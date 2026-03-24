Neymar teria passado “quase e tanto tempo jogando pôquer online com apostas altas” depois de ter sido poupado da última partida do Santos devido a “gestão da carga de trabalho”

A paixão de Neymar pelo pôquer é bem conhecida e remonta a mais de uma década. Desde 2014, ele passou de jogador casual a figura de destaque no mundo dos jogos de azar, chegando até a batizar seu cachorro de “Poker” e atuando como embaixador de marca de grande visibilidade para grandes plataformas. Apesar de seu entusiasmo, esse hobby tem se misturado com sua vida profissional de maneiras controversas. Em março de 2023, enquanto se recuperava de uma lesão no tornozelo no PSG, ele ficou famoso por perder € 1 milhão em apenas duas horas durante uma transmissão ao vivo. Mais recentemente, em 2024, ele enfrentou críticas por jogar pôquer online no celular durante uma festa para sua filha Mavie.

O astro do Santos confirmou que jogou no torneio de pôquer no fim de semana, dizendo a LeoDias: “Infelizmente, nos últimos dias, devido ao gerenciamento de carga, não pude jogar, então tive esse tempo para fazer o que mais gosto, que é jogar um pouco de pôquer, além do futebol.”