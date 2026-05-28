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AC Milan v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traduzido por

Niclas Fullkrug é cobiçado por clubes da MLS, da La Liga e da Série A, já que o AC Milan descarta a opção de compra do atacante do West Ham após um empréstimo desastroso

Mercado da bola
N. Fuellkrug
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Niclas Fullkrug busca um novo começo após uma temporada de pesadelo que fez com que sua reputação caísse vertiginosamente em toda a Europa. O jogador da seleção alemã, que tem enfrentado problemas com lesões e falta de rendimento, está agora atraindo o interesse de várias ligas internacionais, já que sua passagem pelo AC Milan e pelo West Ham United parece estar chegando ao fim.

  • O Milan recusa a contratação definitiva do atacante alemão

    O AC Milan decidiu não exercer a opção de compra de Fullkrug, após uma passagem decepcionante por empréstimo no San Siro. Os Rossoneri tinham um acordo em vigor para contratar o atacante em definitivo do West Ham United por um valor em torno de € 5 milhões, mas sua falta de impacto na Itália convenceu o clube a buscar outras opções, segundo a Sky Sports.

    A passagem de Fullkrug pelo Milan foi longe de ser produtiva, já que o jogador de 33 anos disputou apenas 20 partidas em todas as competições. Ainda mais preocupante para o gigante da Série A foi o fato de ele ter sido escalado como titular em apenas três dessas partidas, marcando um único gol durante seus 647 minutos em campo. Com a diretoria do clube buscando opções mais dinâmicas, o ex-jogador do Borussia Dortmund retornará a Londres, já que o gigante italiano decidiu não exercer seu direito de compra.

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  • Sunderland v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    A eliminação do West Ham parece iminente após duas decepções consecutivas

    Apesar de ter contrato com o London Stadium até 2028, Fullkrug não tem futuro no West Ham United após o rebaixamento do clube para a Championship. Os Hammers estão ansiosos para se livrar do experiente atacante, principalmente devido às restrições financeiras associadas à vida na segunda divisão. Fullkrug recebe atualmente um salário bruto de mais de € 3 milhões por mês, valor que o clube está desesperado para eliminar de sua folha de pagamento.

    A contratação do atacante para a Premier League em 2024 foi um empreendimento caro para o West Ham, que pagou € 27 milhões mais bônus potenciais para tirá-lo do Dortmund. No entanto, sua passagem pela Inglaterra foi marcada por uma sequência terrível de lesões. Fullkrug perdeu mais de 30 partidas devido a vários problemas físicos e, quando entrou em campo, marcou apenas três gols em 29 partidas. Tanto o jogador quanto o clube concordam agora que uma separação definitiva é a melhor solução neste verão.

  • Surge interesse internacional da MLS e da Europa

    De acordo com a Sky Sports, embora seu desempenho recente tenha sido fraco, Fullkrug ainda mantém um nível de qualidade que está atraindo interessados de todo o mundo. Clubes da Major League Soccer teriam demonstrado interesse em trazer o atacante para os Estados Unidos, enquanto várias equipes da La Liga e da Série A também estão acompanhando a situação. A perspectiva de uma negociação a preço reduzido o torna uma opção atraente a curto prazo para clubes que buscam experiência no terço final do campo.

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    Possível retorno à Bundesliga está em vista

    Um retorno à sua terra natal também pode estar no horizonte, já que o Werder Bremen estaria avaliando a possibilidade de trazer seu ex-craque de volta ao Weserstadion. Já ocorreram conversas iniciais entre as partes, mas qualquer acordo dependeria de o atacante reduzir significativamente suas exigências salariais para se adequar ao orçamento do clube alemão.

    Para Fullkrug, o próximo passo é crucial, já que ele busca escapar de um ciclo de lesões e participações como reserva. Depois de perder uma vaga na seleção alemã para a Copa do Mundo e passar pela amargura do rebaixamento e de um empréstimo fracassado, o experiente atacante está em uma encruzilhada na carreira. Resta saber se ele escolherá o mercado em expansão da MLS, mais uma chance em uma das principais ligas europeias ou um retorno sentimental à Bundesliga.