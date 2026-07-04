Neymar será titular na Copa do Mundo? Carlo Ancelotti afirma que o atacante brasileiro já consegue jogar os 90 minutos completos e admite que “não está feliz” com o papel de reserva

Durante uma entrevista à Folha de S.Paulo, Ancelotti fez uma análise detalhada de como Neymar está lidando com a situação de ficar no banco.

Quando questionado se continuaria a manter o atacante na reserva para uma possível prorrogação — já que o deixou no banco contra o Japão exatamente por esse motivo —, o experiente técnico italiano destacou a maturidade de Neymar e sua capacidade de ditar o ritmo das partidas.

Ele afirmou: “O importante é que ele esteja disponível para jogar. Por quanto tempo ele vai jogar, ninguém sabe. Ele tem experiência para administrar seus minutos e o ritmo da partida. Quando eu sentir que a equipe precisa dele, vou colocá-lo em campo.”

O ex-técnico do Real Madrid respondeu então diretamente às perguntas sobre a capacidade física do atacante para aguentar uma partida inteira: “Sim. Ele consegue jogar 90 minutos.”