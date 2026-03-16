Neymar fora! Veja como foi a última convocação do camisa 10 do Santos com a seleção brasileira

Nesta segunda-feira (16), o treinador Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que serão jogados nos dias 26/3 e 31/3, respectivamente. As partidas fazem parte da preparação da equipe para a sequência do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026.

Entre os nomes ausentes, um chamou especialmente a atenção: Neymar. O camisa 10 do Santos ficou fora da lista mais uma vez, mesmo após voltar recentemente a ter sequência (ainda que curta) de jogos pelo clube. A expectativa de uma possível volta à seleção era grande, mas a ausência prolonga o jejum do craque, que já se aproxima de 900 dias sem vestir a camisa da Amarelinha.

A seguir, a GOAL relembra como foi a última convocação de Neymar, anunciada em 29 de setembro de 2023.