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Nico O'Reilly é cortado da seleção da Inglaterra por lesão, enquanto lateral-esquerdo do Manchester City retorna ao clube para avaliação
Convocação internacional é interrompida mais cedo para jovem do City
As esperanças de O'Reilly de causar um impacto duradouro durante a atual Data Fifa foram frustradas após um infeliz incidente no treinamento. O jogador formado na base do Manchester City, que fez a transição com sucesso para uma função no time principal sob o comando do ex-técnico Pep Guardiola, foi uma ausência notável na recente vitória da Inglaterra sobre a Tchéquia e agora foi oficialmente liberado da convocação para retornar a Manchester.
A Associação de Futebol confirmou a notícia por meio de uma atualização oficial, explicando que o defensor versátil não estará disponível para os próximos jogos da Liga das Nações. "Nico O'Reilly retornou ao Manchester City e não terá participação nos próximos jogos da UEFA Nations League", diz o comunicado. "Nenhuma reposição adicional está planejada enquanto a Inglaterra se prepara para enfrentar a Croácia em Rijeka no sábado, antes de voltar a Wembley para encarar a Tchéquia na terça-feira."
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Uma janela difícil para o versátil lateral-esquerdo
Tem sido um período desafiador para O'Reilly, que teve participação de destaque no jogo de abertura da Inglaterra na Liga das Nações contra a Espanha, em Wembley. Embora tenha jogado os 90 minutos nesse confronto de alto nível, ele infelizmente esteve envolvido na jogada do gol de empate que recolocou os visitantes no jogo, o que acabou resultando em uma derrota por 3 a 2 para a Inglaterra.
A Inglaterra ocupa atualmente a segunda colocação do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, com três pontos, à frente da terceira colocada Croácia no saldo de gols. A Espanha lidera o grupo com 100% de aproveitamento e seis pontos, enquanto a Tchéquia segue na lanterna sem somar nenhum ponto.
Presença em Anfield é grande dúvida
Os torcedores do Manchester City estarão atentos à situação enquanto a equipe se prepara para uma viagem crucial a Anfield para enfrentar o Liverpool. O'Reilly entrou em campo em seis partidas por todas as competições nesta temporada, com uma assistência, o que faz de sua possível ausência uma preocupação relevante para a profundidade do elenco.
A próxima visita a Merseyside, em 11 de outubro, deve ser particularmente intensa, com o Manchester City na liderança da tabela da Premier League com 15 pontos perfeitos, enquanto o Liverpool é o sexto colocado, com nove pontos. Somado aos desdobramentos recentes sobre a investigação da Premier League sobre as finanças do City e a uma atmosfera garantidamente barulhenta em Anfield, ter o elenco completo será vital para o Manchester City.
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Surgem oportunidades em outras partes do elenco
Embora a saída de O'Reilly seja um revés para o jogador, ela cria uma abertura clara para outros talentos dentro da estrutura da seleção nacional. Lewis Hall é o principal beneficiado pela vaga na lateral esquerda, com o jogador do Newcastle United já tendo impressionado durante os 90 minutos completos em Praga. Agora, a expectativa geral é de que Hall mantenha sua posição entre os titulares para a partida contra a Croácia, enquanto busca consolidar seu lugar no elenco principal.
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