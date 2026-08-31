Questionado sobre se uma nova transferência poderia ser a melhor opção para todas as partes, com um lugar na seleção da Alemanha também precisando ser levado em conta na equação, o ex-meio-campista do Newcastle Hamann, falando em associação com Betinia, disse à GOAL ao comentar seu compatriota: “O problema é quando você paga tanto dinheiro. O Bayern de Munique ofereceu 55 ou 60 milhões, e então o Newcastle aparece e paga 85 ou 90. Então, acho que foi uma decisão bem fácil para o Stuttgart deixá-lo sair naquele momento.

“E ele começou bem, e depois bateu em uma parede por algum motivo. Ouvi relatos na Alemanha de que ele não está adaptado. Bem, pensei: não consigo ver isso de verdade com um rapaz jovem indo para lá. Obviamente, eu já estive lá. Se ele tiver um pouco de sucesso, não há muitos lugares melhores do que Newcastle para jogar. A torcida é absolutamente extraordinária.

“E se um técnico alemão não tivesse chegado no verão, eu teria dito que ele com certeza vai embora. Agora pode haver uma chance, porque ouço que ele tentou encaixá-lo e tentar tirar o melhor dele.

“Mas acho que, provavelmente, para ambas as partes, o melhor seria se houvesse uma solução, talvez um empréstimo de um ano com opção de compra. Mas o problema, como eu disse, é que, se você paga tanto dinheiro, não acho que eles recuperem o valor que pagaram por ele. Então, você está olhando para um empréstimo, esperando que dê certo, com uma opção se ele jogar uma certa quantidade de partidas ou pelos gols que marcar.

“A outra questão é que, na Alemanha, não há muitos clubes capazes de pagar uma taxa dessas. Provavelmente só o Bayern de Munique. O Dortmund, talvez, mas eles contrataram alguns jogadores nesta temporada. Então, há apenas um número limitado de clubes. Estamos provavelmente falando de dois ou três clubes que podem até mesmo recebê-lo por empréstimo, porque ele provavelmente também tem um salário alto.”