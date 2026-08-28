A medida emergencial foi tomada para lidar com uma grave crise de profundidade do elenco, ao mesmo tempo em que alivia a pressão sobre um clube que ainda administra uma dívida total estimada em £13 milhões. O fim da suspensão da Fifa permite ao Santos avançar na contratação do ex-meio-campista da Juventus Arthur Melo, que foi identificado como o principal alvo do clube, de acordo com o Diario Sport. A expectativa é que o armador dê um impulso imediato ao Santos na tentativa de se afastar da zona de rebaixamento no cenário nacional.