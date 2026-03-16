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Neymar fica de fora mais uma vez! Carlo Ancelotti deixa o craque do Santos de fora dos amistosos contra o Brasil e a Croácia, mas garante que suas esperanças de disputar a Copa do Mundo continuam vivas
Problemas físicos impedem o retorno imediato
Ancelotti não incluirá o atacante na convocação para os próximos jogos, nos dias 26 e 31 de março. Essa convocação representa a última oportunidade de teste para a Seleção antes do anúncio da lista definitiva para a Copa do Mundo de 2026. Ao comentar a decisão, o técnico explicou: “Neymar também pode estar na Copa do Mundo. Se ele chegar à próxima Copa do Mundo 100% recuperado, ele poderá estar na Copa do Mundo. Por que ele não está nesta lista agora? Porque ele não está 100%. Precisamos de jogadores 100% neste momento. Mas, como eu disse, para a lista final, a conversa é diferente. Neymar tem que continuar trabalhando e jogando, mostrando suas qualidades em boa condição física.”
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Os dados físicos têm prioridade sobre o talento
Embora o atacante tenha dado mostras de brilhantismo desde que voltou aos gramados, a habilidade técnica por si só não é suficiente para garantir uma vaga na equipe atual. A comissão técnica o acompanha de perto, mas considera que ele ainda não atingiu seu auge após uma longa recuperação da cirurgia no joelho. O ex-técnico do Real Madrid explicou melhor seu raciocínio após a atuação de Neymar durante os 90 minutos contra o Corinthians no fim de semana, afirmando: “Trata-se de uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com a bola é muito bom. Para a comissão técnica, para mim, ele não está a 100% de suas possibilidades. Ele precisa trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Essa é uma opinião minha e de toda a comissão técnica que assiste e assistirá aos seus jogos nos próximos meses.”
Desempenhos recentes sob escrutínio
Seu desempenho no Campeonato Brasileiro Série A tem sido alvo de grande escrutínio. Após perder três partidas devido a uma cirurgia no joelho, ele voltou ao campeonato contra o Vasco da Gama, jogando os 90 minutos e marcando dois gols na vitória por 2 a 1. Com o objetivo de avaliar sua condição física, o técnico viajou para assistir ao empate por 2 a 2 contra o Mirassol, mas o atacante ficou de fora da equipe. Ele então voltou a ser o capitão do time no empate por 1 a 1 contra o Corinthians. Observado pelos assistentes técnicos Mino Fulco e Francesco Mauri, sua capacidade de marcar gols foi mínima, embora tenha conseguido dar a assistência para o único gol de sua equipe.
- AFP
Contagem regressiva final para o torneio
Com os preparativos entrando na reta final, aumenta a pressão sobre o craque para que ele prove que ainda consegue lidar com os rigores do futebol internacional de elite. Após os amistosos de março em Boston e Orlando, a seleção sul-americana enfrentará o Panamá no Rio de Janeiro, antes de um último jogo de preparação contra o Egito em junho. A porta continua aberta para o maior artilheiro de todos os tempos do país, mas a janela de oportunidade está se fechando rapidamente.
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