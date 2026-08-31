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Nick Woltemade representa ‘problema’ de transferência para o Newcastle, com Dietmar Hamann destacando a ‘melhor solução’ para o atacante alemão antes do prazo final da janela de verão
Quanto o Newcastle gastou com Woltemade?
O Newcastle pagou uma taxa recorde do clube ao tirar Woltemade do Stuttgart no fim de agosto de 2025. Com o Bayern de Munique se recusando a atender às exigências cada vez maiores dos rivais domésticos, o caminho ficou livre para o Newcastle concluir um acordo de £ 69 milhões (US$ 93 mi).
Um gol da vitória na estreia contra o Wolves fez o jogador de 24 anos cair nas graças da fiel torcida do nordeste da Inglaterra, mas ele marcou contra o próprio patrimônio diante do arquirrival Sunderland poucas semanas depois.
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Quantos gols Woltemade marcou pelo Newcastle?
Ele encerrou a temporada com dois dígitos, tendo balançado as redes em 11 ocasiões em todas as competições, mas uma vaga garantida entre os titulares foi difícil de assegurar. Isso continuou sendo o caso depois de Eddie Howe passar o comando técnico para Matthias Jaissle.
Com Yoane Wissa e Will Osula liderando o ataque, surgem dúvidas sobre se Woltemade tem um futuro de longo prazo no Newcastle.
Woltemade se beneficiaria de outra transferência?
Questionado sobre se uma nova transferência poderia ser a melhor opção para todas as partes, com um lugar na seleção da Alemanha também precisando ser levado em conta na equação, o ex-meio-campista do Newcastle Hamann, falando em associação com Betinia, disse à GOAL ao comentar seu compatriota: “O problema é quando você paga tanto dinheiro. O Bayern de Munique ofereceu 55 ou 60 milhões, e então o Newcastle aparece e paga 85 ou 90. Então, acho que foi uma decisão bem fácil para o Stuttgart deixá-lo sair naquele momento.
“E ele começou bem, e depois bateu em uma parede por algum motivo. Ouvi relatos na Alemanha de que ele não está adaptado. Bem, pensei: não consigo ver isso de verdade com um rapaz jovem indo para lá. Obviamente, eu já estive lá. Se ele tiver um pouco de sucesso, não há muitos lugares melhores do que Newcastle para jogar. A torcida é absolutamente extraordinária.
“E se um técnico alemão não tivesse chegado no verão, eu teria dito que ele com certeza vai embora. Agora pode haver uma chance, porque ouço que ele tentou encaixá-lo e tentar tirar o melhor dele.
“Mas acho que, provavelmente, para ambas as partes, o melhor seria se houvesse uma solução, talvez um empréstimo de um ano com opção de compra. Mas o problema, como eu disse, é que, se você paga tanto dinheiro, não acho que eles recuperem o valor que pagaram por ele. Então, você está olhando para um empréstimo, esperando que dê certo, com uma opção se ele jogar uma certa quantidade de partidas ou pelos gols que marcar.
“A outra questão é que, na Alemanha, não há muitos clubes capazes de pagar uma taxa dessas. Provavelmente só o Bayern de Munique. O Dortmund, talvez, mas eles contrataram alguns jogadores nesta temporada. Então, há apenas um número limitado de clubes. Estamos provavelmente falando de dois ou três clubes que podem até mesmo recebê-lo por empréstimo, porque ele provavelmente também tem um salário alto.”
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Onde o atacante alemão Woltemade poderia parar?
O Dortmund foi ligado de forma cautelosa a uma investida de última hora por Woltemade, com o Bayern não estando mais interessado em contratar o atacante cadenciado, já que o prolífico capitão da Inglaterra continua liderando o ataque da equipe.
Uma transferência para a Itália também foi cogitada, com Juventus e Napoli entre os supostamente interessados em levar o atacante alemão para a Serie A. O Newcastle pode decidir repelir todas as investidas, com o clube já tendo se desfeito de Sandro Tonali, Bruno Guimaraes e Anthony Gordon no que tem sido um verão difícil em Tyneside.
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