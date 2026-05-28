Neymar tem lesão mais grave do que o previsto e fica afastado na seleção por até três semanas

O primeiro dia de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026 foi marcado por preocupação com Neymar. Após exames realizados na Granja Comary, em Teresópolis, o atacante do Santos teve diagnosticada uma lesão grau dois na panturrilha direita e ficará afastado entre duas e três semanas.

O comunicado foi feito nesta quinta-feira pelo médico da CBF, Rodrigo Lasmar, antes da entrevista coletiva da seleção. Com isso, Neymar está fora dos amistosos preparatórios contra Panamá e Egito e pode até perder a estreia do Brasil no Mundial.

“Neymar se apresentou ontem aqui na Granja Comary, fez todos os exames médicos, que terminou com uma ressonância magnética que terminou com uma lesão grau dois na panturrilha, não apenas um edema. A expectativa é que de duas a três semanas ele estará liberado”, afirmou Rodrigo Lasmar.

O diagnóstico encontrado pela comissão médica da seleção diverge do apresentado anteriormente pelo Santos à CBF. O clube paulista havia informado que Neymar sofria apenas um edema na panturrilha e que chegaria apto para iniciar os trabalhos com o elenco de Carlo Ancelotti.

A situação transformou Neymar no principal foco de atenção da seleção neste início de preparação para a Copa do Mundo. Internamente, a CBF já trabalhava com a possibilidade de uma lesão mais séria, mas optou por aprofundar os exames logo após a chegada do atacante à Granja Comary.

Para isso, a entidade encaminhou o camisa 10 a uma clínica em Teresópolis, que foi fechada exclusivamente para receber o jogador. O local operou sob forte esquema de privacidade solicitado pela CBF.