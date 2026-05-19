Neymar foi convocado! Carlo Ancelotti inclui o craque do Santos na seleção brasileira para a Copa do Mundo, enquanto João Pedro e Richarlison ficam de fora

Neymar foi convocado por Ancelotti para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, apesar das recentes dúvidas sobre sua condição física. O atacante de 34 anos, maior artilheiro de todos os tempos do Brasil com 79 gols, retorna à seleção após uma recuperação difícil de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023. Muitos analistas e ex-jogadores haviam questionado se o craque do Santos entraria na lista final.

Ancelotti, que assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025, não havia convocado Neymar para a equipe antes de confirmar a seleção em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. O anúncio também trouxe decepção para vários jogadores de ataque. Pedro estava entre os deixados de fora, já que o técnico italiano optou por outras opções no ataque.