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Neymar salva! Empresa da família do astro do Brasil quita dívida para encerrar punição de transferências do Santos
Alívio financeiro elimina sanção
O gigante brasileiro está oficialmente livre do embargo de transferências imposto pela Fifa após quitar uma dívida pendente de R$ 12 milhões (£ 1,7 milhão/US$ 2,3 milhões) com o Monaco pela contratação do meio-campista Jean Lucas. A sanção, que havia congelado a atividade do clube no mercado desde julho, foi resolvida após uma injeção vital de capital da NR Sports. Em troca, o Santos e a agência da família de Neymar negociarão e comercializarão conjuntamente o espaço de patrocínio no uniforme que ainda não foi alocado.
- Sports Press Photo
Peixe confirma resolução de dívida
A diretoria do clube confirmou a suspensão do embargo por meio de um comunicado oficial divulgado na quinta-feira. Ao explicar a resolução financeira em sua nota oficial, o Santos afirmou: "O Santos FC quitou o Transfer Ban e está novamente liberado para operar no mercado de transferências. A operação foi possível graças ao apoio da NR Sports, por meio da qual o clube recebeu uma injeção financeira imediata. Em contrapartida, o Santos FC e a empresa negociarão conjuntamente o inventário de patrocínio de uniforme que ainda não foi comercializado."
Gigantes brasileiros miram reforços
A medida emergencial foi tomada para lidar com uma grave crise de profundidade do elenco, ao mesmo tempo em que alivia a pressão sobre um clube que ainda administra uma dívida total estimada em £13 milhões. O fim da suspensão da Fifa permite ao Santos avançar na contratação do ex-meio-campista da Juventus Arthur Melo, que foi identificado como o principal alvo do clube, de acordo com o Diario Sport. A expectativa é que o armador dê um impulso imediato ao Santos na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento no cenário nacional.
- Rainier Moura
Teste crucial no dérbi aguarda
O Santos enfrenta o Corinthians neste fim de semana e tenta ampliar sua precária vantagem de dois pontos sobre a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Neymar está pronto para voltar ao time titular depois de ficar fora da derrota por 3 a 0 para o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O foco do clube agora está dividido entre buscar reverter essa desvantagem no placar agregado na Vila Belmiro e garantir pontos cruciais na liga contra uma equipe liderada por Memphis Depay.
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