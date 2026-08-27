Neymar quebra o silêncio sobre ausência chocante enquanto o Santos sofre dura derrota para o rival Palmeiras na Copa do Brasil

A decisão de poupar o atacante veio após uma sequência desgastante que o viu completar os 90 minutos em três partidas consecutivas contra Macara, Vasco da Gama e Mirassol. Com Neymar fora e Gabigol mantido no banco até o segundo tempo, o Santos teve dificuldade para furar a sólida defesa do Palmeiras e criou muito pouco no terço final. O Palmeiras poderia ter ampliado ainda mais a vantagem, mas Giay e Mauricio desperdiçaram chances claras cara a cara com o goleiro do Santos.