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Neymar teria passado “quase e tanto tempo jogando pôquer online com apostas altas” depois de ter sido poupado da última partida do Santos devido a “gestão da carga de trabalho”
Sessão de pôquer gera nova polêmica
O recente empate em 0 a 0 do Santos com o Cruzeiro foi marcado pela ausência de seu principal craque. Embora o clube tenha oficialmente declarado que o jogador de 34 anos ficou de fora devido ao “gerenciamento de carga” — um protocolo destinado a monitorar a intensidade dos treinos e prevenir lesões —, reportagens de LeoDias sugerem uma versão diferente. Alega-se que o atacante passou aproximadamente 24 horas participando de um torneio de pôquer online que ocorreu de sexta a domingo. Com buy-ins superiores a US$ 5.000, Neymar teria feito pelo menos quatro reentradas somente no sábado, totalizando mais de US$ 20.000 em taxas apenas para permanecer no jogo.
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"É hora de fazer o que mais gosto"
A paixão de Neymar pelo pôquer é bem conhecida e remonta a mais de uma década. Desde 2014, ele passou de jogador casual a figura de destaque no mundo dos jogos de azar, chegando até a batizar seu cachorro de “Poker” e atuando como embaixador de marca de grande visibilidade para grandes plataformas. Apesar de seu entusiasmo, esse hobby tem se misturado com sua vida profissional de maneiras controversas. Em março de 2023, enquanto se recuperava de uma lesão no tornozelo no PSG, ele ficou famoso por perder € 1 milhão em apenas duas horas durante uma transmissão ao vivo. Mais recentemente, em 2024, ele enfrentou críticas por jogar pôquer online no celular durante uma festa para sua filha Mavie.
O astro do Santos confirmou que jogou no torneio de pôquer no fim de semana, dizendo a LeoDias: “Infelizmente, nos últimos dias, devido ao gerenciamento de carga, não pude jogar, então tive esse tempo para fazer o que mais gosto, que é jogar um pouco de pôquer, além do futebol.”
O futuro internacional está por um fio
O momento em que ocorreu este último incidente é particularmente delicado, já que Carlo Ancelotti prepara a seleção brasileira para os amistosos e para a Copa do Mundo de 2026. Neymar ficou de fora da última convocação, mas várias figuras lendárias saíram em sua defesa, incluindo Romário.
O herói da Copa do Mundo de 1994 também pediu a Ancelotti que reconsidere, dizendo: “Preste atenção, senhor. Um craque tem que jogar. A seleção brasileira é para o melhor. A preparação para a Copa do Mundo dura um mês, tempo suficiente para um atleta se recuperar. É melhor ter um craque como o Neymar, mesmo que ele não esteja a 100%, do que convocar outra pessoa. O talento não deve ser desperdiçado. E um técnico nunca pode prescindir dele. Ainda espero ver o Neymar provar no Campeonato Brasileiro que ele merece estar na seleção e trazer para casa o sexto título.”
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E agora?
O empate contra o Cruzeiro, último colocado, deixa o Santos em uma situação difícil. O time ocupa atualmente a 16ª posição na tabela, com apenas uma vitória em oito partidas nesta temporada. O próximo adversário será o Remo-PA, no dia 2 de abril, e espera-se que Neymar entre em campo e cause um impacto imediato para ajudar o time a subir na tabela.