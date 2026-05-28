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Neymar tem um prazo! O Brasil tomará uma decisão crucial depois que o craque sofreu uma nova lesão na panturrilha ao se juntar ao elenco de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo
A apreensão paira sobre as sessões de abertura
A lesão na panturrilha direita de Neymar marcou o primeiro dia dos preparativos do Brasil para a Copa do Mundo na Granja Comary, colocando ainda mais em dúvida sua participação no torneio. A CBF tomou precauções extraordinárias, fechando ao público um centro de diagnóstico local para garantir privacidade total durante o exame de imagem do astro, segundo reportagem da Globo. Apesar do Santos ter dado alta médica inicial, exames complementares confirmaram um edema de grau dois, tirando o craque dos treinos em campo e tornando altamente improvável sua participação contra o Panamá.
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Talisman descarta preocupações com a forma física
Apesar do pânico interno e de uma previsão de recuperação de três a quatro semanas, o atacante de 34 anos minimizou publicamente a gravidade de suas limitações físicas. Antes de se apresentar para a seleção, o ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain enfrentou intenso escrutínio da mídia sobre sua condição física na Vila Belmiro. Quando questionado pelos repórteres se sua panturrilha estava bem, Neymar foi tipicamente direto, respondendo: “Está aqui, toda intacta.” Em seguida, ele rebateu as sugestões de que o contratempo poderia comprometer sua participação no torneio, perguntando: “Qual é o problema?”
O protocolo de gestão exige cautela
De acordo com uma reportagem do site Torcedores, Ancelotti conversou diretamente com o atacante, que concordou em integrar o grupo mesmo que fosse relegado a um papel menos proeminente. A comissão técnica está seguindo protocolos rigorosos em conjunto com os profissionais do Santos e a equipe pessoal do jogador para acelerar sua recuperação muscular antes do início do torneio.
As regras da FIFA permitem substituições por lesão até 24 horas antes da partida de estreia, levando a CBF a usar o amistoso contra o Egito nos Estados Unidos, em 6 de junho, como referência definitiva para decidir se ele permanece ou é cortado.
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O confronto no Egito se aproxima
O Brasil enfrentará o Panamá em 31 de maio e o Egito em 6 de junho em amistosos, antes de iniciar sua campanha na Copa do Mundo pelo Grupo J contra o Marrocos. A partida contra o Egito é o prazo limite para Neymar provar que está pronto para a fase de grupos. Enquanto a Seleção busca o sexto título mundial, seu craque enfrenta uma corrida contra o tempo para transformar sua confiança desafiadora fora de campo em uma forma física capaz de garantir vitórias no torneio.