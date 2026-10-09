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Neymar salva o Santos com dois gols de pênalti contra o Flamengo e atrapalha a corrida do líder pelo título
Participação de superstar desencadeia virada dramática
O atacante brasileiro substituiu Philippe Coutinho no intervalo, com sua equipe atrás no placar após os gols de Danilo e Lucas Paqueta no primeiro tempo. Depois de ficar afastado desde romper o músculo da coxa direita contra o Palmeiras em 2 de setembro, ele manteve a calma para converter pênaltis aos 82 e 88 minutos. Essa reação no fim, na Vila Belmiro, encerrou de forma abrupta as sequências de cinco vitórias construídas por ambos os lados.
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Disputa pelo título da Championship esquenta no topo
Perder dois pontos depois de estar em vantagem machuca o Flamengo na briga pelo título. O líder segue com 61 pontos, mas o Palmeiras venceu o Bahia e ficou a apenas um ponto da ponta. Para o Santos, essa reação cheia de raça mostrou como as coisas melhoram rapidamente quando seu talismã está de volta em campo.
Mandantes do meio da tabela miram arrancada tardia
O resultado deixa o Santos em oitavo lugar na tabela, com 42 pontos em 29 partidas. Enquanto isso, o cartão vermelho de Jorginho e erros defensivos no fim deram aos visitantes um alerta oportuno. Com Neymar mostrando estar em boa forma em seu retorno, o Santos agora acreditará em suas chances de subir para as posições mais altas antes do fim da campanha.
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Calendário extenuante põe à prova os candidatos continentais
A ação recomeça rapidamente no domingo, 11 de outubro, quando o Santos viaja para enfrentar o Atlético-MG e o Flamengo disputa um clássico muito acirrado contra o Fluminense. O líder do campeonato então terá de voltar suas atenções para a América do Sul, visitando a equipe argentina Estudiantes pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores na quinta-feira, 15 de outubro. Com partidas decisivas chegando a cada poucos dias, uma gestão inteligente do elenco será crucial para manter os jogadores-chave descansados.
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