Neymar fora? Álbum da Copa chama atenção com Paquetá e Rodrygo na seleção brasileira

O álbum oficial da Copa do Mundo de 2026 começou a circular em bancas da Espanha e rapidamente viralizou entre torcedores brasileiros. O principal motivo foi a página reservada à seleção brasileira, que não traz Neymar entre os jogadores destacados. Em contrapartida, nomes como Lucas Paquetá e Rodrygo aparecem entre os representantes do país no material oficial.

A ausência de Neymar chamou atenção por se tratar de uma mudança simbólica. Nas últimas edições, o atacante ocupou espaço de protagonismo no time (e, consequentemente, no álbum), mas desta vez ficou fora da página do Brasil em meio às dúvidas sobre sua presença no Mundial. A convocação do camisa 10 do Santos, de acordo com o treinador Carlo Ancelotti, ainda está em aberto e que o atacante será chamado se estiver "100% fisicamente".

Entre as presenças que mais repercutiram está a de Lucas Paquetá. O meia aparece como um dos representantes do setor central, ao lado de Bruno Guimarães e Casemiro,mesmo nãosendo, publicamente,um dos"confirmados" de Ancelotti para ocupar uma das 26 vagas no Mundial. O jogador do Flamengo não apareceu na convocação da Data Fifa de março, mas vem tendo boa sequência no Rubro-Negro e pode ser chamado na lista final.

Outra presença que chamou atenção foi a de Rodrygo, que mesmo lesionado e sem condições de disputar o torneio, apareceu na página brasileira do material oficial.

Uma ausência notável no álbum foi a do goleiro Ederson, que foi presença constante nas convocações de Ancelotti durante o ciclo para a Copa do Mundo de 2026. Já nomes como Endrick, Igor Thiago, Danilo (volante) e Léo Pereira também podem aparecer na lista final após suas boas atuações na Data Fifa de março, mas estão no grupo de jogadores que ainda não tem vaga "certa" e por isso não apareceram na página da seleção brasileira.

A impressão do álbum oficial não contou com a baixa recente do atacante Estêvão, que teve confirmada recentemente uma lesão de grau quatro no músculo da coxa e, segundo o The Athletic, é "altamente improvável" que consiga jogar no torneio; e do defensor Éder Militão, que teve mais uma lesão confirmada na coxa, mas deve voltar à tempo da lista final e do início da Copa.

A convocação definitiva do Brasil para a Copa do Mundo de 2026 será divulgada no dia 18 de maio e decidirá quem serão os 26 atletas brasileiros que representarão o país no torneio sediado na América do Norte.