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Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Neymar tem lesão mais grave do que o previsto e fica afastado na seleção por até três semanas

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 10 é diagnosticado com lesão grau dois na panturrilha e ficará afastado por até três semanas; atacante desfalca amistosos preparatórios da seleção

O primeiro dia de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi marcado por preocupação com Neymar. Após exames realizados na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante do Santos teve diagnosticada uma lesão grau dois na panturrilha direita e ficará afastado entre duas e três semanas.

O comunicado foi feito nesta quinta-feira pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, antes da entrevista coletiva da seleção. Com isso, Neymar está fora dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e pode até perder a estreia do Brasil no Mundial.

“Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminou com uma ressonância magnética que terminou com uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que de duas a três semanas ele estará liberado”, afirmou Rodrigo Lasmar.

O diagnóstico encontrado pela comissão médica da seleção diverge do apresentado anteriormente pelo Santos à CBF. O clube paulista havia informado que Neymar sofria apenas um edema na panturrilha e que chegaria apto para iniciar os trabalhos com o elenco de Carlo Ancelotti.

A situação transformou Neymar no principal foco de atenção da seleção neste início de preparação para a Copa do Mundo. Internamente, a CBF já trabalhava com a possibilidade de uma lesão mais séria, mas optou por aprofundar os exames logo após a chegada do atacante à Granja Comary.

Para isso, a entidade encaminhou o camisa 10 a uma clínica em Teresópolis, que foi fechada exclusivamente para receber o jogador. O local operou sob forte esquema de privacidade solicitado pela CBF.

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  • Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Apreensão por ausência

    Com o prazo de recuperação estipulado entre duas e três semanas, Neymar deve voltar a ficar disponível entre os dias 11 e 18 de junho.

    Desta forma, o atacante está fora dos amistosos da seleção contra o Panamá, neste domingo (31), no Maracanã, e diante do Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

    A grande preocupação, porém, é a estreia do Brasil na Copa do Mundo. Caso o período máximo de recuperação seja confirmado, Neymar também ficará fora da partida contra Marrocos, marcada para o dia 13 de junho, pelo Grupo C do Mundial.

    Neste cenário, o retorno do camisa 10 aconteceria apenas na segunda rodada, diante do Haiti, no dia 19.

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    Bastidores do exame

    A realização do exame movimentou completamente os bastidores da seleção nesta quinta-feira. O clima na Granja Comary foi de apreensão desde o início das atividades.

    Neymar deixou o CT durante a tarde para realizar os exames acompanhado do médico Rodrigo Lasmar, do gerente de seleções Cícero Souza e do supervisor Sérgio Dimas. O atacante permaneceu cerca de uma hora na clínica e retornou demonstrando preocupação.

    Segundo relatos dos bastidores, a CBF pediu privacidade total ao local escolhido para os exames e exigiu termos de confidencialidade para evitar vazamentos das informações médicas do jogador.

    O caso ganhou ainda mais repercussão por conta do desencontro de informações entre Santos e CBF. Antes da apresentação do atleta, o clube paulista havia enviado um documento à entidade assegurando que o problema físico sofrido por Neymar não impediria sua participação nos treinamentos com o grupo.

    Na prática, porém, o camisa 10 sequer participou das atividades em campo no primeiro dia de preparação da seleção.

  • FBL-WC-2026-BRA-PRESSERAFP

    Limite para mudanças na lista

    O regulamento da Copa do Mundo de 2026 prevê que as seleções enviem a lista definitiva de convocados até o dia 1º de junho.

    Após esta data, substituições só podem ocorrer em casos de lesão ou doença grave, mediante aprovação da Fifa. As trocas são permitidas até 24 horas antes da estreia de cada seleção no torneio.

    No caso do Brasil, o prazo limite para uma eventual substituição de Neymar será o dia 12 de junho, véspera da estreia contra Marrocos, pela primeira rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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