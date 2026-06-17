Neymar treina sozinho no centro de treinamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo pela primeira vez, após “dar mais um passo” na recuperação da lesão

Neymar, que está afastado dos gramados há um mês devido a uma lesão na panturrilha direita, saiu da academia e foi para a beira do campo na terça-feira, segundo a ESPN. Essa foi sua primeira sessão na grama desde que a seleção brasileira desembarcou em sua base em Morristown, em Nova Jersey. Ver o lendário atacante de volta com as chuteiras calçadas é uma notícia bem-vinda para uma nação ansiosa para ver seu ícone de volta à ação.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma atualização otimista sobre seu estado, afirmando que Neymar “deu mais um passo em seu processo de recuperação” com sua presença no campo de treinamento. Imagens divulgadas pela CBF mostraram o ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain realizando seus primeiros exercícios de corrida desde a lesão e treinando de perto com um membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti.