Neymar se machucou de novo! Estrela do Santos fica de fora, e lesão na panturrilha gera novos temores quanto à sua participação na Copa do Mundo

O Santos confirmou que Neymar está lidando com uma pequena lesão na panturrilha, após exames médicos revelarem um edema de 2 milímetros na panturrilha direita. A informação foi divulgada pelo departamento médico do clube na quarta-feira. O momento está longe de ser ideal para o jogador de 34 anos, que só recentemente retornou à seleção brasileira após uma longa recuperação da grave lesão no joelho sofrida em 2023.

Neymar já perdeu o confronto do Santos contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana e também deve ficar de fora do próximo jogo do campeonato contra o Grêmio. O atacante agora corre contra o tempo para se recuperar antes de se apresentar à seleção brasileira em 27 de maio. Tanto o Santos quanto a CBF estão acompanhando de perto sua evolução.