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Neymar esteve “um pouco abaixo do normal” no empate contra o Coritiba, e o técnico do Santos descartou imediatamente a participação do atacante da Seleção na próxima partida
Cuca defende seu craque durante fase conturbada
Cuca insistiu que Neymar não deve ser o único alvo das críticas após a recente queda de rendimento do clube. O gigante brasileiro vem passando por uma sequência de resultados desastrosa, tendo sofrido três derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições, o que deixou a equipe na 15ª posição na tabela da Série A.
A frustração continuou na noite de quarta-feira com um empate sem gols em casa contra o Coritiba, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Neymar foi quem mais chegou perto de abrir o placar ao acertar a trave com uma cobrança de falta característica, mas não conseguiu inspirar sua equipe à vitória. Após a partida, Cuca não hesitou em compartilhar a responsabilidade pelo resultado com todo o elenco e com a comissão técnica.
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Compartilhando o peso dos maus resultados
"Ele também está passando pela turbulência da equipe, está sentindo isso também", disse Cuca sobre Neymar. "Os resultados foram péssimos, mas as partidas não foram. No futebol, são os resultados que contam. Mas não podemos atribuir toda a culpa pelo resultado ruim a ele. Precisamos dividir a culpa igualmente, com o técnico arcando com a maior parte. Hoje, ele não foi tão competitivo quanto em outras partidas. Há coisas boas. Neymar, no dia em que jogar como os outros, será criticado. Isso é normal, dado o seu potencial.”
O Santos encontra-se atualmente em uma posição precária na tabela da Série A, tendo conquistado apenas três vitórias nas 12 partidas disputadas até o momento. A falta de consistência colocou uma pressão imensa tanto sobre o técnico quanto sobre seu craque, enquanto o clube luta para encontrar a eficiência necessária para subir na classificação.
Neymar está fora da viagem ao Bahia
Cuca revelou que Neymar ficará de fora da escalação para o confronto do campeonato de sábado contra o Bahia. A decisão surge num momento em que o jogador de 34 anos enfrenta dificuldades com as exigências físicas e mentais de um calendário sobrecarregado, somadas aos efeitos persistentes de uma lesão no joelho que o limitou a apenas 10 partidas em 2026.
“Neymar tem apresentado um bom desempenho em termos de arrancadas e distância percorrida em velocidade máxima”, explicou Cuca. “[Contra o Coritiba] ele esteve um pouco abaixo do normal, acho que por causa da sequência de jogos — ninguém consegue manter esse ritmo, sem falar no desgaste emocional. A partida de sábado é outra história. Não há tempo para descansar. Ele não vai jogar no sábado. Assim, ele pode estar em melhor forma para a partida na Argentina, que é um jogo decisivo para nós.”
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A atenção se volta agora para as esperanças na Sudamericana
O “jogo decisivo” ao qual Cuca se referiu é a próxima viagem para enfrentar o San Lorenzo na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Com as esperanças de Neymar de representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026 aparentemente se esvaindo, o foco do atacante mudou totalmente para conquistar o título continental pelo Santos. Apesar dos poucos minutos em campo este ano, ele continua produtivo quando entra em campo, somando quatro gols e três assistências.