Neymar salva o Santos com dois gols de pênalti contra o Flamengo e atrapalha a corrida do líder pelo título

O atacante brasileiro substituiu Philippe Coutinho no intervalo, com sua equipe atrás no placar após os gols de Danilo e Lucas Paqueta no primeiro tempo. Depois de ficar afastado desde romper o músculo da coxa direita contra o Palmeiras em 2 de setembro, ele manteve a calma para converter pênaltis aos 82 e 88 minutos. Essa reação no fim, na Vila Belmiro, encerrou de forma abrupta as sequências de cinco vitórias construídas por ambos os lados.