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Neymar pode assumir a propriedade do centro de treinamento do Santos, após a revelação de detalhes chocantes sobre uma dívida de 13 milhões de libras com o astro brasileiro
Contas financeiras aprovadas em meio a vazamento de documentos
De acordo com reportagens do Estadãoe do Sport Insider, o Santos reconheceu formalmente uma dívida de 13 milhões de libras com a NR Sports, empresa de direitos de imagem dirigida pelo pai do jogador. Essa revelação veio à tona poucas horas antes da reunião do Conselho Deliberativo do clube, na segunda-feira, para aprovar as contas financeiras de 2025. A diretoria votou pela aprovação das contas com 109 votos a favor, 37 contra e uma abstenção, dando ao presidente Marcelo Teixeira um índice de aprovação de 74%. No entanto, as sessões foram ofuscadas pelos detalhes da alteração contratual assinada em 30 de dezembro, que destacou o pesado fardo imposto ao clube.
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Condições de pagamento e penalidades por inadimplência imediata
A enorme dívida está dividida em duas partes. O clube deve primeiro pagar 4 milhões de libras em cinco parcelas mensais de 760 mil libras entre janeiro e maio de 2026, sem qualquer reajuste monetário. Em seguida, os 9 milhões de libras restantes deverão ser quitados em 43 parcelas mensais de 200 mil libras a partir de junho, mas essa parcela será reajustada pela inflação com base no índice IPCA/FGV. O objetivo geral é quitar a dívida até o início de 2030. Fundamentalmente, caso o Santos deixe de pagar uma única parcela, o clube concordou com uma cláusula de aceleração que o obriga a pagar imediatamente, em dinheiro, o saldo total de 9 milhões de libras.
Campo de treinamento em risco e laços políticos
Para garantir esse acordo, o Santos ofereceu o CT Meninos da Vila, sua famosa base de formação de jovens talentos, como garantia real. Caso o clube não cumpra com o pagamento da dívida, os representantes do atacante de 34 anos poderiam assumir o controle da propriedade. O contrato também contém condições políticas rigorosas para proteger os credores. A dívida deverá ser paga integralmente de imediato caso Teixeira não consiga a reeleição em dezembro de 2026, ou se o clube decidir fazer a transição para uma estrutura de propriedade corporativa. Isso deixa o clube inteiramente dependente de sua atual liderança e limita sua flexibilidade administrativa nos próximos anos.
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Aumento da dívida total
O panorama financeiro geral continua sombrio, já que o clube viu sua dívida total subir para 146 milhões de libras. As obrigações de curto prazo atingiram 53 milhões de libras, e os salários atrasados ultrapassaram os 2 milhões de libras no final de 2025. Apesar dessas graves dificuldades financeiras, o jogador continua fortemente ligado ao time da sua infância.