Neymar responde críticas com comemoração provocativa após marcar pelo Santos

Na ocasião, o atacante recorreu às redes sociais para rebater os comentários. Neymar ressaltou que cumpriu normalmente sua rotina de treinamentos antes da folga e criticou quem questionou sua decisão de participar do torneio.

"Estava aqui me preparando para o segundo treino e lembrei que na minha folga, muita gente ficou falando de eu ter jogado poker. Trabalhei de manhã, não fui para o jogo, voltei para os treinos. Estava de folga. Ficam falando, enfim. Estou me preparando para o treino. Posso treinar ou vocês vão ficar cornetando também? Vai cuidar da sua vida", afirmou.

De volta ao time titular, Neymar precisou de pouco tempo para balançar as redes. No segundo tempo, ele converteu uma cobrança de pênalti, que determinou o empate em 2 a 2 entre as equipes.