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Neymar teria se envolvido em uma briga com Robinho Jr. durante um treino do Santos
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Confronto no campo de treinamento do Santos
De acordo com o Globo Esporte, Neymar ficou irritado durante um treino no domingo nas instalações do Rei Pelé, depois de ter sido driblado por Robinho Jr. O incidente ocorreu durante uma atividade destinada aos jogadores que não participaram da partida da Série A contra o Palmeiras no sábado. Neymar pediu ao jovem para “ir com calma”, antes de supostamente retaliar com uma rasteira que o derrubou no chão. Isso desencadeou uma discussão e uma briga entre os dois.
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Perturbações nos bastidores
O Santos se recusou a comentar o assunto até o momento, enquanto a assessoria de imprensa de Neymar afirmou “não ter conhecimento sobre o assunto” após ser contatada pelo Globo Esporte. A situação teria causado agitação nos bastidores, levando os representantes de Robinho Jr. a apresentarem reclamações à diretoria do clube.
Pedir desculpas e reparar o relacionamento
Apesar da discussão acalorada, o Globo Esporte também informa que Neymar se aproximou do jovem de 18 anos, filho do ex-ala do Real Madrid Robinho, ainda no centro de treinamento, para se desculpar por seu comportamento precipitado. Foi indicado que a relação entre os dois, descrita como sendo de “padrinho e afilhado”, foi rapidamente restaurada. Ambos os jogadores haviam ficado de fora do clássico do fim de semana e estavam treinando com os reservas e os jogadores não convocados.
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O que vem a seguir para Neymar?
Olhando para o futuro, o Santos se prepara para o confronto da Copa Sul-Americana contra o Recoleta na terça-feira. O técnico Cuca confirmou categoricamente que Neymar fará parte da delegação. A equipe brasileira espera que o experiente atacante consiga canalizar sua intensidade para uma atuação positiva em campo.