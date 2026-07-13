Neymar participa de torneio da World Series of Poker em Las Vegas após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Neymar trocou a grama do campo de futebol pelo feltro da mesa de pôquer em Las Vegas. O astro brasileiro foi filmado ocupando seu lugar na World Series of Poker (WSOP) de 2026 na noite de sábado, participando do prestigioso evento principal de US$ 10.000. Esta não é a primeira incursão do atacante no mundo das apostas de alto risco em nível profissional, já que ele chegou à famosa mesa final durante a edição de 2025 do mesmo torneio, segundo a Fox Sports.

No entanto, parece que sua sorte acabou mais rápido do que o normal desta vez. Apesar do sucesso anterior em Nevada, o ex-jogador do Barcelona e do PSG não conseguiu passar do Dia 1 da competição. Sua saída precoce da sala de pôquer reflete o fim prematuro de seu verão no cenário internacional, onde seus sonhos de um sexto título mundial para o Brasil foram frustrados na América do Norte.







