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Neymar marca um gol e dá uma assistência em partida "importante" do Santos, após superar a decepção de não ter sido convocado para a seleção brasileira
Neymar brilha em partida-treino do Santos
O Santos aproveitou a pausa para os jogos internacionais para realizar um jogo-treino entre o time principal e a equipe sub-20 no CT Rei Pelé. A sessão foi fundamental para o técnico Cuca, que prepara o elenco para o próximo confronto contra o Remo na Vila Belmiro. Embora o placar exato do jogo-treino não tenha sido divulgado, Neymar claramente deixou sua marca, apresentando um ótimo desempenho enquanto continua sua recuperação.
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O atacante está ansioso por voltar aos gramados
Neymar revelou sua satisfação por voltar a marcar gols e ajudar seus companheiros durante o treino. “É importante, né? Tanto para o treino da nossa equipe quanto para os jogadores mais jovens. Já estive do outro lado e sei o quanto um jogo como esse é importante na carreira de um jovem. É uma oportunidade para todos eles também”, disse Neymar à mídia oficial do clube, segundo a ESPN Brasil. “Estamos felizes por fazer esse tipo de treino. Depois desses longos dias sem jogos, é bom para recuperar o nosso ritmo. Foi bom, foi divertido participar. Está tudo bem. Um gol e uma assistência, está tudo perfeito (risos).”
Ancelotti mantém-se firme quanto à escolha do elenco
O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, tem se mantido notavelmente firme em relação aos seus atuais critérios de convocação. O treinador italiano tem enfrentado uma enxurrada de perguntas da mídia e de ex-jogadores, que estão ansiosos para ver o maior artilheiro de todos os tempos do país de volta à famosa camisa amarela. Ancelotti, no entanto, está priorizando a dinâmica coletiva enquanto prepara a equipe para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. O técnico da Seleção abordou recentemente toda essa agitação, afirmando: “Eu observo tudo, ouço tudo. Mas meu papel é tomar decisões. É normal que todos possam ter uma opinião, porque o futebol não é uma universidade... o futebol não é uma ciência exata. Todos têm sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos.” Essa postura deixou Neymar em uma corrida contra o tempo para provar sua preparação física antes que a lista final do torneio seja definida.
- AFP
O caminho para a Copa do Mundo de 2026
A janela de oportunidade de Neymar está se fechando à medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo continua. O Santos tem atualmente 14 partidas programadas entre a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro antes que Ancelotti anuncie sua convocação definitiva. Cada minuto em campo será um teste para o jogador de 34 anos, que tem enfrentado vários problemas físicos que anteriormente o mantiveram fora de partidas contra times como o Cruzeiro. O objetivo imediato do atacante é manter o ritmo na próxima partida do campeonato contra o Remo, em 2 de abril. Ao provar que consegue lidar com os rigores da competição nacional de forma consistente, Neymar espera silenciar os céticos e confirmar que ainda é o jogador capaz de levar o Brasil ao seu sexto título mundial. Por enquanto, um gol e uma assistência no campo de treino servem como um lembrete oportuno do que ele ainda tem a oferecer.