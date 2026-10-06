O brasileiro acrescenta: "Quem ama o futebol te admirou em todos esses anos. Hoje é a sua última partida com a camisa da sua seleção, do seu país, e espero que você possa aproveitar cada segundo, que todas as homenagens de hoje te façam feliz. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol; foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, ter escrito a história ao seu lado".





Neymar e Messi jogaram juntos no Barcelona, de 2013 a 2017, e no Paris Saint-Germain, de 2021 a 2023.







