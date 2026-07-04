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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Neymar será titular na Copa do Mundo? Carlo Ancelotti afirma que o atacante brasileiro já consegue jogar os 90 minutos completos e admite que “não está feliz” com o papel de reserva

C. Ancelotti
Neymar
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, confirmou que o craque Neymar está finalmente em condições de jogar os 90 minutos completos na Copa do Mundo. O técnico italiano também admitiu abertamente que o maior artilheiro da história do país está profundamente insatisfeito com seu papel restrito de reserva.

  • Talisman supera lesão na panturrilha

    Neymar pode finalmente desempenhar um papel de destaque pela Seleção Brasileira no torneio, após superar completamente uma lesão incômoda na panturrilha direita. O atacante de 34 anos passou por uma campanha frustrante, tendo registrado apenas uma breve participação de 14 minutos saindo do banco durante a vitória na fase de grupos contra a Escócia. No entanto, as preocupações quanto à sua preparação física para os jogos foram oficialmente dissipadas pelo técnico, dando à Seleção um grande impulso ofensivo antes do confronto contra a Noruega, em Nova Jersey.

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    O técnico avalia os níveis de condicionamento físico

    Durante uma entrevista à Folha de S.Paulo, Ancelotti fez uma análise detalhada de como Neymar está lidando com a situação de ficar no banco.

    Quando questionado se continuaria a manter o atacante na reserva para uma possível prorrogação — já que o deixou no banco contra o Japão exatamente por esse motivo —, o experiente técnico italiano destacou a maturidade de Neymar e sua capacidade de ditar o ritmo das partidas.

    Ele afirmou: “O importante é que ele esteja disponível para jogar. Por quanto tempo ele vai jogar, ninguém sabe. Ele tem experiência para administrar seus minutos e o ritmo da partida. Quando eu sentir que a equipe precisa dele, vou colocá-lo em campo.”

    O ex-técnico do Real Madrid respondeu então diretamente às perguntas sobre a capacidade física do atacante para aguentar uma partida inteira: “Sim. Ele consegue jogar 90 minutos.”

  • Neymar aceita o papel de reserva

    Ao abordar os desafios emocionais de um jogador de nível mundial ser escalado entre os reservas, o técnico elogiou sua conduta exemplar: “Ele não está feliz, mas está se comportando muito bem.

    “Ele está treinando muito bem. Neymar é extremamente respeitoso, simpático e querido pelos companheiros. É uma figura importante no elenco porque possui imensa qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito satisfeito com ele. E, obviamente, ele quer jogar, assim como sempre quis.”

    Quando questionado se Neymar havia exigido abertamente uma vaga no time titular, o técnico esclareceu a dinâmica interna: “Ele não diz diretamente ‘quero jogar’, mas esse desejo é bastante claro. E isso é algo positivo. Um jogador não pode ficar feliz sentado no banco.”

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  • brazil norway(C)Getty Images

    Um confronto ofensivo emocionante está por vir

    O Brasil enfrenta um desafio difícil nas oitavas de final contra uma seleção da Noruega em grande fase, liderada pelo prolífico atacante Erling Haaland. A Seleção chega ao confronto com uma sequência de sete jogos sem derrota em todas as competições, contando fortemente com a excelente fase de Vinícius Júnior. Neutralizar a ameaça aérea da Noruega, ao mesmo tempo em que se aproveita com sucesso a genialidade criativa de Neymar em qualquer momento da partida, provavelmente será fundamental para que os jogadores de Ancelotti garantam uma vaga nas quartas de final.

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