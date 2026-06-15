Neymar pode ficar de fora de TODA a fase de grupos da Copa do Mundo; plano do Brasil para o atacante lesionado é revelado

A comissão médica e a comissão técnica da Seleção Brasileira chegaram a um consenso quanto à participação de Neymar na fase inicial da Copa do Mundo: a cautela é a única opção viável.

Apesar dos apelos para que o craque retorne à equipe titular, não há indícios de que ele será escalado no próximo confronto contra o Haiti, na Filadélfia.

Segundo a ESPN, o Brasil está determinado a evitar um revés que possa encerrar sua participação no torneio prematuramente. Neymar não treinou sob o comando de Carlo Ancelotti desde que chegou à Granja Comary, em 27 de maio, e a orientação da comissão técnica é garantir que ele não sofra uma recaída ao retornar aos treinos intensivos muito cedo.