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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Nicky Butt explica por que “as pessoas são distantes” com Cristiano Ronaldo ao revelar como é o ex-companheiro de equipe do Manchester United no vestiário

C. Ronaldo
Manchester United
Portugal
N. Butt
Premier League
Copa do Mundo

A lenda do Manchester United, Nicky Butt, falou abertamente sobre como é dividir o vestiário com Cristiano Ronaldo, insistindo que o atacante é muito mais acessível do que sua imagem pública sugere. O ex-integrante da “Turma de 92” acredita que muitas pessoas têm dificuldade em se aproximar do pentacampeão da Bola de Ouro simplesmente porque se sentem intimidadas por seu status de lenda.

  • A realidade por trás da imagem de Ronaldo

    Ronaldo costuma ser retratado como uma figura individualista, mas Butt se propôs a desmistificar esses mitos ao detalhar suas experiências pessoais com o ícone português. O condecorado meio-campista, que ostenta uma trajetória ilustre em Old Trafford com seis títulos da Premier League e um troféu da Liga dos Campeões entre inúmeras conquistas, passou uma única temporada ao lado de Ronaldo após a chegada do atacante no verão de 2003. Butt afirma que o atual astro do Al-Nassr é um brincalhão nato que aprecia o espírito de camaradagem do ambiente de equipe.

    Em entrevista exclusiva à Paddy Power, Butt explicou: “Na verdade, o Cristiano é um rapaz muito simpático. É um cara top, engraçado, que entra em todas as brincadeiras. Obviamente, ele é um mega astro, um bilionário, mas, na verdade, é um cara legal para bater um papo. O problema é das outras pessoas, que ficam um pouco distantes dele porque ficam intimidadas.”

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Abordando o debate sobre o espírito de equipe

    Uma crítica recorrente a Ronaldo ao longo de sua carreira — especialmente nos últimos anos — tem sido a suposta falta de empenho defensivo. No entanto, Butt argumenta que o estilo de jogo do veterano é uma necessidade calculada, e não uma falta de comprometimento com a causa coletiva. Ele comparou a abordagem de Ronaldo à de seu rival de longa data, Lionel Messi, destacando como ambos os jogadores administram seu esforço físico.

    “Ele está presente, é um jogador de equipe muito, muito bom. Pode não parecer assim em campo, pode parecer que ele está apenas parado por aí”, acrescentou Butt. “Mas Lionel Messi é igual: eles chegaram a um certo nível e idade e não ficam simplesmente correndo por aí; estão poupando energia para marcar gols. As pessoas dizem que ele pode ser um problema para o time quando as coisas não estão indo bem, mas quando o time está indo bem e tem a posse de bola, ele é uma ameaça e já mostrou isso inúmeras vezes.”

  • Silenciando os críticos no grande palco

    O debate em torno do papel de Ronaldo no futebol de alto nível se intensificou durante a Copa do Mundo de 2026. Após o empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo na partida de estreia, Ronaldo enfrentou críticas ferrenhas de vários comentaristas, que exigiam que ele fosse deixado no banco. No entanto, o atacante de 41 anos explodiu na segunda partida da fase de grupos, marcando dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Essa reviravolta impressionante levou o também lendário jogador do United, Rio Ferdinand, a lançar uma defesa apaixonada do capitão de Portugal nas redes sociais após sua atuação decisiva na partida.

    Ferdinand rebateu com veemência os críticos, dizendo: “Cristiano! Meu Deus, é isso que ele faz! Sério: Cristiano Ronaldo já deixou sua marca nesta Copa do Mundo. E quer saber? Para todos os céticos... Como vocês podem duvidar de um homem que está a caminho dos 1.000 gols? O maior artilheiro português na história da Copa do Mundo: ele acaba de ultrapassar Eusébio, o grande Eusébio. O único homem vivo a marcar gols em seis Copas do Mundo. Dizer que esse cara está completamente acabado, que ele não deveria jogar, que está prejudicando a equipe, etc... Não há muitos atacantes de centro no planeta que se movimentem assim.”

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    A mentalidade de vencedor permanece

    Butt concordou com a ideia de que Ronaldo se destaca quando as pessoas duvidam de suas habilidades, algo que ele vem fazendo desde que chegou a Manchester ainda adolescente. “Eu sabia que ele se recuperaria daquele primeiro jogo ruim; ele teve um tropeço, assim como toda a equipe”, disse Butt. “Ele sempre provou que as pessoas estavam erradas, e é isso que vem fazendo desde criança.”

    Portugal e Ronaldo agora estão voltando seu foco para o último confronto da fase de grupos contra a Colômbia. A seleção sul-americana lidera atualmente a classificação com seis pontos, enquanto Portugal está logo atrás, com quatro, após o empate inicial com a República Democrática do Congo. Isso faz com que os portugueses precisem de nada menos do que uma vitória para conquistar a liderança do grupo, com Ronaldo buscando manter sua boa fase de gols para impulsionar seu país às oitavas de final como líder do grupo.

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