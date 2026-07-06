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“Neymar faz o que Ronaldinho inventou” - Ex-jogador da seleção brasileira explica como o campeão da Copa do Mundo de 2002 inspirou o maior artilheiro de todos os tempos após sua emocionante aposentadoria
Neymar se despede com derrota do Brasil
Após a chocante derrota do Brasil por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, Neymar anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol internacional. O emblemático atacante encerra uma carreira internacional lendária como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção brasileira, tendo marcado incríveis 80 gols e dado 59 assistências em 130 partidas pela Seleção.
Apesar de seu lugar nos recordes da seleção, muitos acreditam que o legado de Neymar não chega a se equiparar ao de Ronaldinho, campeão da Copa do Mundo de 2002, e o ex-jogador Juliano Belletti está entre esses que pensam assim.
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Belletti atribui o mérito de Neymar a Ronaldinho
O ex-lateral-direito do Barcelona e da Seleção Brasileira, Belletti, não demorou a se manifestar, oferecendo uma visão única por ter dividido vestiários com Ronaldinho tanto no clube quanto na seleção. Belletti afirmou que toda a identidade estilística de Neymar é uma evolução direta das bases inovadoras estabelecidas por seu antecessor.
“Acho que Neymar faz o que Ronaldinho inventou e criou”, disse Belletti na DAZN, atribuindo as raízes do estilo moderno da seleção brasileira ao seu ex-companheiro de equipe. “Acho que ele inventou muitas coisas – aquele drible com a bola tão rente ao corpo, o passe pelas costas e o toque de cabeça por trás. Juntando tudo isso com a magia de um brasileiro, acho que Neymar vem daí.”
Potência pura, sem fingimento
Belletti desmontou de forma contundente o mito persistente e de longa data do futebol de que Ronaldinho teria alcançado o sucesso apenas com talento natural, sem se dedicar a um trabalho estruturado nos bastidores. O ex-zagueiro insistiu que o lendário meia encarava sua preparação diária com imensa seriedade, ao contrário do que o público imaginava.
“Não parece, mas o Ronaldinho treinava muito, estou dizendo isso com toda a seriedade”, revelou Belletti, relembrando as intensas sessões de treino em campos reduzidos sob o sol catalão. “Era um campo pequeno, espaço apertado, e com a bola ele fazia um contra um ou dois contra dois, e fazia isso todos os dias e todas as semanas. A força que ele precisava ter para aquele drible e para continuar avançando – ele nunca fingia; nunca se jogava no chão.
“Com a qualidade que ele tinha e a forma como trabalhava, ele fez com que jogadores como o Neymar tivessem alguém em quem se inspirar, para fazer exatamente o que o Neymar passou a fazer depois.”
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Fim de uma era
Neymar se despede após uma campanha na Copa do Mundo que foi decepcionante para ele e para a Seleção. Depois de ter ficado de fora das duas primeiras partidas da fase de grupos do Brasil devido a uma lesão, Neymar voltou a jogar na vitória final da fase de grupos contra a Escócia. Em seguida, ele começou no banco contra a Noruega, entrando como reserva para converter um pênalti no final da partida, o que acabou não sendo suficiente para salvar sua equipe da eliminação da Copa do Mundo.
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