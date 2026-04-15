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Luis Felipe Gonçalves

Neymar se irrita com torcida, faz forte desabafo e deixa futuro no Santos em aberto: "Faço até mais do que deveria fazer"

Neymar
Santos

Camisa 10 saiu frustrado após duelo pela Sul-Americana e reclamou sobre a repercussão de momento atual no Santos

Neymar deixou a Vila Belmiro visivelmente incomodado. Além do empate por 1 a 1 com o Recoleta, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, o atacante se irritou com as críticas recebidas após o apito final na noite da última terça-feira (14).

Na zona mista, o camisa 10 também foi questionado sobre o futuro no Santos, com contrato válido até dezembro.

Nos últimos dias, o interesse do FC Cincinnati, da MLS, ganhou força nos bastidores, e uma possível reunião envolvendo o pai do jogador está prevista.

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    Rebatendo as críticas

    O clima esquentou ainda no gramado. Após o resultado frustrante, justamente no aniversário de 114 anos do clube, parte da torcida cobrou Neymar nas arquibancadas da Vila Belmiro, e ouviu resposta imediata.

    “Eu respeito isso aqui, eu respeito pra c* isso aqui”, disparou o atacante, apontando para o escudo do Santos.

    O jogador seguiu rebatendo as críticas, reconheceu o direito da cobrança, mas questionou o tom adotado. Em outro momento, reagiu: “Sou mimado? Estou dando a vida aqui, irmão”.

    Além da discussão com o camisa 10, torcedores protestaram contra elenco e diretoria, com gritos de “time sem vergonha” e críticas ao presidente Marcelo Teixeira.

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    Desabafo do camisa 10

    Já na saída da zona mista, Neymar falou de forma mais calma, mas não escondeu a frustração com o episódio. O atacante afirmou que se incomodou principalmente com ataques fora do contexto esportivo.

    “Estou chateado por tudo, pelo que escutei de alguns torcedores”, disse.

    O craque destacou que entende a cobrança pelo desempenho, mas criticou ataques pessoais.

    “Não foi pelo desempenho dentro de campo, mas pelo lado pessoal, pelo que sai na mídia. O torcedor acaba se excedendo. Eu dou a vida por esse clube e faço até mais do que deveria fazer, e ser tratado dessa forma não é legal”.

    Sobre o jogo, Neymar tentou amenizar o resultado e destacou o volume ofensivo da equipe.

    “Erramos, todos erramos. Faz parte. Criamos bastante, jogamos bem. A torcida fica nervosa, mas tem que entender que às vezes a bola não entra”.

    Questionado sobre como o time pode evoluir, foi direto: “Treinando. É isso que a gente tem que fazer”.

    Com o empate, o Santos soma apenas um ponto em duas rodadas e ocupa a lanterna do Grupo D da Sul-Americana. Agora, o foco se volta para o Brasileirão, com duelo contra o Fluminense no próximo domingo, na Vila Belmiro.

  • Santos v Recoleta FC - Copa CONMEBOL Sudamericana 2026Getty Images Sport

    Futuro em aberto

    Em meio ao cenário turbulento e o interesse do FC Cincinnati, Neymar também evitou dar garantias sobre sua permanência no clube.

    “Não sei. Sinceramente, não sei. Tenho contrato até o final do ano e pretendo cumprir”, afirmou.

    A relação com a torcida ficou abalada após o episódio desta terça-feira, adicionando mais um elemento de tensão ao momento do clube.

    Desde que retornou ao Santos, em 2025, Neymar soma 36 partidas, com 15 gols e sete assistências, números que contrastam com o clima instável fora de campo.

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