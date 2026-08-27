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imago-sport-1080701206.jpgFotoarena
Adhe Makayasa

Traduzido por

Neymar quebra o silêncio sobre ausência chocante enquanto o Santos sofre dura derrota para o rival Palmeiras na Copa do Brasil

Neymar
Palmeiras x Santos
Palmeiras
Santos
Copa do Brasil
Brasileirão

Neymar explicou sua ausência da lista do Santos depois de ver sua equipe sofrer uma derrota contundente por 3 a 0 para o arquirrival Palmeiras na Copa do Brasil. O atacante de 34 anos ficou totalmente fora do jogo de ida das oitavas de final de quarta-feira, o que gerou forte escrutínio após a atuação sem poder de reação do Santos no Nubank Parque.

  • Flaco Lopez castiga o Peixe

    O Santos foi atropelado no jogo de ida da Copa do Brasil de quarta-feira, já que o Palmeiras aproveitou a ausência de Neymar para garantir uma vitória por 3 a 0. Flaco Lopez colocou os donos da casa em vantagem com um chute de longa distância, antes de Andreas Pereira aproveitar um rebote solto pouco antes do intervalo. Lopez então liquidou o resultado com uma cabeçada certeira no segundo tempo, após cruzamento de Agustin Giay, para dar ao Verdão uma vantagem confortável.

    • Publicidade
  • imago-sport-1077582662.jpgO JOGO PHOTO PRESS

    Neymar esclarece decisão sobre técnico

    A camisa 10, que foi incluída no grupo preliminar que viajou antes de ser deixada de fora da súmula final da partida, tratou rapidamente de encerrar as especulações sobre sua condição física e confirmou que sua ausência se deveu ao rodízio do elenco. Dirigindo-se diretamente aos torcedores, ela disse em um comentário em uma publicação no Instagram: "Eu estava disponível para jogar! Foi uma decisão da comissão técnica, devido à sequência de jogos que temos."

  • Carga pesada força rodízio

    A decisão de poupar o atacante veio após uma sequência desgastante que o viu completar os 90 minutos em três partidas consecutivas contra Macara, Vasco da Gama e Mirassol. Com Neymar fora e Gabigol mantido no banco até o segundo tempo, o Santos teve dificuldade para furar a sólida defesa do Palmeiras e criou muito pouco no terço final. O Palmeiras poderia ter ampliado ainda mais a vantagem, mas Giay e Mauricio desperdiçaram chances claras cara a cara com o goleiro do Santos.

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  • imago-sport-1081864744.jpgRainier Moura

    Batalha difícil pela frente

    O Santos precisa se reorganizar rapidamente antes de um clássico fora de casa exigente contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. A equipe de Cuca depois encara a difícil tarefa de reverter uma desvantagem de três gols quando receber o Palmeiras na Vila Belmiro no jogo de volta, seguida por uma viagem para enfrentar o Internacional. O retorno de Neymar ao time titular é essencial para recuperar a força ofensiva e salvar a campanha do clube na copa.

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