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Neymar fala abertamente sobre a pressão “esmagadora” de jogar no Brasil e elogia seu ex-companheiro de equipe no PSG, Kylian Mbappé
O custo humano da camisa amarela
Ainda em busca de sua plena forma física, Neymar revelou o desgaste psicológico que marca sua carreira. O jogador de 34 anos sugeriu que o público brasileiro muitas vezes o desumaniza, vendo-o como uma mercadoria em vez de uma pessoa. Essa confissão sincera surge em um momento decisivo para o atacante, que tenta conciliar uma segunda passagem de grande destaque pelo Santos, clube da sua infância, com as exigências físicas de um corpo que tem cada vez mais lhe traído nas últimas temporadas.
- AFP
Um apelo à empatia
Neymar não mediu palavras ao descrever o ambiente em torno da Seleção, enfatizando que a pressão dos torcedores e da mídia cria uma atmosfera sufocante até mesmo para os ícones mais experientes.
“É um preço alto a pagar por ser jogador, é difícil, porque no Brasil é muito desgastante”, declarou Neymar, conforme citado pelo Globo Esporte. “As pessoas realmente te esmagam. Elas não entendem que você é uma pessoa normal. Tudo bem: é difícil; sou extremamente grato, mas trabalhei para isso, mas sou um ser humano. Tenho os mesmos sentimentos que vocês, também sofro, sinto dor, acordo de mau humor, choro, fico com raiva, fico feliz, é normal. Por que não posso fazer coisas normais?”
Elogios a Mbappé
Embora o atacante tenha passado um tempo longe dos gramados para se dedicar à preparação física e passar tempo com a família desde que ficou de fora da última convocação da Seleção Brasileira, ele continua acompanhando de perto o cenário internacional. Ao assistir ao amistoso entre Brasil e França, que terminou com a vitória dos Bleus por 2 a 1, Neymar reservou um momento para elogiar a qualidade de seu ex-companheiro no Paris Saint-Germain, Mbappé, que abriu o placar.
Neymar foi filmado reagindo à precisão do astro do Real Madrid diante do gol durante sua sessão de recuperação. “Ali na frente do gol, ele [Mbappé] não erra”, comentou Neymar. Apesar do resultado desfavorável à Seleção, Neymar continua focado no panorama geral à medida que a Copa do Mundo se aproxima, afirmando: “A Copa do Mundo está chegando e todos têm que estar em alta, vamos lá!”
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E agora?
O principal objetivo de Neymar agora é ajudar o Santos a subir na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, onde o time ocupa atualmente a 16ª posição, após somar apenas sete pontos nas oito primeiras partidas da temporada. O próximo compromisso será contra o Remo-PA na quinta-feira. Com a Copa do Mundo se aproximando, Neymar também buscará atingir sua melhor forma física para o torneio, já que pretende conquistar uma vaga na seleção de Carlo Ancelotti.