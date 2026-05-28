O AC Milan decidiu não exercer a opção de compra de Fullkrug, após uma passagem decepcionante por empréstimo no San Siro. Os Rossoneri tinham um acordo em vigor para contratar o atacante em definitivo do West Ham United por um valor em torno de € 5 milhões, mas sua falta de impacto na Itália convenceu o clube a buscar outras opções, segundo a Sky Sports.

A passagem de Fullkrug pelo Milan foi longe de ser produtiva, já que o jogador de 33 anos disputou apenas 20 partidas em todas as competições. Ainda mais preocupante para o gigante da Série A foi o fato de ele ter sido escalado como titular em apenas três dessas partidas, marcando um único gol durante seus 647 minutos em campo. Com a diretoria do clube buscando opções mais dinâmicas, o ex-jogador do Borussia Dortmund retornará a Londres, já que o gigante italiano decidiu não exercer seu direito de compra.