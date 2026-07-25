Nicky Butt critica o sistema “ridículo” do Manchester United, enquanto torcedores têm seus ingressos para a temporada bloqueados antes do início da nova temporada

Em entrevista à Paddy Power, Butt não mediu palavras ao avaliar o sistema, insistindo que os torcedores deveriam ter liberdade para repassar ingressos a pessoas que conhecem caso não possam comparecer aos jogos.

“Acho esse sistema ridículo. Se você paga por algo e quer dar para outra pessoa, deveria poder fazer isso”, disse Butt. “Já fiz isso com meus ingressos para meu filho e para os amigos dele. Se você comprou seus ingressos para a temporada e quer repassá-los para seis pessoas diferentes, todas suas amigas ou familiares, e não pode usá-los, qual é o mal nisso?

“Não concordo de forma alguma com a revenda de ingressos em nenhum local. Não acho que isso possa ser classificado como revenda. Se você está repassando para pessoas que conhece... e se você tiver seis sobrinhos? É simplesmente uma loucura. Não entendo isso. Contanto que você não esteja revendendo e lucrando com isso, acho que está tudo bem em compartilhar.”