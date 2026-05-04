Os laços entre Neymar e o Boca Juniors são reforçados por suas relações estreitas com vários ex-companheiros de equipe. Durante sua estadia em Buenos Aires, ele se reencontrou com o ex-companheiro do Paris Saint-Germain, Ander Herrera, que teria falado com entusiasmo sobre a experiência única de jogar na La Bombonera.

Isso vem na sequência de esforços de longa data de Leandro Paredes, que já havia sugerido a ideia de trazer seu amigo para o gigante argentino para disputar a Copa Libertadores.

O Boca estaria montando um projeto repleto de estrelas, com Paulo Dybala fortemente cotado para se transferir para o clube. A contratação de um jogador do calibre de Neymar seria a demonstração definitiva de suas intenções, já que o time busca conquistar a América do Sul mais uma vez.