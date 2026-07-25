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Nicky Butt critica o sistema “ridículo” do Manchester United, enquanto torcedores têm seus ingressos para a temporada bloqueados antes do início da nova temporada
Butt questiona a política de ingressos
Butt criticou a política de ingressos para a temporada do United depois que as contas de alguns torcedores foram restritas como parte da campanha do clube contra a revenda ilegal de ingressos antes do início da nova temporada. O ex-meio-campista do United se manifestou após milhares de torcedores terem sido afetados, incluindo Ruari, um garoto de seis anos que possui um ingresso para a temporada, cuja conta continua restrita apesar do apelo de sua família.
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Ex-estrela faz críticas contundentes
Em entrevista à Paddy Power, Butt não mediu palavras ao avaliar o sistema, insistindo que os torcedores deveriam ter liberdade para repassar ingressos a pessoas que conhecem caso não possam comparecer aos jogos.
“Acho esse sistema ridículo. Se você paga por algo e quer dar para outra pessoa, deveria poder fazer isso”, disse Butt. “Já fiz isso com meus ingressos para meu filho e para os amigos dele. Se você comprou seus ingressos para a temporada e quer repassá-los para seis pessoas diferentes, todas suas amigas ou familiares, e não pode usá-los, qual é o mal nisso?
“Não concordo de forma alguma com a revenda de ingressos em nenhum local. Não acho que isso possa ser classificado como revenda. Se você está repassando para pessoas que conhece... e se você tiver seis sobrinhos? É simplesmente uma loucura. Não entendo isso. Contanto que você não esteja revendendo e lucrando com isso, acho que está tudo bem em compartilhar.”
Família afetada pela repressão
A mãe de Ruari, Katie, disse que simplesmente cuidou da compra de ingressos para um grupo de 19 parentes e amigos, para que pudessem sentar-se juntos no Old Trafford. Ela insistiu que nenhum ingresso havia sido vendido com fins lucrativos, e que os assentos não utilizados foram repassados apenas por meio do sistema oficial do clube.
Segundo a BBC, o United afirmou que o padrão de atividades sugeria que a conta havia sido gerenciada fora de seus processos autorizados, embora o clube não tenha acusado a família de revender ingressos ou usar bots. Katie entrou com um novo recurso após descrever a resposta inicial como uma “rejeição automatizada por IA”.
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Os recursos continuam antes do início da temporada
A conta de Ruari continua restrita depois que o clube manteve sua decisão, o que significa que a família não poderá assistir à partida de estreia do United na Premier League contra o Hull. Os Red Devils se recusaram a comentar sobre o caso específico, mas afirmaram que medidas semelhantes contra a revenda ilegal, adotadas na temporada passada, permitiram recuperar mais de 14.000 ingressos, no valor de mais de 1 milhão de libras, antes de redistribuí-los por meio dos canais oficiais.
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