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Neymar treina sozinho no centro de treinamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo pela primeira vez, após “dar mais um passo” na recuperação da lesão
Avanços significativos em Nova Jersey
Neymar, que está afastado dos gramados há um mês devido a uma lesão na panturrilha direita, saiu da academia e foi para a beira do campo na terça-feira, segundo a ESPN. Essa foi sua primeira sessão na grama desde que a seleção brasileira desembarcou em sua base em Morristown, em Nova Jersey. Ver o lendário atacante de volta com as chuteiras calçadas é uma notícia bem-vinda para uma nação ansiosa para ver seu ícone de volta à ação.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou uma atualização otimista sobre seu estado, afirmando que Neymar “deu mais um passo em seu processo de recuperação” com sua presença no campo de treinamento. Imagens divulgadas pela CBF mostraram o ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain realizando seus primeiros exercícios de corrida desde a lesão e treinando de perto com um membro da comissão técnica de Carlo Ancelotti.
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A fase de eliminatórias: a meta realista
Apesar de ter sido incluído na lista final para o torneio, Neymar chegou ao centro de treinamento com grandes dúvidas quanto à sua condição física, após sofrer uma lesão na panturrilha enquanto jogava pelo Santos, em 17 de maio. Atualmente, ele está se recuperando de uma lesão muscular de grau II, um diagnóstico que exigiu um acompanhamento cuidadoso da equipe médica para evitar novos contratempos.
A mídia brasileira sugeriu que a equipe médica está se concentrando em um plano de longo prazo, com o objetivo principal de ter o jogador de 34 anos em plena forma para as fases eliminatórias. Isso efetivamente o deixaria de fora dos jogos restantes do Brasil no Grupo C, contra o Haiti e a Escócia. A ESPN informou que Neymar passou por novos exames médicos na segunda-feira para acompanhar a recuperação do músculo, embora a CBF ainda não tenha confirmado oficialmente esses resultados.
Ancelotti defende Neymar, que considera “indiscutível”
Neymar assistiu do banco ao decepcionante empate de 1 a 1 do Brasil com o Marrocos no sábado, embora não estivesse com o uniforme, já que continua em recuperação. O técnico Ancelotti continua confiante de que seu craque será reintegrado aos treinos com o elenco completo em breve, ressaltando que a presença dele no elenco tem um propósito que vai além de sua magia em campo.
“Neymar está se esforçando muito para se recuperar o mais rápido possível”, disse Ancelotti antes da partida contra o Marrocos. “Nossa expectativa é que ele se recupere e volte a se juntar ao grupo na próxima semana. Quando o incluímos na lista de convocados, foi por suas habilidades técnicas, que são indiscutíveis. Mas também o queremos por sua experiência e pelo exemplo que ele dá aos jovens jogadores da equipe.”
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Pondo fim a uma longa ausência internacional
Para Neymar, esta Copa do Mundo representa um grande desafio pessoal após um período de pesadelo marcado por lesões. Ele não joga pela seleção principal desde 17 de outubro de 2023, quando sofreu uma lesão devastadora no ligamento cruzado anterior (LCA) e no menisco durante uma partida das eliminatórias contra o Uruguai. Essa lesão deu início a um longo período de afastamento, durante o qual o craque do Santos ficou aproximadamente 700 dias fora dos gramados devido a vários problemas físicos e ciclos de recuperação. Espera-se que ele continue como espectador quando o Brasil enfrentar o Haiti na sexta-feira.