Neymar zomba de economista alemão que previu que o Japão venceria o Brasil com uma postagem contundente nas redes sociais

Klement, matemático e economista, já havia chamado a atenção antes do torneio ao prever que o Japão derrotaria o Brasil nas fases eliminatórias. Ele baseou a previsão em seu modelo de previsão para a Copa do Mundo, que já havia identificado os vencedores das edições de 2014, 2018 e 2022.

Antes da competição, Klement disse à Fortune Índia: “Não faço previsões sobre partidas individuais na fase de grupos, mas prevejo que poderemos ter um confronto entre Brasil e Japão nas oitavas de final e que o Japão vencerá o Brasil. Isso me parece absurdo à primeira vista, porque o Brasil é a seleção mais bem-sucedida da história. No entanto, a atual geração de jogadores não está no seu melhor, enquanto o Japão tem uma equipe muito boa no momento.”

Após a vitória do Brasil, Neymar escreveu no X: “Sr. Joachim Klement... por favor, tente novamente na próxima Copa do Mundo.”







