As esperanças de O'Reilly de causar um impacto duradouro durante a atual Data Fifa foram frustradas após um infeliz incidente no treinamento. O jogador formado na base do Manchester City, que fez a transição com sucesso para uma função no time principal sob o comando do ex-técnico Pep Guardiola, foi uma ausência notável na recente vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia e agora foi oficialmente liberado da convocação para retornar a Manchester.

A Associação de Futebol confirmou a notícia por meio de uma atualização oficial, explicando que o defensor versátil não estará disponível para os próximos jogos da Liga das Nações. "Nico O'Reilly retornou ao Manchester City e não terá participação nos próximos jogos da UEFA Nations League", diz o comunicado. "Nenhuma reposição adicional está planejada enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a Croácia em Rijeka no sábado, antes de voltar a Wembley para encarar a Tchéquia na terça-feira."