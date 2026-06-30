Getty Images Sport
Traduzido por
Neymar zomba de economista alemão que previu que o Japão venceria o Brasil com uma postagem contundente nas redes sociais
Neymar dá a última risada após a classificação do Brasil
Neymar tirou sarro de Klement depois que o Brasil venceu o Japão por 2 a 1 e garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O craque do Santos reagiu nas redes sociais após o apito final, fazendo referência à previsão de Klement de que o Japão eliminaria os pentacampeões mundiais.
O Japão pressionou a equipe de Carlo Ancelotti durante toda a partida das oitavas de final e ameaçou causar uma zebra. No entanto, o Brasil marcou o gol decisivo no final da partida, quando Rayan recuperou a posse de bola no campo adversário, antes de Bruno Guimarães dar o passe para Gabriel Martinelli, que finalizou com calma para garantir a classificação da Seleção.
Neymar responde à previsão de Klement
Klement, matemático e economista, já havia chamado a atenção antes do torneio ao prever que o Japão derrotaria o Brasil nas fases eliminatórias. Ele baseou a previsão em seu modelo de previsão para a Copa do Mundo, que já havia identificado os vencedores das edições de 2014, 2018 e 2022.
Antes da competição, Klement disse à Fortune Índia: “Não faço previsões sobre partidas individuais na fase de grupos, mas prevejo que poderemos ter um confronto entre Brasil e Japão nas oitavas de final e que o Japão vencerá o Brasil. Isso me parece absurdo à primeira vista, porque o Brasil é a seleção mais bem-sucedida da história. No entanto, a atual geração de jogadores não está no seu melhor, enquanto o Japão tem uma equipe muito boa no momento.”
Após a vitória do Brasil, Neymar escreveu no X: “Sr. Joachim Klement... por favor, tente novamente na próxima Copa do Mundo.”
Neymar continua provocando nas redes sociais
A vitória não foi o fim da história para Neymar, que continuou ativo nas redes sociais para acompanhar as outras previsões de Klement sobre o torneio. Quando a Holanda, que Klement havia previsto anteriormente que venceria a Copa do Mundo de 2026, perdeu nos pênaltis para o Marrocos, o atacante brasileiro voltou às redes sociais para pressionar ainda mais o matemático. Neymar postou uma mensagem dizendo: “Você errou de novo.”
- AFP
O Brasil se prepara para um desafio mais difícil
O Brasil avança para as oitavas de final, onde adversários mais difíceis provavelmente punirão os erros defensivos que surgiram contra o Japão. A equipe de Ancelotti agora aguardará o vencedor do confronto entre Costa do Marfim e Noruega como seu adversário nessa fase.