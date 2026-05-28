Neymar tem um prazo! O Brasil tomará uma decisão crucial depois que o craque sofreu uma nova lesão na panturrilha ao se juntar ao elenco de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo

De acordo com uma reportagem do site Torcedores, Ancelotti conversou diretamente com o atacante, que concordou em integrar o grupo mesmo que fosse relegado a um papel menos proeminente. A comissão técnica está seguindo protocolos rigorosos em conjunto com os profissionais do Santos e a equipe pessoal do jogador para acelerar sua recuperação muscular antes do início do torneio.

As regras da FIFA permitem substituições por lesão até 24 horas antes da partida de estreia, levando a CBF a usar o amistoso contra o Egito nos Estados Unidos, em 6 de junho, como referência definitiva para decidir se ele permanece ou é cortado.