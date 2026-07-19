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Neymar se presenteia com um presente de 17 milhões de libras! O astro brasileiro compra um superiate após passar pela decepção da Copa do Mundo - e se junta a David Beckham e Cristiano Ronaldo no clube náutico
Entrando para o clube de náutica de elite
Neymar passou oficialmente a fazer parte do seleto grupo dos proprietários de iates mais extravagantes do futebol após concluir a compra de um superiate de 17 milhões de libras. O atacante do Santos decidiu presentear-se com a embarcação de luxo logo após a decepcionante eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2026.
A aquisição do iate, que foi batizado de “Enejota” — um trocadilho fonético com a pronúncia em português de suas iniciais “NJ” —, ocorre em um momento decisivo na carreira repleta de conquistas do atacante. Embora o preço seja de dar água nos olhos para a maioria das pessoas, ele se equipara aos investimentos feitos por seus colegas. Ronaldo já havia gasto 5,5 milhões de libras em seu próprio iate de luxo em 2020 para comemorar o título da Série A com a Juventus, enquanto Beckham também é conhecido por ser um grande entusiasta do esporte náutico.
Especificações técnicas do Enejota
De acordo com reportagens da Nautica, o “Enejota” não é uma embarcação de lazer comum; trata-se, na verdade, de um navio de carga meticulosamente reformado, construído no Brasil. A embarcação, que mede mais de 46 metros de comprimento, atracou recentemente em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro. Ela possui uma enorme “área útil” de 800 metros quadrados, oferecendo amplo espaço para o astro e seus convidados relaxarem.
Sob o capô, o superiate é movido por quatro motores Caterpillar especializados, cada um capaz de produzir 1.450 horsepower. Essa potência incrível garante que a embarcação possa navegar pela costa brasileira com facilidade, oferecendo a Neymar um refúgio privado longe do intenso escrutínio da mídia que o tem acompanhado ao longo de sua carreira.
Fim de uma era para a Seleção
A compra serve como uma distração do que foi um desfecho doloroso para a trajetória de Neymar na Seleção Brasileira. O atacante confirmou sua aposentadoria logo após a derrota da Seleção nas oitavas de final para a Noruega, partida em que marcou seu 80º e último gol pela Seleção. Em declaração após a derrota emocionante, Neymar disse à Globo: “Eu tentei, eu tentei.
Enquanto a “Enejota” repousa nas águas do Rio de Janeiro, Neymar inicia um novo capítulo em sua vida. Ele continua sendo um dos atletas mais valorizados e ricos do planeta, capaz de fazer compras de 17 milhões de libras por capricho.
- (C)Getty Images
Perspectivas para o Santos
Agora que suas obrigações com a seleção já são coisa do passado, Neymar se dedicará exclusivamente à sua carreira no Santos. O clube brasileiro recebeu seu herói de braços abertos, embora sua presença tenha, ocasionalmente, gerado polêmica quanto ao seu foco profissional durante as dificuldades do time no campeonato. No entanto, seu impacto estatístico continua inegável, com 457 gols e 262 assistências ao longo de uma carreira brilhante que abrange quatro países diferentes.
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