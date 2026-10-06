Neymar presta homenagem a Lionel Messi, que nesta noite jogará sua última partida com a camisa da Argentina: "Não é só a Argentina que te agradece, mas o mundo inteiro é grato a você por tudo o que fez pelo futebol".
AFP
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Neymar para Messi: "O mundo inteiro te agradece por tudo o que você fez pelo futebol. Uma honra ter escrito a história ao seu lado"
O brasileiro acrescenta: "Quem ama o futebol te admirou em todos esses anos. Hoje é a sua última partida com a camisa da sua seleção, do seu país, e espero que você possa aproveitar cada segundo, que todas as homenagens de hoje te façam feliz. Obrigado por me fazer amar ainda mais o futebol; foi uma honra ter jogado contra você e, mais ainda, ter escrito a história ao seu lado".
Neymar e Messi jogaram juntos no Barcelona, de 2013 a 2017, e no Paris Saint-Germain, de 2021 a 2023.
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