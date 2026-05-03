Neymar teria se envolvido em uma briga com Robinho Jr. durante um treino do Santos

Apesar da discussão acalorada, o Globo Esporte também informa que Neymar se aproximou do jovem de 18 anos, filho do ex-ala do Real Madrid Robinho, ainda no centro de treinamento, para se desculpar por seu comportamento precipitado. Foi indicado que a relação entre os dois, descrita como sendo de “padrinho e afilhado”, foi rapidamente restaurada. Ambos os jogadores haviam ficado de fora do clássico do fim de semana e estavam treinando com os reservas e os jogadores não convocados.