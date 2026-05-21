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Neymar se machucou de novo! Estrela do Santos fica de fora, e lesão na panturrilha gera novos temores quanto à sua participação na Copa do Mundo
O Santos confirma lesão na panturrilha de Neymar
O Santos confirmou que Neymar está lidando com uma pequena lesão na panturrilha, após exames médicos revelarem um edema de 2 milímetros na panturrilha direita. A informação foi divulgada pelo departamento médico do clube na quarta-feira. O momento está longe de ser ideal para o jogador de 34 anos, que só recentemente retornou à seleção brasileira após uma longa recuperação da grave lesão no joelho sofrida em 2023.
Neymar já perdeu o confronto do Santos contra o San Lorenzo pela Copa Sul-Americana e também deve ficar de fora do próximo jogo do campeonato contra o Grêmio. O atacante agora corre contra o tempo para se recuperar antes de se apresentar à seleção brasileira em 27 de maio. Tanto o Santos quanto a CBF estão acompanhando de perto sua evolução.
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O Santos continua otimista quanto ao prazo de recuperação de Neymar
Rodrigo Zogaib, chefe da equipe médica do Santos, insistiu que a lesão não é considerada grave e se mostrou confiante de que Neymar ainda estará à disposição da seleção brasileira na próxima semana.
“Neymar tem uma pequena lesão na panturrilha, um edema”, disse Zogaib aoge. “Mas, de acordo com nosso planejamento, sua recuperação permitirá que ele esteja em forma na próxima semana, quando se juntará à seleção.”
Lesão levanta novas dúvidas sobre a escolha de Ancelotti
O contratempo aumentou o escrutínio em torno da decisão de Ancelotti de incluir Neymar na convocação final da Seleção Brasileira. Segundo a ESPN, o técnico italiano deixou claro que só queria jogadores em plena forma física à disposição para a seleção. Acredita-se que as preocupações da comissão técnica estejam centradas em saber se a lesão poderia atrapalhar o cronograma de treinos antecipados de Neymar e sua disponibilidade para o amistoso do Brasil contra o Panamá, em 31 de maio, no Maracanã. Neymar vem trabalhando ao lado de sua equipe médica particular no Centro de Treinamento Rei Pelé, do Santos, na tentativa de acelerar sua recuperação.
Refletindo sobre sua convocação após uma longa ausência da Seleção, Neymar disse à Santos TV: “Chorei por várias horas, não foi fácil chegar até aqui. Depois que meu nome foi anunciado, você sabe que valeu a pena superar tudo, suportar o esforço.”
O atacante também agradeceu a todos os envolvidos em seu processo de recuperação, acrescentando: “Minha convocação não foi só para mim, foi para todos que fazem parte desse processo.”
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A Seleção Brasileira aguarda notícias sobre a condição física de Neymar antes dos jogos internacionais
Neymar deve ficar de fora da última partida do Santos na fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o Deportivo Cuenca, jogo que pode significar a eliminação do time, já que o clube ocupa a última posição do grupo.
O Brasil enfrentará o Panamá e o Egito antes de se preparar para as partidas do Grupo C contra Marrocos, Haiti e Escócia. Neymar, por sua vez, espera evitar novos contratempos enquanto tenta se reestabelecer como figura-chave da Seleção no cenário internacional.