A Juventus confirmou oficialmente que o internacional argentino Gonzalez assinou um novo contrato com o clube. O novo acordo manterá o ponta em Turim até o fim da temporada 2029-30.

O anúncio completa uma reviravolta notável para o jogador de 28 anos. Gonzalez se juntou inicialmente ao gigante italiano no verão de 2024, mas sua primeira temporada foi fortemente prejudicada por lesões e mudanças no comando técnico.

Posteriormente, ele foi liberado para deixar o clube por empréstimo na temporada 2025-26. No entanto, agora voltou a se firmar como parte vital dos planos de Spalletti para a atual campanha.