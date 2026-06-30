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Neymar and Stephen AmellGetty Imagens/GOAL
Pedro Augusto Dias

Neymar recebe resposta para DM enviada há oito anos e promete encontro com astro de série famosa após a Copa

Brasil
Copa do Mundo
Neymar

Atacante da seleção brasileira revelou ser fã do ator Stephen Amell em 2018, ainda quando jogava pelo PSG; mensagem ficou sem resposta por anos, até ser resgatada durante um programa de TV nos Estados Unidos

Uma interação curiosa envolvendo Neymar voltou a viralizar nas redes sociais nesta segunda-feira (30).

O atacante da seleção brasileira finalmente recebeu uma resposta para uma mensagem enviada há quase oito anos ao ator canadense Stephen Amell, conhecido mundialmente por interpretar o Arqueiro Verde na série Arrow.

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  • FBL-WC-2018-BRAAFP

    A história

    Diferentemente do que muitos imaginaram, a mensagem original de Neymar era bastante simples. Em agosto de 2018, o camisa 10 enviou apenas a frase "Big fan" ("Grande fã", em português) ao ator pelo Instagram. A conversa, porém, permaneceu sem resposta por quase oito anos.

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    A antiga DM só voltou à tona porque Stephen Amell descobriu sua existência durante a entrevista. Ao abrir o Instagram no programa, James Corden percebeu que Neymar havia enviado uma mensagem anos antes.

    Em tom de brincadeira, o apresentador e o ator comentaram que Amell sequer seguia o brasileiro de volta e nunca havia respondido ao contato. "Você nem o segue de volta", brincou Corden, antes de decidir responder à mensagem usando a conta do astro de Arrow.

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    Resposta veio durante programa da Fox

    O desfecho aconteceu durante a participação de Stephen Amell no programa After Hours, da Fox, apresentado por James Corden. Ao encontrar a antiga DM de Neymar, o apresentador resolveu responder usando a conta do ator e entrou na brincadeira.

    Na mensagem, Corden escreveu: "Ei, irmão, acabei de ver isso. Fico feliz que você seja um grande fã. Você está nos Estados Unidos? Vamos nos encontrar, só nós dois. Estou na nova série Baywatch, da Fox. Você vai adorar. Estou com o Rio Ferdinand. Ele te odeia... Brincadeira! Ele disse que você é o cara!".

    Para completar a pegadinha, o apresentador ainda enviou uma foto de Stephen Amell ao lado do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand.

  • Neymar aceita convite

    Neymar respondeu pouco depois, explicando que estava nos Estados Unidos com a delegação da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo. O atacante afirmou que a equipe estava hospedada em um hotel em Houston e que não poderia deixar a concentração até o fim do torneio.

    "Sim... Estou nos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Estamos hospedados em um hotel em Houston e não podemos sair até o fim do torneio. Seria um prazer conhecê-lo. Acompanho seu trabalho em Arrow, foi incrível. Mande um abraço ao Rio... aquele cara foi incrível em campo", escreveu o camisa 10.


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