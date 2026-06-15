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Neymar pode ficar de fora de TODA a fase de grupos da Copa do Mundo; plano do Brasil para o atacante lesionado é revelado
A cautela continua sendo a prioridade da Seleção
A comissão médica e a comissão técnica da Seleção Brasileira chegaram a um consenso quanto à participação de Neymar na fase inicial da Copa do Mundo: a cautela é a única opção viável.
Apesar dos apelos para que o craque retorne à equipe titular, não há indícios de que ele será escalado no próximo confronto contra o Haiti, na Filadélfia.
Segundo a ESPN, o Brasil está determinado a evitar um revés que possa encerrar sua participação no torneio prematuramente. Neymar não treinou sob o comando de Carlo Ancelotti desde que chegou à Granja Comary, em 27 de maio, e a orientação da comissão técnica é garantir que ele não sofra uma recaída ao retornar aos treinos intensivos muito cedo.
- AFP
Prazo de recuperação para lesão na panturrilha
Neymar está atualmente se recuperando de uma lesão de grau dois na panturrilha, sofrida durante uma partida pelo Santos em 17 de maio. Embora tenha aumentado recentemente a carga de treino na academia — um sinal positivo de evolução na sua recuperação —, ele ainda está longe de estar em forma para jogar e ainda não se reintegrou aos companheiros de equipe em campo.
O plano é que o jogador de 32 anos volte ao gramado esta semana para treinos individuais, mas ele só será liberado para treinos com o time completo quando a equipe médica tiver certeza de que ele não sente mais dor.
Considerando que ele não joga uma partida oficial há mais de um mês, sua falta de ritmo é um fator determinante no processo de decisão.
Planos para a fase eliminatória
Internamente, a Seleção Brasileira está agora trabalhando em um cronograma que permita que Neymar esteja em forma para as fases eliminatórias da Copa do Mundo. Essa estratégia praticamente o exclui do confronto contra o Haiti e o torna uma grande dúvida para a última partida da fase de grupos contra a Escócia, em Miami, no dia 24 de junho.
Essa abordagem conservadora só será mantida se os resultados da Seleção permitirem tal luxo em campo.
Ancelotti está ansioso para ter seu melhor jogador à disposição, mas se recusa a comprometer a saúde do jogador. O italiano explicou recentemente sua decisão de manter o astro lesionado no elenco, afirmando: “Neymar está se esforçando muito para se recuperar o mais rápido possível. Quando convocamos Neymar, não o fizemos apenas por causa de sua qualidade técnica, que é inegável. Mas também por causa de sua experiência, do exemplo que ele pode representar para os jogadores mais jovens da equipe.”
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A avaliação final está se aproximando
A equipe médica não descarta a realização de novos exames de imagem nos próximos dias para verificar se o tratamento intensivo conseguiu curar o músculo da panturrilha. Esses resultados determinarão se Neymar poderá acelerar seu retorno aos gramados ou se deverá continuar sua reabilitação solitária na academia.
Em última análise, o Brasil está ponderando a cautela no curto prazo contra o ganho no longo prazo. Com ou sem seu maior artilheiro de todos os tempos, a Seleção precisa garantir sua classificação para as oitavas de final, onde espera que um Neymar totalmente descansado e recuperado esteja pronto para liderar a busca pelo sexto título mundial.