Neymar revela chuteira especial para sintético e provoca Palmeiras antes de decisão: “Vamos nos divertir na Vila”

Segundo o camisa 10, uma chuteira específica chegou a ser produzida pela Puma para que ele pudesse disputar o confronto. Mesmo assim, Neymar não foi relacionado para a partida, decisão que, de acordo com o próprio jogador, partiu da comissão técnica comandada por Cuca.

"No último clássico contra o Palmeiras, eu estava à disposição. Até chuteira adaptada eu tinha. Era uma chuteira com trava menor, para society. Eu pedi para a Puma fazer. Mas foi uma decisão da comissão técnica...", disse Neymar ao Premiere.