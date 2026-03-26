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Neymar "não é um grande profissional" como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, afirma a lenda brasileira Zico
- AFP
Não aproveitou ao máximo seu talento?
Em um mundo onde o talento é frequentemente medido por títulos e estatísticas, o ícone brasileiro Zico apontou um critério diferente ao avaliar o ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain, Neymar: o profissionalismo. Em entrevista exclusiva à ESPN, o ícone da Seleção comparou Neymar aos dois jogadores que marcam a era moderna, Messi e Ronaldo, mas destacou uma diferença crucial em suas respectivas abordagens ao jogo. Zico quer que Neymar jogue na Copa do Mundo de 2026, mas somente se ele estiver 100% fisicamente e mentalmente.
“Quero que ele se recupere e jogue, sou fã dele, Deus lhe deu um talento que concedeu a poucos”, explicou Zico. “No mundo de que estou falando, são Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são profissionais extraordinários. Ele não estava sendo um. O futebol lhe deu tudo, e esse é o problema. Mas em talento, ele tem mais do que qualquer outro. Há algum tempo, ele não sabe mais como tirar o máximo proveito disso.”
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Preocupações com a forma física e a regularidade
A decisão do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, de deixar Neymar de fora da convocação para março provocou uma grande polêmica em toda a América do Sul. Apesar da longa ausência do jogador de 34 anos dos palcos internacionais após uma grave lesão no joelho no final de 2023, a torcida brasileira e os ex-jogadores continuam divididos quanto à sua utilidade. Esse ciclo recorrente de lesões está, segundo Zico, diretamente ligado ao estilo de vida e à preparação física de Neymar. Zico argumentou que qualquer técnico, incluindo Ancelotti, deve priorizar a confiabilidade de um jogador antes de convocá-lo para uma seleção em um grande torneio como a Copa do Mundo.
Ele disse: “Depende de como Neymar está. Coloque-o para jogar 10 partidas seguidas pelo Santos e aí você poderá fazer uma avaliação. Mas nos últimos dois ou três anos, em que período ele jogou essa quantidade de partidas? Ele não conseguiu. Esse é o problema, é a saúde dele. E ele tem facilitado seus problemas com lesões. As lesões aumentaram.”
Traçando paralelos com 1986
Em declarações antes do amistoso do Brasil contra a França em Boston, Ancelotti abordou o debate em curso sobre a ausência de Neymar, insistindo que, embora respeite a opinião pública, seu papel é tomar decisões pragmáticas em prol do coletivo. “O futebol não é uma ciência exata”, observou Ancelotti, defendendo sua escolha de deixar o atacante do Santos de fora. Essa postura se alinha às opiniões de Zico, que refletiu sobre suas próprias dificuldades físicas durante a Copa do Mundo de 1986. Zico alertou que a experiência pessoal mostra por que um técnico deve priorizar a confiabilidade física em detrimento do prestígio de um astro, especialmente quando um jogador não está totalmente preparado para as exigências de uma competição de alto nível.
“Aprendi, com o meu caso, que não pude ir à Copa do Mundo de 1986; tive uma lesão grave no joelho, não tive continuidade, não conquistei a confiança do técnico para me escalar desde o início e, com toda a razão, ele tinha os critérios”, admitiu Zico. “É saber o que Ancelotti pensa. E ele pode não levá-lo. De fora, é fácil. Todos nós temos nossa seleção.”
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O impacto psicológico das lesões
Além das limitações físicas, Zico destacou a barreira mental que se forma quando um jogador deixa de confiar no próprio corpo. Ele alertou que Neymar parece estar entrando em uma fase em que pequenas lesões se tornam mais frequentes, à medida que o corpo tenta compensar danos anteriores — um ciclo que acabou levando à própria aposentadoria de Zico dos gramados.
“Muitas vezes, nós que passamos por isso temos medo de disputar uma bola mais forte, ficamos com medo. Eu parei de jogar por causa disso. Comecei a ter problemas musculares, nas panturrilhas. Não aguentava mais, não conseguia mais treinar. Eu, que adorava treinar, não conseguia mais, e disse que era hora de parar”, concluiu Zico.