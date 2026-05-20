Nick Woltemade não vai a lugar nenhum! O Newcastle aposta que sua contratação mais cara vai brilhar na segunda temporada, enquanto Eddie Howe mantém a confiança no atacante alemão

De acordo com o Telegraph Sport, o Newcastle decidiu manter Woltemade por pelo menos mais uma temporada, acreditando que ele se tornará muito mais eficaz agora que compreende as exigências da Premier League. Após sua transferência recorde de 64 milhões de libras do Stuttgart em agosto passado, o atacante teve dificuldades para conseguir tempo de jogo e marcar gols durante o inverno. Seu cansaço precoce foi, em parte, forçado: uma lesão de Yoane Wissa fez com que o alemão tivesse que jogar todas as partidas. Ele frequentemente parecia mal preparado para lidar com a velocidade e o contato físico do futebol inglês e foi sensatamente retirado da equipe quando parecia esgotado, enquanto uma breve tentativa de transformá-lo em um meio-campista acabou fracassando.