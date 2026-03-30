Neymar marca um gol e dá uma assistência em partida "importante" do Santos, após superar a decepção de não ter sido convocado para a seleção brasileira

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, tem se mantido notavelmente firme em relação aos seus atuais critérios de convocação. O treinador italiano tem enfrentado uma enxurrada de perguntas da mídia e de ex-jogadores, que estão ansiosos para ver o maior artilheiro de todos os tempos do país de volta à famosa camisa amarela. Ancelotti, no entanto, está priorizando a dinâmica coletiva enquanto prepara a equipe para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. O técnico da Seleção abordou recentemente toda essa agitação, afirmando: “Eu observo tudo, ouço tudo. Mas meu papel é tomar decisões. É normal que todos possam ter uma opinião, porque o futebol não é uma universidade... o futebol não é uma ciência exata. Todos têm sua opinião, e eu tenho que respeitar a opinião de todos.” Essa postura deixou Neymar em uma corrida contra o tempo para provar sua preparação física antes que a lista final do torneio seja definida.