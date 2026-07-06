“Neymar faz o que Ronaldinho inventou” - Ex-jogador da seleção brasileira explica como o campeão da Copa do Mundo de 2002 inspirou o maior artilheiro de todos os tempos após sua emocionante aposentadoria

Belletti desmontou de forma contundente o mito persistente e de longa data do futebol de que Ronaldinho teria alcançado o sucesso apenas com talento natural, sem se dedicar a um trabalho estruturado nos bastidores. O ex-zagueiro insistiu que o lendário meia encarava sua preparação diária com imensa seriedade, ao contrário do que o público imaginava.

“Não parece, mas o Ronaldinho treinava muito, estou dizendo isso com toda a seriedade”, revelou Belletti, relembrando as intensas sessões de treino em campos reduzidos sob o sol catalão. “Era um campo pequeno, espaço apertado, e com a bola ele fazia um contra um ou dois contra dois, e fazia isso todos os dias e todas as semanas. A força que ele precisava ter para aquele drible e para continuar avançando – ele nunca fingia; nunca se jogava no chão.

“Com a qualidade que ele tinha e a forma como trabalhava, ele fez com que jogadores como o Neymar tivessem alguém em quem se inspirar, para fazer exatamente o que o Neymar passou a fazer depois.”