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Nico Gonzalez compromete seu futuro com a Juventus ao assinar uma renovação contratual de longo prazo e com salários altos com a seleção argentina
Um compromisso renovado em Turim
A Juventus confirmou oficialmente que o internacional argentino Gonzalez assinou um novo contrato com o clube. O novo acordo manterá o ponta em Turim até o fim da temporada 2029-30.
O anúncio completa uma reviravolta notável para o jogador de 28 anos. Gonzalez se juntou inicialmente ao gigante italiano no verão de 2024, mas sua primeira temporada foi fortemente prejudicada por lesões e mudanças no comando técnico.
Posteriormente, ele foi liberado para deixar o clube por empréstimo na temporada 2025-26. No entanto, agora voltou a se firmar como parte vital dos planos de Spalletti para a atual campanha.
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O período de empréstimo no Madrid
Gonzalez passou a última temporada emprestado ao Atlético de Madrid, na Espanha. Ele gostou do período na capital espanhola, mas não atingiu o número exigido de partidas em La Liga para acionar a cláusula de obrigação de compra.
O Atlético teria tentado negociar uma transferência em definitivo durante o verão. No entanto, ofereceu um valor significativamente inferior à cláusula acordada de € 32 milhões, e não foi possível chegar a um acordo.
A Juventus confirmou seu novo contrato em comunicado publicado no site oficial do clube. "O novo contrato confirma o desejo de dar continuidade à trajetória que começou no verão de 2024, quando Nico chegou a Turim pela primeira vez", anunciou o clube.
Assumindo a responsabilidade sob o comando de Spalletti
Após seu retorno à Itália, Gonzalez aproveitou as oportunidades no time principal. As lesões de vários atacantes importantes, incluindo o atacante estrela Kenan Yildiz, obrigaram Spalletti a depender fortemente do argentino. Ele já fez cinco aparições em todas as competições nesta temporada, sendo titular nas últimas três partidas da Serie A.
O comunicado do clube destacou seu impacto mais amplo, observando: "Seu estilo de jogo traz imprevisibilidade e opções táticas para a linha de frente, enquanto a Juventus enfrenta uma temporada cheia, combinado com a experiência e a personalidade que fazem dele uma figura valiosa para o elenco, dentro e fora de campo."
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Olhando para o futuro
Essa renovação de contrato acaba com qualquer especulação remanescente sobre seu futuro. A Juventus sinalizou claramente sua confiança em suas habilidades, recompensando sua fase recente com um compromisso de longo prazo.
Com 45 partidas e sete gols pelo clube até aqui, Gonzalez agora tem uma base estável para seguir evoluindo. A expectativa é que ele desempenhe um papel central enquanto Spalletti lida com uma agenda exigente de jogos.
À medida que jogadores importantes retornam de lesão, Gonzalez enfrentará uma concorrência maior por vagas entre os titulares. No entanto, este novo contrato confirma seu status como um integrante muito valorizado do elenco da Juventus.
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