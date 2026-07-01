Neymar ou o 4-2-4? Ancelotti está indeciso antes do confronto contra os companheiros de Haaland

A alegria de Carlo Ancelotti por poder escalar o mesmo time titular mais uma vez à frente da seleção brasileira não durou muito.

Na primeira vez em que conseguiram essa façanha, perderam Lucas Paquetá devido a uma lesão na coxa aos 45 minutos da partida em que venceram o Japão por 2 a 1, e terão que se esforçar bastante para definir a escalação que enfrentará a Noruega no domingo, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Danilo Santos é considerado o substituto direto, mas há outras opções que serão analisadas a partir do treino desta quinta-feira.