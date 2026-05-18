Neymar revela que ganhou um casaco da seleção brasileira de presente do filho de Sir David Beckham, Romeo, enquanto o craque do Santos aguarda a convocação dos seus “sonhos” para a Copa do Mundo de 2026

Neymar chamou a atenção na zona mista após a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba no Campeonato Brasileiro de Série A, no domingo, quando o atacante apareceu vestindo um casaco verde e amarelo chamativo que muitos torcedores interpretaram como um apelo para ser convocado para a seleção nacional. No entanto, o jogador de 34 anos se apressou em esclarecer que a peça era, na verdade, um presente pessoal de Romeo, filho do lendário jogador inglês Beckham.

“Este casaco foi um presente de um amigo meu, que é o filho de Beckham, Romeo Beckham”, explicou Neymar aos repórteres. “Ele até escreveu algo sobre as Olimpíadas aqui. Eu disse a ele que iria usá-lo. Por isso, não foi para enviar nenhum tipo de mensagem.”

Ele acrescentou: “Todo mundo está esperando por isso, esperando pela convocação de amanhã. Por que não usá-la? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver lá, serei apenas mais uma pessoa torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo.”







