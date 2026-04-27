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Neymar falta ao treino do Santos devido a uma infecção viral, em mais um revés para a seleção brasileira na corrida pela Copa do Mundo
Infecção viral tira estrela brasileira de campo
O Santos confirmou que Neymar não pôde participar do treino de domingo no CT Rei Pelé devido a um problema de saúde. Esperava-se que o jogador de 34 anos se juntasse aos companheiros que não viajaram para a partida do campeonato contra o Bahia, no sábado, mas ele permaneceu afastado enquanto o time se prepara para a Copa Sul-Americana. O Santos divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação, após preocupações sobre seu paradeiro na manhã de domingo. “O atleta Neymar Jr. apresentou um quadro viral na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e continua sendo acompanhado pela equipe médica do Santos”, informou o clube.
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Semana decisiva para o Peixe e Neymar
O momento em que a doença surgiu está longe de ser ideal, tanto para o jogador quanto para o clube. O Santos está se preparando para um confronto decisivo da Copa Sul-Americana contra o San Lorenzo, na Argentina, marcado para terça-feira. A participação de Neymar continua sendo uma dúvida, já que ele luta para se recuperar da infecção a tempo para a viagem a Buenos Aires. Neymar deveria atuar ao lado de outros companheiros de destaque, como Gabigol, Willian Araújo e Vinícius. Esses jogadores também ficaram de fora da partida contra o Bahia, mas devem estar à disposição do técnico Cuca para a viagem à Argentina.
As ambições para a Copa do Mundo sob os holofotes
Cada pequeno contratempo de Neymar é agora visto sob a ótica de seu futuro na seleção. Com a Copa do Mundo se aproximando, o atacante está sob intensa pressão para provar sua confiabilidade física e sua boa forma em campo. Faltar aos treinos, mesmo por motivo de doença, perturba o ritmo de que ele precisa para convencer a comissão técnica da seleção. Embora o clube sugira que ele tenha reagido bem à medicação, a imagem de mais uma ausência reforça a narrativa de uma temporada de altos e baixos para o lendário camisa 10. Seu plano continua sendo se juntar ao restante do elenco do Santos em Buenos Aires na segunda-feira, desde que sua saúde melhore suficientemente nas próximas 24 horas.
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Próximos compromissos e recuperação
O elenco do Santos que enfrentou o Bahia vem treinando nas instalações do Vitória, enquanto os jogadores que atuaram no sábado realizam trabalhos de recuperação no hotel. A integração de Neymar e do restante das estrelas que retornaram é vista como fundamental para as chances do clube na Sul-Americana, onde enfrentará uma atmosfera intimidadora no San Lorenzo. Após a partida continental, o Santos enfrenta uma agenda exaustiva que inclui um confronto importante da Série A contra o Palmeiras em 2 de maio e outra viagem para enfrentar o Recoleta, do Paraguai, em 5 de maio.