Neymar pode assumir a propriedade do centro de treinamento do Santos, após a revelação de detalhes chocantes sobre uma dívida de 13 milhões de libras com o astro brasileiro

A enorme dívida está dividida em duas partes. O clube deve primeiro pagar 4 milhões de libras em cinco parcelas mensais de 760 mil libras entre janeiro e maio de 2026, sem qualquer reajuste monetário. Em seguida, os 9 milhões de libras restantes deverão ser quitados em 43 parcelas mensais de 200 mil libras a partir de junho, mas essa parcela será reajustada pela inflação com base no índice IPCA/FGV. O objetivo geral é quitar a dívida até o início de 2030. Fundamentalmente, caso o Santos deixe de pagar uma única parcela, o clube concordou com uma cláusula de aceleração que o obriga a pagar imediatamente, em dinheiro, o saldo total de 9 milhões de libras.