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Joaquim Lira Viana

Neymar fora! Veja como foi a última convocação do camisa 10 do Santos com a seleção brasileira

Craque do Peixe ficou de fora da convocação para amistosos contra França e Croácia e agora está há quase 900 dias sem vestir a Amarelinha

Nesta segunda-feira (16), o treinador Carlo Ancelotti anunciou a lista de convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia, que serão jogados nos dias 26/3 e 31/3, respectivamente. As partidas fazem parte da preparação da equipe para a sequência do ciclo rumo à Copa do Mundo de 2026.

Entre os nomes ausentes, um chamou especialmente a atenção: Neymar. O camisa 10 do Santos ficou fora da lista mais uma vez, mesmo após voltar recentemente a ter sequência (ainda que curta) de jogos pelo clube. A expectativa de uma possível volta à seleção era grande, mas a ausência prolonga o jejum do craque, que já se aproxima de 900 dias sem vestir a camisa da Amarelinha.

A seguir, a GOAL relembra como foi a última convocação de Neymar, anunciada em 29 de setembro de 2023.

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    A última convocação de Neymar

    A última vez que Neymar apareceu em uma lista da seleção brasileira foi em 29 de setembro de 2023, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

    Na ocasião, o Brasil era comandado pelo técnico Fernando Diniz, que havia assumido interinamente após a saída de Tite depois da Copa do Mundo de 2022.

    Naquele momento, Neymar atuava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. O atacante ainda estava no início de sua trajetória no clube, após a transferência do PSG, e buscava ganhar ritmo de jogo na nova equipe.

    Com a seleção, Neymar participou dos dois jogos daquela Data Fifa. Os resultados, porém, foram negativos para o Brasil: um empate por 1 a 1 com a Venezuela, em Cuiabá, e uma derrota por 2 a 0 para o Uruguai, em Montevidéu. 

    Foi justamente nessa partida contra o Uruguai que Neymar sofreu a grave lesão no joelho que o afastaria dos gramados por muitos meses.

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  • Fernando Diniz Brazil 2023Getty Images

    Os convocados de Fernando Diniz

    Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo)

    Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Guilherme Arana (Atlético-MG), Carlos Augusto (Inter de Milão)

    Zagueiros: Bremer (Juventus), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense)

    Meio-campistas: André (Fluminense), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Gerson (Flamengo), Raphael Veiga (Palmeiras)

    Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Rodrygo (Real Madrid), Vinícius Júnior (Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Richarlison (Tottenham), David Neres (Benfica) e Matheus Cunha (Wolverhampton)

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