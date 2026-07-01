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Neymar ou o 4-2-4? Ancelotti está indeciso antes do confronto contra os companheiros de Haaland

Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
E. Haaland
C. Ancelotti
Neymar
M. Cunha
Vinicius Junior
L. Paqueta
Endrick
Fabinho
Brasil
Noruega
EUA
Itália

O choque causado pela exclusão do astro brasileiro deixa o técnico italiano perplexo

A alegria de Carlo Ancelotti por poder escalar o mesmo time titular mais uma vez à frente da seleção brasileira não durou muito.

Na primeira vez em que conseguiram essa façanha, perderam Lucas Paquetá devido a uma lesão na coxa aos 45 minutos da partida em que venceram o Japão por 2 a 1, e terão que se esforçar bastante para definir a escalação que enfrentará a Noruega no domingo, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Danilo Santos é considerado o substituto direto, mas há outras opções que serão analisadas a partir do treino desta quinta-feira.


  • O Santos é a opção mais adequada em um caso específico

    Para se recuperarem do cansaço físico causado pela partida contra o Houston e pela viagem que se seguiu, a comissão técnica concedeu aos jogadores um descanso de pouco mais de 24 horas; eles retornarão aos treinos na noite de quarta-feira.

    Em outras palavras, haverá três sessões de treino antes que o técnico italiano decida quem será o novo titular no lugar de Paquetá: Danilo Santos, Fabinho, Ederson, Neymar, Martinelli e Endrick são todos candidatos em potencial.

    De acordo com o site Globo, essa escolha afetará diretamente o estilo de jogo e a tática. Se Ancelotti decidir manter a escalação com a qual conquistou vitórias sobre o Haiti, a Escócia e o Japão, Danilo Santos é a opção mais adequada.

    O meio-campista do Botafogo joga na mesma posição de Paquetá, também é canhoto e foi testado nessa função ao lado de Bruno Guimarães antes da partida contra a Escócia. Ele é o principal candidato a essa posição.

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    • Publicidade

  • Outra opção... reforçar o meio-campo

    Ele acrescentou: “Se a decisão for optar por um meio-campo mais forte fisicamente, com dois volantes posicionados na borda da grande área, Fabinho e Ederson são as melhores opções para manter o esquema 4-3-3 ao lado de Casemiro. Nesse caso, Bruno Guimarães terá a responsabilidade de armar o jogo e dar apoio aos atacantes”.

    E acrescentou: “Durante o intervalo do primeiro tempo da partida contra o Japão, após a lesão de Lucas Paquetá, Endrick foi escalado para substituí-lo. Nessa formação, o jogador com a camisa número 19 tornou-se o ponto de apoio da equipe dentro da área, enquanto Matheus Cunha recuou para atuar praticamente como meio-campista, alternando entre os esquemas 4-3-3 e 4-2-4”.

    Após a partida, Ancelotti falou sobre a possibilidade de repetir essa escalação, embora informações vindas dos bastidores indicassem que isso fosse improvável.

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  • A mudança mais marcante... Neymar e o 4-2-4

    A mudança mais marcante para o esquema 4-2-4 — segundo a mesma fonte — será a escalação de Gabriel Martinelli, que pode atuar no meio-campo, como fez na partida contra o Houston, ou até mesmo na ala esquerda, o que levaria Vinícius para uma posição mais avançada, mais próxima de Matheus Cunha. Foi assim, por exemplo, que o Brasil venceu o Paraguai em junho do ano passado, em partida que garantiu sua classificação para a Copa do Mundo.

    Por fim, há também a opção de escalar Neymar como meia-atacante ao lado de Bruno Guimarães. No entanto, essa opção é considerada improvável internamente, já que a comissão técnica sabe que o camisa 10 não está fisicamente preparado para jogar os 90 minutos completos e foi treinado para ser um elemento decisivo no segundo tempo.

    As opções serão apresentadas a Carlo Ancelotti e sua comissão técnica para discussão a partir do treino desta quinta-feira no Centro de Treinamento Columbus Park, em Nova Jersey. No domingo, a seleção brasileira disputa uma partida decisiva na Copa do Mundo contra a Noruega, nas oitavas de final, no estádio de Nova York-Nova Jersey.

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