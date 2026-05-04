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Neymar vai deixar o Santos? Ícone brasileiro alimenta especulações sobre transferência após encontro com o presidente de um clube surpresa
Uma visita surpresa a Boca
A presença de Neymar na Argentina fez com que os rumores se intensificassem. Viajando com o elenco do Santos para um confronto da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo, o atacante aproveitou a oportunidade para visitar o centro de treinamento Casa Amarilla do Boca, situado a poucos passos do icônico estádio La Bombonera.
Durante a visita, ele recebeu duas camisas personalizadas: uma com seu próprio nome e outra oferecida pelo presidente do Boca, Juan Román Riquelme.
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Uma contratação “galáctica”
Embora o clube afirme oficialmente que a visita foi apenas um gesto de camaradagem, a imagem do ex-jogador do Barcelona posando com a camisa azul e dourada despertou sonhos de uma contratação “galáctica”.
No entanto, quando questionados sobre uma abordagem formal, os dirigentes do Boca foram rápidos em desmentir as notícias, negando que tivessem ocorrido quaisquer negociações oficiais ou reuniões de alto nível entre o presidente e o jogador durante a viagem.
A conexão com Paris e a influência de Paredes
Os laços entre Neymar e o Boca Juniors são reforçados por suas relações estreitas com vários ex-companheiros de equipe. Durante sua estadia em Buenos Aires, ele se reencontrou com o ex-companheiro do Paris Saint-Germain, Ander Herrera, que teria falado com entusiasmo sobre a experiência única de jogar na La Bombonera.
Isso vem na sequência de esforços de longa data de Leandro Paredes, que já havia sugerido a ideia de trazer seu amigo para o gigante argentino para disputar a Copa Libertadores.
O Boca estaria montando um projeto repleto de estrelas, com Paulo Dybala fortemente cotado para se transferir para o clube. A contratação de um jogador do calibre de Neymar seria a demonstração definitiva de suas intenções, já que o time busca conquistar a América do Sul mais uma vez.
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Incerteza contratual no Santos
A situação atual de Neymar no Santos é descrita como “instável”. Embora ele tenha contrato até dezembro de 2026, há relatos de que o clube brasileiro deve ao jogador uma quantia significativa relacionada ao lucrativo acordo que ele assinou ao retornar em 2025. Essa tensão financeira, combinada com seu desejo por um novo desafio competitivo, abriu as portas para que possíveis interessados avaliem sua disponibilidade.
Embora uma transferência para a Argentina fosse um passo romântico, não é a única opção em jogo. Fontes no Brasil sugerem que, caso o atacante venha a deixar seu país natal novamente, uma transferência para a Major League Soccer (MLS) poderia ser mais provável do que uma mudança para outra liga sul-americana.