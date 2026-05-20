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Nick Woltemade não vai a lugar nenhum! O Newcastle aposta que sua contratação mais cara vai brilhar na segunda temporada, enquanto Eddie Howe mantém a confiança no atacante alemão
Paciência com a contratação recorde
De acordo com o Telegraph Sport, o Newcastle decidiu manter Woltemade por pelo menos mais uma temporada, acreditando que ele se tornará muito mais eficaz agora que compreende as exigências da Premier League. Após sua transferência recorde de 64 milhões de libras do Stuttgart em agosto passado, o atacante teve dificuldades para conseguir tempo de jogo e marcar gols durante o inverno. Seu cansaço precoce foi, em parte, forçado: uma lesão de Yoane Wissa fez com que o alemão tivesse que jogar todas as partidas. Ele frequentemente parecia mal preparado para lidar com a velocidade e o contato físico do futebol inglês e foi sensatamente retirado da equipe quando parecia esgotado, enquanto uma breve tentativa de transformá-lo em um meio-campista acabou fracassando.
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Uma história de dois tempos
Apesar de um início prolífico na carreira no Newcastle, onde marcou seis gols nas primeiras 11 partidas, suas oportunidades rapidamente se esgotaram. Às vésperas da última rodada da temporada, Woltemade somava apenas 13 chutes a gol no campeonato. Como um clássico “número nove”, faltava-lhe a velocidade e a agilidade necessárias para liderar a pressão em bloco da equipe. Para um jogador alto, ele também era surpreendentemente fraco no jogo aéreo, frequentemente falhando em atacar cruzamentos ou acompanhar os alas. Fora de casa, ele se tornou um problema tático; como recuava constantemente para receber a bola, as equipes adversárias avançavam com facilidade e congestionavam o meio de campo.
Encontrar a estratégia tática adequada
No entanto, Eddie Howe e sua comissão técnica têm obtido sucesso recentemente ao escalar Woltemade em uma função ofensiva mais recuada. O surgimento de Will Osula, que tem desempenhado com eficácia o papel fundamental que Alexander Isak costumava desempenhar na equipe, tem beneficiado enormemente Woltemade. Atuando nos espaços atrás do atacante principal, ele se destacou no recente empate fora de casa contra o Nottingham Forest e na vitória por 3 a 1 sobre o West Ham no último domingo. Marcando seu primeiro gol no campeonato desde dezembro contra os Hammers, Woltemade demonstrou sua evidente inteligência futebolística, habilidade técnica e uma forte ética de trabalho para recuperar a bola.
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Mantendo-se firme no mercado
Às vésperas da janela de transferências, a diretoria do Newcastle concorda com a visão do técnico, considerando o atacante um investimento de longo prazo. Mesmo que Woltemade tenha uma excelente campanha na Copa do Mundo com a Alemanha neste verão e atraia o interesse de outros clubes, o clube não acredita que nenhum pretendente possa igualar os 64 milhões de libras que pagaram. Além disso, ele continua sendo uma figura muito popular no vestiário e entre os torcedores. Tendo marcado 11 gols em 35 partidas como titular em todas as competições nesta temporada, o Newcastle aposta em uma pré-temporada completa para revelar seu verdadeiro potencial e justificar seu enorme investimento financeiro.