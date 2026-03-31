Neymar fala abertamente sobre a pressão “esmagadora” de jogar no Brasil e elogia seu ex-companheiro de equipe no PSG, Kylian Mbappé

Neymar não mediu palavras ao descrever o ambiente em torno da Seleção, enfatizando que a pressão dos torcedores e da mídia cria uma atmosfera sufocante até mesmo para os ícones mais experientes.

“É um preço alto a pagar por ser jogador, é difícil, porque no Brasil é muito desgastante”, declarou Neymar, conforme citado pelo Globo Esporte. “As pessoas realmente te esmagam. Elas não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo bem: é difícil; sou extremamente grato, mas trabalhei para isso, mas sou um ser humano. Tenho os mesmos sentimentos que vocês, também sofro, sinto dor, acordo de mau humor, choro, fico com raiva, fico feliz, é normal. Por que não posso fazer coisas normais?”