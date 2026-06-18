Neymar segue fora! Atacante não viaja à Filadélfia e pode não disputar a fase de grupos

A expectativa pela volta de Neymar à seleção brasileira terá que esperar mais um pouco. O camisa 10 não viajará com a delegação para a Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o atacante permanecerá em Nova Jersey realizando trabalhos específicos e está oficialmente fora da partida.
A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti adota cautela máxima com o principal jogador da equipe e evita estabelecer prazos definitivos para seu retorno. Com isso, Neymar também virou dúvida para o duelo contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), aumentando a possibilidade de que sua estreia no Mundial aconteça apenas em um eventual mata-mata.