Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduzido por

Neymar salva o Santos com dois gols de pênalti contra o Flamengo e atrapalha a corrida do líder pelo título

Neymar
Santos
Santos x Flamengo
Brasileirão
Palmeiras
Bahia
Flamengo

Neymar marcou seu retorno de lesão em grande estilo ao sair do banco para marcar duas vezes de pênalti e salvar o empate por 2 a 2 do Santos contra o Flamengo nesta quinta-feira. O atacante talismânico freou o embalo de vitórias do líder da Série A na Vila Belmiro, dando ao rival na briga pelo título, o Palmeiras, um grande impulso durante um segundo tempo frenético.

  • Participação de superstar desencadeia virada dramática

    O atacante brasileiro substituiu Philippe Coutinho no intervalo, com sua equipe atrás no placar após os gols de Danilo e Lucas Paqueta no primeiro tempo. Depois de ficar afastado desde romper o músculo da coxa direita contra o Palmeiras em 2 de setembro, ele manteve a calma para converter pênaltis aos 82 e 88 minutos. Essa reação no fim, na Vila Belmiro, encerrou de forma abrupta as sequências de cinco vitórias construídas por ambos os lados.

  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Disputa pelo título da Championship esquenta no topo

    Perder dois pontos depois de estar em vantagem machuca o Flamengo na briga pelo título. O líder segue com 61 pontos, mas o Palmeiras venceu o Bahia e ficou a apenas um ponto da ponta. Para o Santos, essa reação cheia de raça mostrou como as coisas melhoram rapidamente quando seu talismã está de volta em campo.

  • Mandantes do meio da tabela miram arrancada tardia

    O resultado deixa o Santos em oitavo lugar na tabela, com 42 pontos em 29 partidas. Enquanto isso, o cartão vermelho de Jorginho e erros defensivos no fim deram aos visitantes um alerta oportuno. Com Neymar mostrando estar em boa forma em seu retorno, o Santos agora acreditará em suas chances de subir para as posições mais altas antes do fim da campanha.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Calendário extenuante põe à prova os candidatos continentais

    A ação recomeça rapidamente no domingo, 11 de outubro, quando o Santos viaja para enfrentar o Atlético-MG e o Flamengo disputa um clássico muito acirrado contra o Fluminense. O líder do campeonato então terá de voltar suas atenções para a América do Sul, visitando a equipe argentina Estudiantes pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores na quinta-feira, 15 de outubro. Com partidas decisivas chegando a cada poucos dias, uma gestão inteligente do elenco será crucial para manter os jogadores-chave descansados.