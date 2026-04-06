Neymar passou por uma cirurgia no joelho durante a pausa para os jogos internacionais, enquanto o técnico do Santos revela o plano para o craque brasileiro rumo à Copa do Mundo

Após a derrota de sua equipe por 2 a 0 para o Flamengo, Cuca detalhou a intensa rotina que Neymar vem seguindo. “Ele passou por um procedimento no joelho durante a pausa [internacional], então não treinou e passou quatro ou cinco dias se recuperando”, explicou o técnico, segundo a ESPN. “Ele trabalhou em alguns aspectos do condicionamento físico que precisava alcançar. Ele vai recarregar as energias para disputar os 13 jogos consecutivos que restam até a próxima pausa. Então, aproveitamos esse tempo, com a comissão técnica e os fisiologistas, para recarregar as baterias dele e mantê-lo em forma até o meio do ano.”

O procedimento envolveu um tratamento com Plasma Rico em Plaquetas (PRP), uma terapia regenerativa que utiliza o próprio sangue do jogador para acelerar a cicatrização de microlesões e fortalecer os tecidos articulares. Essa abordagem médica proativa é vista como vital para um jogador que tem lutado contra lesões recorrentes nos últimos três anos. O objetivo é que Neymar consiga lidar com uma carga de trabalho pesada, que inclui oito rodadas do Brasileirão e duas partidas da Copa do Brasil, tudo isso enquanto mantém os níveis de condicionamento físico necessários para chamar a atenção de Carlo Ancelotti na seleção nacional.