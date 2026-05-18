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Neymar revela que ganhou um casaco da seleção brasileira de presente do filho de Sir David Beckham, Romeo, enquanto o craque do Santos aguarda a convocação dos seus “sonhos” para a Copa do Mundo de 2026
Presente da família Beckham causa furor nas redes sociais
Neymar chamou a atenção na zona mista após a derrota do Santos por 3 a 0 para o Coritiba no Campeonato Brasileiro de Série A, no domingo, quando o atacante apareceu vestindo um casaco verde e amarelo chamativo que muitos torcedores interpretaram como um apelo para ser convocado para a seleção nacional. No entanto, o jogador de 34 anos se apressou em esclarecer que a peça era, na verdade, um presente pessoal de Romeo, filho do lendário jogador inglês Beckham.
“Este casaco foi um presente de um amigo meu, que é o filho de Beckham, Romeo Beckham”, explicou Neymar aos repórteres. “Ele até escreveu algo sobre as Olimpíadas aqui. Eu disse a ele que iria usá-lo. Por isso, não foi para enviar nenhum tipo de mensagem.”
Ele acrescentou: “Todo mundo está esperando por isso, esperando pela convocação de amanhã. Por que não usá-la? Além de ser jogador, quero estar lá. Se eu não estiver lá, serei apenas mais uma pessoa torcendo pelo Brasil na Copa do Mundo.”
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Neymar admite que o "sonho" da Copa do Mundo continua vivo
Embora a jaqueta possa ter sido um simples gesto entre amigos, as ambições de Neymar pela Seleção estão longe de ser casuais. O ex-jogador do Barcelona e do Paris Saint-Germain passou por um caminho difícil para recuperar a forma física, mas continua determinado a liderar seu país em 2026. Ele admitiu que a perspectiva de disputar mais uma Copa do Mundo tem sido a principal motivação por trás de seu exaustivo processo de reabilitação nos últimos meses.
Ele disse: “Obviamente, é o meu sonho, sempre deixei isso bem claro para vocês. É estar na Copa do Mundo. Trabalhei para isso.” Neymar tem sido uma figura emblemática para o Brasil há bem mais de uma década, superando o lendário Pelé para se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do país, e sua possível convocação continua sendo o maior assunto entre os torcedores dessa nação apaixonada por futebol.
Superando as dúvidas sobre lesões e os obstáculos físicos
O caminho para a Copa do Mundo de 2026 não tem sido fácil para o craque do Santos, que tem enfrentado críticas constantes sobre sua condição física. Como se espera que Ancelotti dê prioridade a jogadores em plena forma física, Neymar teve que provar que ainda é capaz de competir no mais alto nível. O astro expressou frustração com as especulações em torno de sua recuperação, mas insistiu que está finalmente recuperando seu ritmo em campo.
“Fisicamente, me sinto muito bem. Tenho melhorado a cada jogo, fiz o melhor que pude. Confesso que não foi fácil”, afirmou Neymar. Ele também rebateu as críticas de quem duvidou de seu comprometimento durante o tempo em que esteve afastado dos gramados, dizendo: “Foram anos de trabalho árduo, mas também muita desinformação sobre minha condição e o que eu fazia. É muito triste a maneira como as pessoas falam sobre isso. Trabalhei duro, discretamente, em casa, sofrendo por causa do que as pessoas diziam.”
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O caos nas substituições agrava o sofrimento do Santos
Os comentários de Neymar surgiram após uma tarde frustrante em campo, onde a ambição pessoal se chocou com a decepção profissional. Um erro administrativo bizarro fez com que ele fosse substituído por engano, deixando o atacante furioso enquanto o Santos sofria uma derrota por 3 a 0 para o Coritiba. Apesar das dificuldades do clube, Neymar continua esperançoso de que seus esforços individuais sejam suficientes para chamar a atenção de Ancelotti.
Deixando a decisão final a cargo do técnico italiano, Neymar concluiu: “Que amanhã seja o que Deus quiser. Independentemente do que acontecer, Ancelotti convocará os 26 melhores jogadores para essa batalha.”