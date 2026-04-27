Neymar falta ao treino do Santos devido a uma infecção viral, em mais um revés para a seleção brasileira na corrida pela Copa do Mundo

Cada pequeno contratempo de Neymar é agora visto sob a ótica de seu futuro na seleção. Com a Copa do Mundo se aproximando, o atacante está sob intensa pressão para provar sua confiabilidade física e sua boa forma em campo. Faltar aos treinos, mesmo por motivo de doença, perturba o ritmo de que ele precisa para convencer a comissão técnica da seleção. Embora o clube sugira que ele tenha reagido bem à medicação, a imagem de mais uma ausência reforça a narrativa de uma temporada de altos e baixos para o lendário camisa 10. Seu plano continua sendo se juntar ao restante do elenco do Santos em Buenos Aires na segunda-feira, desde que sua saúde melhore suficientemente nas próximas 24 horas.