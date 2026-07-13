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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

Neymar participa de torneio da World Series of Poker em Las Vegas após a eliminação precoce do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
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Neymar, ícone do Brasil, não perdeu tempo para encontrar uma nova forma de competição após a decepcionante campanha da Seleção na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 34 anos foi visto na World Series of Poker, em Las Vegas, poucos dias depois de seu país ter sido eliminado do torneio pela Noruega.

  • All-in na World Series of Poker

    Neymar trocou a grama do campo de futebol pelo feltro da mesa de pôquer em Las Vegas. O astro brasileiro foi filmado ocupando seu lugar na World Series of Poker (WSOP) de 2026 na noite de sábado, participando do prestigioso evento principal de US$ 10.000. Esta não é a primeira incursão do atacante no mundo das apostas de alto risco em nível profissional, já que ele chegou à famosa mesa final durante a edição de 2025 do mesmo torneio, segundo a Fox Sports.

    No entanto, parece que sua sorte acabou mais rápido do que o normal desta vez. Apesar do sucesso anterior em Nevada, o ex-jogador do Barcelona e do PSG não conseguiu passar do Dia 1 da competição. Sua saída precoce da sala de pôquer reflete o fim prematuro de seu verão no cenário internacional, onde seus sonhos de um sexto título mundial para o Brasil foram frustrados na América do Norte.



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  • NeymarGetty Images

    Aposentadoria internacional e a decepção da Copa do Mundo

    A participação em Las Vegas ocorre logo após um marco significativo na carreira do lendário atacante. Após a derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em 5 de julho, Neymar anunciou sua aposentadoria do futebol internacional. Isso encerrou uma carreira brilhante, mas muitas vezes frustrante, com a Seleção, que abrangeu quatro Copas do Mundo e o levou a se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do país.

    O último torneio de Neymar foi prejudicado por problemas físicos, já que ele chegou à competição se recuperando de uma lesão na panturrilha direita. Ele ficou limitado a apenas duas partidas, ambas saindo do banco de reservas. Sua última contribuição com a camisa amarela foi um pênalti nos acréscimos contra os noruegueses, um gol que acabou sendo apenas um consolo, já que Erling Haaland e companhia avançaram para as quartas de final.


  • A obsessão de Neymar pelo pôquer

    O amor de Neymar pelo futebol não é segredo, mas tem frequentemente despertado a ira dos torcedores e dos dirigentes do clube. No início deste ano, o atacante do Santos foi acusado de ter passado quase 24 horas jogando pôquer online enquanto estava fora de campo para uma partida do campeonato. O incidente gerou um acalorado debate no Brasil sobre seu comprometimento profissional, enquanto seu clube lutava contra o rebaixamento na tabela da Série A.

    Em resposta a essas críticas anteriores, Neymar se manteve transparente sobre como escolhe passar seu tempo livre. Ele já havia dito à imprensa: “Infelizmente, nos últimos dias, devido ao gerenciamento de carga, não pude jogar, então tive esse tempo para fazer o que mais gosto, que é jogar um pouco de pôquer, além do futebol.”

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  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    O legado de um ícone brasileiro

    Embora suas atividades fora dos gramados frequentemente dominem as manchetes, o impacto estatístico de Neymar no futebol continua inegável. Ao longo de uma carreira que passou pelo Santos, Barcelona, Paris Saint-Germain e Al-Hilal, o jogador de 34 anos acumulou um total de 457 gols e 262 assistências no futebol profissional. Seu histórico na seleção é igualmente impressionante, com 80 gols em 129 partidas pelo Brasil.

    Ao se afastar da seleção nacional para se concentrar no crepúsculo de sua carreira nos clubes com o Santos, o debate sobre seu legado continuará. Para muitos, suas frequentes incursões no mundo do pôquer representam um talento que nunca atingiu plenamente seu potencial devido à falta de foco exclusivo. Para outros, trata-se simplesmente de um ícone moderno vivendo a vida do jeito que bem entende, enquanto faz a transição para um novo capítulo além dos gramados.

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