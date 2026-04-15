Neymar se irrita com torcida, faz forte desabafo e deixa futuro no Santos em aberto: "Faço até mais do que deveria fazer"

Já na saída da zona mista, Neymar falou de forma mais calma, mas não escondeu a frustração com o episódio. O atacante afirmou que se incomodou principalmente com ataques fora do contexto esportivo.

“Estou chateado por tudo, pelo que escutei de alguns torcedores”, disse.

O craque destacou que entende a cobrança pelo desempenho, mas criticou ataques pessoais.

“Não foi pelo desempenho dentro de campo, mas pelo lado pessoal, pelo que sai na mídia. O torcedor acaba se excedendo. Eu dou a vida por esse clube e faço até mais do que deveria fazer, e ser tratado dessa forma não é legal”.

Sobre o jogo, Neymar tentou amenizar o resultado e destacou o volume ofensivo da equipe.

“Erramos, todos erramos. Faz parte. Criamos bastante, jogamos bem. A torcida fica nervosa, mas tem que entender que às vezes a bola não entra”.

Questionado sobre como o time pode evoluir, foi direto: “Treinando. É isso que a gente tem que fazer”.

Com o empate, o Santos soma apenas um ponto em duas rodadas e ocupa a lanterna do Grupo D da Sul-Americana. Agora, o foco se volta para o Brasileirão, com duelo contra o Fluminense no próximo domingo, na Vila Belmiro.