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Pedro Augusto Dias

Neymar "motivador" no banco, Vini Jr. evitando vexame e pedidos por Endrick: top 5 do que você precisa saber sobre Brasil 1 x 1 Marrocos

Copa do Mundo
Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos

Fora por causa de uma lesão na panturrilha, Neymar virou personagem da estreia brasileira ao incentivar os companheiros do banco de reservas com gestos e gritos durante o empate com o Marrocos

O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois de sair atrás no placar, a seleção brasileira reagiu ainda no primeiro tempo com um golaço de Vini Jr., que evitou a derrota na primeira partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Mundial.

A estreia também ficou marcada pela presença de Neymar no banco de reservas, mesmo lesionado, pelos pedidos dos torcedores pela entrada de Endrick e por lances que movimentaram as redes sociais durante a partida. Confira, a seguir, os principais destaques de Brasil 1 x 1 Marrocos.

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  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Neymar vira atração no pré-jogo e assume papel de "motivador" no banco

    Mesmo sem condições de atuar por causa da lesão na panturrilha direita, Neymar foi um dos personagens da estreia brasileira. Antes da partida, o camisa 10 chamou a atenção ao aparecer à beira do gramado do MetLife Stadium e atraiu os olhares de torcedores, fotógrafos e da imprensa.

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    Durante o jogo, também viveu cada lance do banco de reservas. Em uma das paradas para hidratação e após oportunidades desperdiçadas pelo Brasil, as câmeras flagraram o atacante incentivando os companheiros com gestos e palavras de apoio, repetindo frases como "vamos, vamos, bora".

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  • Chance desperdiçada por Igor Thiago provoca reação de Ronaldo e Kaká

    A principal oportunidade do Brasil nos primeiros minutos, antes do gol de Vini Jr., teve um espectador especial. Após cruzamento preciso de Vinícius, Igor Thiago furou na hora da cabeçada e desperdiçou uma grande chance de abrir o placar.

    A transmissão flagrou a reação de Ronaldo e Kaká nos camarotes, e a cena rapidamente repercutiu nas redes sociais, com torcedores brincando que os dois ídolos pareciam prontos para entrar em campo.

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    Vini Jr. marca o primeiro gol do Brasil na Copa de 2026

    Principal estrela da seleção na ausência de Neymar, Vini Jr. deixou sua marca logo na estreia. O atacante empatou a partida, ainda no primeiro tempo, diante do Marrocos com uma bela jogada individual e se tornou o responsável pelo primeiro gol brasileiro na Copa do Mundo de 2026.

    Com isso, entrou para uma lista que reúne nomes como Pelé, Romário, Ronaldo, Kaká, Neymar e Richarlison, autores dos primeiros gols do Brasil em edições anteriores do Mundial.

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    Torcedores pedem Endrick durante empate do Brasil com o Marrocos

    Mesmo sem sair do banco de reservas, Endrick foi um dos assuntos mais comentados da partida nas redes sociais. Ao longo do segundo tempo, torcedores brasileiros passaram a pedir a entrada do atacante, que terminou a partida sem ser utilizado por Carlo Ancelotti.



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    Choque deixa Fabinho ensanguentado durante o segundo tempo

    Após um choque, Fabinho ficou com o nariz sangrando e precisou deixar o gramado para atendimento médico. As imagens do volante com o rosto ensanguentado chamaram a atenção durante a transmissão, mas o jogador retornou rapidamente ao campo para seguir na partida.

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