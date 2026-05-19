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Neymar foi convocado! Carlo Ancelotti inclui o craque do Santos na seleção brasileira para a Copa do Mundo, enquanto João Pedro e Richarlison ficam de fora
Técnico da Seleção Brasileira apoia Neymar, apesar das dúvidas quanto à sua condição física
Neymar foi convocado por Ancelotti para a seleção brasileira para a Copa do Mundo, apesar das recentes dúvidas sobre sua condição física. O atacante de 34 anos, maior artilheiro de todos os tempos do Brasil com 79 gols, retorna à seleção após uma recuperação difícil de uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo sofrida em outubro de 2023. Muitos analistas e ex-jogadores haviam questionado se o craque do Santos entraria na lista final.
Ancelotti, que assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025, não havia convocado Neymar para a equipe antes de confirmar a seleção em uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro. O anúncio também trouxe decepção para vários jogadores de ataque. Pedro estava entre os deixados de fora, já que o técnico italiano optou por outras opções no ataque.
- (C)Getty Images
Ancelotti explica a escolha de Neymar
Ancelotti defendeu sua decisão de convocar Neymar, destacando a evolução física do jogador e sua experiência no mais alto nível. O técnico italiano também ressaltou que a função de Neymar poderá variar de acordo com as situações de jogo.
“Ele melhorou sua preparação física”, explicou Ancelotti, conforme citado pela ESPN. “Ele será um jogador importante nesta Copa do Mundo. Ele tem experiência nesse tipo de competição, o carinho do nosso grupo; ele pode criar um ambiente melhor neste grupo.
“Escolhemos Neymar não porque achamos que ele será um bom substituto. Escolhemos Neymar porque acreditamos que ele pode ajudar a equipe, seja por um minuto, cinco minutos, 90 minutos ou até mesmo cobrando um pênalti.”
Pedro ficou de fora
Embora as manchetes sejam dedicadas a Neymar, a divulgação da lista de convocados trouxe decepção para vários nomes consagrados. Endrick e Rayan receberam suas primeiras convocações para a Copa do Mundo, vencendo a disputa pelas últimas vagas no ataque contra Pedro, do Chelsea, e Antony, do Real Betis. A competição por vagas no terço final do campo acabou sendo difícil demais para a dupla preterida, já que Ancelotti optou pela exuberância da juventude em sua escalação.
A decepção ficou evidente para aqueles que ficaram para trás em Londres e Sevilha. Refletindo sobre sua exclusão, Pedro escreveu no Instagram: “Tentei dar o meu melhor em todos os momentos. Infelizmente, não foi possível realizar esse sonho de representar meu país em uma Copa do Mundo, mas permaneço calmo e focado, como sempre tento estar. Alegrias e frustrações fazem parte do futebol. A partir de agora, desejo boa sorte a todos que estão lá e serei apenas mais um torcedor torcendo para que eles tragam o sexto título para casa.”
- AFP
Brasil se prepara para a fase de grupos
O Brasil iniciará sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos, em Nova Jersey, no dia 13 de junho, antes de enfrentar também o Haiti e a Escócia na fase de grupos. No entanto, antes de disputar o torneio, a seleção realizará dois jogos de preparação, contra o Panamá e o Egito.