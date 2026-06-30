Neymar recebe resposta para DM enviada há oito anos e promete encontro com astro de série famosa após a Copa

O desfecho aconteceu durante a participação de Stephen Amell no programa After Hours, da Fox, apresentado por James Corden. Ao encontrar a antiga DM de Neymar, o apresentador resolveu responder usando a conta do ator e entrou na brincadeira.
Na mensagem, Corden escreveu: "Ei, irmão, acabei de ver isso. Fico feliz que você seja um grande fã. Você está nos Estados Unidos? Vamos nos encontrar, só nós dois. Estou na nova série Baywatch, da Fox. Você vai adorar. Estou com o Rio Ferdinand. Ele te odeia... Brincadeira! Ele disse que você é o cara!".
Para completar a pegadinha, o apresentador ainda enviou uma foto de Stephen Amell ao lado do ex-zagueiro inglês Rio Ferdinand.