter que aceitar um papel de reserva daqui em diante na seleção, com jogadores como Lewis Hall e Myles Lewis-Skelly também disputando uma vaga em uma posição que tem visto vários talentos emergentes se destacarem.

O’Reilly parece ter saltado para a frente dessa fila, tendo feito sua estreia oficial pelo City apenas em agosto de 2024. Uma ascensão meteórica à proeminência o levou a disputar mais de 50 partidas nesta temporada, com dois gols memoráveis marcados na final da Carabao Cup de 2026, quando conquistou o primeiro grande título de sua carreira.

O jogador formado na base do City, que se destacou no sistema de Pep Guardiola que lhe dá liberdade para se movimentar, agora busca ter destaque pela Inglaterra na busca pela glória mundial em solo norte-americano.