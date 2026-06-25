Nicky Butt explica por que “as pessoas são distantes” com Cristiano Ronaldo ao revelar como é o ex-companheiro de equipe do Manchester United no vestiário

O debate em torno do papel de Ronaldo no futebol de alto nível se intensificou durante a Copa do Mundo de 2026. Após o empate de 1 a 1 de Portugal contra a República Democrática do Congo na partida de estreia, Ronaldo enfrentou críticas ferrenhas de vários comentaristas, que exigiam que ele fosse deixado no banco. No entanto, o atacante de 41 anos explodiu na segunda partida da fase de grupos, marcando dois gols na goleada de 5 a 0 sobre o Uzbequistão. Essa reviravolta impressionante levou o também lendário jogador do United, Rio Ferdinand, a lançar uma defesa apaixonada do capitão de Portugal nas redes sociais após sua atuação decisiva na partida.

Ferdinand rebateu com veemência os críticos, dizendo: “Cristiano! Meu Deus, é isso que ele faz! Sério: Cristiano Ronaldo já deixou sua marca nesta Copa do Mundo. E quer saber? Para todos os céticos... Como vocês podem duvidar de um homem que está a caminho dos 1.000 gols? O maior artilheiro português na história da Copa do Mundo: ele acaba de ultrapassar Eusébio, o grande Eusébio. O único homem vivo a marcar gols em seis Copas do Mundo. Dizer que esse cara está completamente acabado, que ele não deveria jogar, que está prejudicando a equipe, etc... Não há muitos atacantes de centro no planeta que se movimentem assim.”