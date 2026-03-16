Neymar fica de fora mais uma vez! Carlo Ancelotti deixa o craque do Santos de fora dos amistosos contra o Brasil e a Croácia, mas garante que suas esperanças de disputar a Copa do Mundo continuam vivas

Embora o atacante tenha dado mostras de brilhantismo desde que voltou aos gramados, a habilidade técnica por si só não é suficiente para garantir uma vaga na equipe atual. A comissão técnica o acompanha de perto, mas considera que ele ainda não atingiu seu auge após uma longa recuperação da cirurgia no joelho. O ex-técnico do Real Madrid explicou melhor seu raciocínio após a atuação de Neymar durante os 90 minutos contra o Corinthians no fim de semana, afirmando: “Trata-se de uma avaliação física. Não é uma avaliação técnica. Neymar com a bola é muito bom. Para a comissão técnica, para mim, ele não está a 100% de suas possibilidades. Ele precisa trabalhar para estar a 100% de suas possibilidades. Essa é uma opinião minha e de toda a comissão técnica que assiste e assistirá aos seus jogos nos próximos meses.”