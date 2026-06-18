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Gabriel Marin

Neymar segue fora! Atacante não viaja à Filadélfia e pode não disputar a fase de grupos

Neymar
Brasil
Copa do Mundo

Camisa 10 permanece em Nova Jersey para acelerar recuperação da lesão na panturrilha e ainda é dúvida até mesmo para o último jogo do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo

A expectativa pela volta de Neymar à seleção brasileira terá que esperar mais um pouco. O camisa 10 não viajará com a delegação para a Filadélfia, onde o Brasil enfrenta o Haiti nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Em fase final de recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o atacante permanecerá em Nova Jersey realizando trabalhos específicos e está oficialmente fora da partida.

A comissão técnica liderada por Carlo Ancelotti adota cautela máxima com o principal jogador da equipe e evita estabelecer prazos definitivos para seu retorno. Com isso, Neymar também virou dúvida para o duelo contra a Escócia, na próxima quarta-feira (24), aumentando a possibilidade de que sua estreia no Mundial aconteça apenas em um eventual mata-mata.

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    Recuperação segue em ritmo intenso

    Enquanto os companheiros se deslocam para a Filadélfia, Neymar continuará concentrado no hotel The Ridge e no CT de Columbia Park, onde realiza uma rotina de treinamentos focada exclusivamente em sua recuperação física.

    O atacante tem trabalhado em dois períodos ao longo do dia. Pela manhã, participa de atividades em campo, incluindo exercícios com bola. Já durante a tarde, realiza sessões complementares de fortalecimento e condicionamento físico na academia, sempre acompanhado pelos preparadores físicos Cristiano Nunes e Mino Fulco.

    A estratégia é otimizar cada etapa da recuperação para que o jogador retorne às partidas em plenas condições físicas.

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    Comissão técnica evita pressa e não quer correr riscos

    Desde a apresentação da seleção para a Copa do Mundo, a palavra de ordem tem sido prudência. Internamente, existe o entendimento de que antecipar o retorno de Neymar poderia representar um risco desnecessário para o restante da competição.

    Por isso, mesmo com a evolução apresentada nos últimos dias, a comissão técnica prefere seguir um cronograma conservador. O objetivo é garantir que o camisa 10 esteja completamente recuperado antes de voltar a disputar uma partida oficial.

    A tendência atual é que ele só seja utilizado na fase eliminatória, caso o Brasil consiga avançar ao mata-mata.

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    Evolução animadora nos treinamentos

    Apesar da cautela, os sinais recentes são positivos. Nesta quinta-feira (18), Neymar treinou em campo e com bola pelo segundo dia consecutivo, um avanço importante dentro do processo de recuperação.

    O atacante iniciou as atividades ao lado do restante do elenco durante o aquecimento e chegou a conversar com Carlo Ancelotti no gramado. Pouco depois, passou a realizar trabalhos individuais com bola, focados em movimentação e retomada do ritmo de jogo.

    A cena aumentou o otimismo dentro da delegação, embora ainda não exista uma definição sobre quando ele estará apto para voltar a atuar.

  • Santos v Coritiba - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Um mês da lesão que mudou os planos do Brasil

    A lesão na panturrilha direita completou um mês na última quarta-feira (17). O problema foi sofrido durante a derrota do Santos para o Coritiba por 3 a 0, um dia antes da convocação para a Copa do Mundo.

    Desde então, Neymar vem seguindo um cronograma específico de recuperação, o que impediu sua participação na estreia da seleção diante do Marrocos e agora também o tira do confronto contra o Haiti.

    A expectativa é que os próximos dias sejam decisivos para determinar se o craque terá condições de enfrentar a Escócia na rodada final da fase de grupos.

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    Escalação de Ancelotti segue cercada de mistério

    Sem Neymar, Carlo Ancelotti ainda mantém sigilo sobre a equipe que enfrentará o Haiti. O treinador italiano não deu pistas sobre a formação titular e pode promover mudanças após o empate contra o Marrocos na estreia.

    A ausência do camisa 10 abre espaço para novas alternativas ofensivas e aumenta a responsabilidade dos demais atacantes da equipe. Enquanto isso, a torcida brasileira acompanha de perto a recuperação do principal astro da seleção e espera vê-lo em campo o mais rápido possível durante a caminhada rumo ao hexacampeonato.

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