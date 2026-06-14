Neymar "motivador" no banco, Vini Jr. evitando vexame e pedidos por Endrick: top 5 do que você precisa saber sobre Brasil 1 x 1 Marrocos

O Brasil estreou na Copa do Mundo de 2026 com um empate por 1 a 1 diante do Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Depois de sair atrás no placar, a seleção brasileira reagiu ainda no primeiro tempo com um golaço de Vini Jr., que evitou a derrota na primeira partida da equipe comandada por Carlo Ancelotti no Mundial.

A estreia também ficou marcada pela presença de Neymar no banco de reservas, mesmo lesionado, pelos pedidos dos torcedores pela entrada de Endrick e por lances que movimentaram as redes sociais durante a partida. Confira, a seguir, os principais destaques de Brasil 1 x 1 Marrocos.