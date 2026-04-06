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Neymar passou por uma cirurgia no joelho durante a pausa para os jogos internacionais, enquanto o técnico do Santos revela o plano para o craque brasileiro rumo à Copa do Mundo
Cuca explica o plano pré-Copa do Mundo para Neymar
O Santos foi obrigado a enfrentar o Flamengo em um confronto de grande destaque no domingo sem seu craque, e Neymar também deve ficar de fora da estreia do clube na Copa Sul-Americana contra o Deportivo Cuenca. No entanto, o técnico Cuca enfatizou que essas ausências fazem parte de uma estratégia calculada para garantir que o atacante esteja em boa forma física para o restante da temporada e para a Copa do Mundo.
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Procedimento médico avançado durante a pausa internacional
Após a derrota de sua equipe por 2 a 0 para o Flamengo, Cuca detalhou a intensa rotina que Neymar vem seguindo. “Ele passou por um procedimento no joelho durante a pausa [internacional], então não treinou e passou quatro ou cinco dias se recuperando”, explicou o técnico, segundo a ESPN. “Ele trabalhou em alguns aspectos do condicionamento físico que precisava alcançar. Ele vai recarregar as energias para disputar os 13 jogos consecutivos que restam até a próxima pausa. Então, aproveitamos esse tempo, com a comissão técnica e os fisiologistas, para recarregar as baterias dele e mantê-lo em forma até o meio do ano.”
O procedimento envolveu um tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP), uma terapia regenerativa que utiliza o próprio sangue do jogador para acelerar a cicatrização de microlesões e fortalecer os tecidos articulares. Essa abordagem médica proativa é vista como vital para um jogador que tem lutado contra lesões recorrentes nos últimos três anos. O objetivo é que Neymar consiga lidar com uma carga de trabalho pesada, que inclui oito rodadas do Brasileirão e duas partidas da Copa do Brasil, tudo isso enquanto mantém os níveis de condicionamento físico necessários para chamar a atenção de Carlo Ancelotti na seleção nacional.
Problemas disciplinares e polêmicas envolvendo árbitros
Embora seu estado físico esteja sendo cuidadosamente monitorado, o temperamento de Neymar causou polêmica recentemente. O atacante se mostrou particularmente veemente após receber um cartão amarelo polêmico contra o Remo, lançando um ataque contundente ao árbitro Savio Pereira Sampaio.
As repercussões daquela partida foram significativas, com relatos sugerindo que a Comissão Disciplinar da Confederação Brasileira de Futebol está analisando comentários sexistas supostamente proferidos durante sua explosão pós-jogo. Tais questões disciplinares poderiam, teoricamente, levar a uma suspensão de longa duração, o que representaria um enorme obstáculo na preparação cuidadosamente planejada de Neymar para os próximos jogos do Santos.
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A reta final rumo à glória na Copa do Mundo
O que está em jogo não poderia ser mais importante para o ex-jogador do Barcelona, que entra no que muitos acreditam ser seu último ciclo de Copas do Mundo. Com três gols e três assistências em seis partidas nesta temporada, o desempenho de Neymar continua sólido, mas seu futuro na seleção nacional permanece incerto após sua ausência nas últimas convocações de Ancelotti. O técnico italiano deixou claro que uma vaga no avião depende de 100% de aptidão física, e Neymar está ficando sem tempo para provar que está fisicamente pronto.