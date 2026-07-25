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Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Neymar responde críticas com comemoração provocativa após marcar pelo Santos

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Santos x Chapecoense
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Camisa 10 abriu o placar diante da Chapecoense e fez referência ao torneio de poker que gerou críticas durante a semana

Criticado por parte da torcida e da imprensa durante a semana por participar de um torneio de poker em São Paulo, Neymar aproveitou o primeiro gol do Santos diante da Chapecoense para dar uma resposta dentro de campo.

Neste sábado (25), na Vila Belmiro, o camisa 10 comemorou o gol simulando a distribuição de cartas, em uma clara referência ao episódio.

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Provocou

    Além do gesto, as imagens da transmissão ainda mostraram o atacante dizendo "chupa" enquanto fazia a encenação, aumentando o tom da provocação.

    A comemoração acontece poucos dias depois de Neymar ser alvo de críticas por disputar um campeonato de poker durante um período de folga.

    O jogador não atuou na goleada sobre a Universidad Central da Venezuela, na última terça-feira, e aproveitou os dias livres para participar do evento na capital paulista.

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  • Polêmica do poker

    Na ocasião, o atacante recorreu às redes sociais para rebater os comentários. Neymar ressaltou que cumpriu normalmente sua rotina de treinamentos antes da folga e criticou quem questionou sua decisão de participar do torneio.

    "Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", afirmou.

    De volta ao time titular, Neymar precisou de pouco tempo para balançar as redes. No segundo tempo, ele converteu uma cobrança de pênalti, que determinou o empate em 2 a 2 entre as equipes.

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