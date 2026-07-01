Neymar ou o 4-2-4? Ancelotti está indeciso antes do confronto contra os companheiros de Haaland

A mudança mais marcante para o esquema 4-2-4 — segundo a mesma fonte — será a escalação de Gabriel Martinelli, que pode atuar no meio-campo, como fez na partida contra o Houston, ou até mesmo na ala esquerda, o que levaria Vinícius para uma posição mais avançada, mais próxima de Matheus Cunha. Foi assim, por exemplo, que o Brasil venceu o Paraguai em junho do ano passado, em partida que garantiu sua classificação para a Copa do Mundo.
Por fim, há também a opção de escalar Neymar como meia-atacante ao lado de Bruno Guimarães. No entanto, essa opção é considerada improvável internamente, já que a comissão técnica sabe que o camisa 10 não está fisicamente preparado para jogar os 90 minutos completos e foi treinado para ser um elemento decisivo no segundo tempo.
As opções serão apresentadas a Carlo Ancelotti e sua comissão técnica para discussão a partir do treino desta quinta-feira no Centro de Treinamento Columbus Park, em Nova Jersey. No domingo, a seleção brasileira disputa uma partida decisiva na Copa do Mundo contra a Noruega, nas oitavas de final, no estádio de Nova York-Nova Jersey.
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