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Corinthians v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Neymar revela chuteira especial para sintético e provoca Palmeiras antes de decisão: “Vamos nos divertir na Vila”

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Camisa 10 afirma que estava à disposição no primeiro jogo da Copa do Brasil e atribui ausência à comissão técnica

Neymar voltou a ser protagonista do Santos no clássico contra o Corinthians, mas também aproveitou a entrevista depois da vitória por 1 a 0 para falar sobre outro duelo importante. O atacante comentou a ausência na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil diante do Palmeiras e revelou que havia se preparado para atuar no gramado sintético do estádio do rival.

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    Chuteira especial

    Segundo o camisa 10, uma chuteira específica chegou a ser produzida pela Puma para que ele pudesse disputar o confronto. Mesmo assim, Neymar não foi relacionado para a partida, decisão que, de acordo com o próprio jogador, partiu da comissão técnica comandada por Cuca.

    "No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição. Até chuteira adaptada eu tinha. Era uma chuteira com trava menor, para society. Eu pedi para a Puma fazer. Mas foi uma decisão da comissão técnica...", disse Neymar ao Premiere.

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  • Responsabilidade deles

    O Palmeiras venceu o primeiro encontro por 3 a 0 e abriu vantagem considerável na disputa por uma vaga na semifinal. Apesar da desvantagem, Neymar tratou a possibilidade de reação santista com bom humor. Para o atacante, o resultado do primeiro jogo coloca a pressão sobre o Palmeiras no duelo de volta, marcado para quarta-feira (2), na Vila Belmiro.

    "O futebol tem remontadas, tem jogos extraordinários. Quem sabe isso não pode acontecer na quarta-feira? [...] Vamos jogar lá para nos divertir. A responsabilidade será toda do segundo melhor time do Brasil, o Palmeiras. A responsabilidade é deles, e a gente vai se divertir na quarta-feira, na Vila", brincou.

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