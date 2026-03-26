Neymar "não é um grande profissional" como Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, afirma a lenda brasileira Zico

Em um mundo onde o talento é frequentemente medido por títulos e estatísticas, o ícone brasileiro Zico apontou um critério diferente ao avaliar o ex-astro do Barcelona e do Paris Saint-Germain, Neymar: o profissionalismo. Em entrevista exclusiva à ESPN, o ícone da Seleção comparou Neymar aos dois jogadores que marcam a era moderna, Messi e Ronaldo, mas destacou uma diferença crucial em suas respectivas abordagens ao jogo. Zico quer que Neymar jogue na Copa do Mundo de 2026, mas somente se ele estiver 100% fisicamente e mentalmente.

“Quero que ele se recupere e jogue, sou fã dele, Deus lhe deu um talento que concedeu a poucos”, explicou Zico. “No mundo de que estou falando, são Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar. São os três. Mas os outros dois são profissionais extraordinários. Ele não estava sendo um. O futebol lhe deu tudo, e esse é o problema. Mas em talento, ele tem mais do que qualquer outro. Há algum tempo, ele não sabe mais como tirar o máximo proveito disso.”