Neymar se presenteia com um presente de 17 milhões de libras! O astro brasileiro compra um superiate após passar pela decepção da Copa do Mundo - e se junta a David Beckham e Cristiano Ronaldo no clube náutico

Neymar passou oficialmente a fazer parte do seleto grupo dos proprietários de iates mais extravagantes do futebol após concluir a compra de um superiate de 17 milhões de libras. O atacante do Santos decidiu presentear-se com a embarcação de luxo logo após a decepcionante eliminação do Brasil da Copa do Mundo de 2026.

A aquisição do iate, que foi batizado de “Enejota” — um trocadilho fonético com a pronúncia em português de suas iniciais “NJ” —, ocorre em um momento decisivo na carreira repleta de conquistas do atacante. Embora o preço seja de dar água nos olhos para a maioria das pessoas, ele se equipara aos investimentos feitos por seus colegas. Ronaldo já havia gasto 5,5 milhões de libras em seu próprio iate de luxo em 2020 para comemorar o título da Série A com a Juventus, enquanto Beckham também é conhecido por ser um grande entusiasta do esporte náutico.