Neymar esteve “um pouco abaixo do normal” no empate contra o Coritiba, e o técnico do Santos descartou imediatamente a participação do atacante da Seleção na próxima partida

Cuca insistiu que Neymar não deve ser o único alvo das críticas após a recente queda de rendimento do clube. O gigante brasileiro vem passando por uma sequência de resultados desastrosa, tendo sofrido três derrotas nos últimos seis jogos em todas as competições, o que deixou a equipe na 15ª posição na tabela da Série A.

A frustração continuou na noite de quarta-feira com um empate sem gols em casa contra o Coritiba, na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Neymar foi quem mais chegou perto de abrir o placar ao acertar a trave com uma cobrança de falta característica, mas não conseguiu inspirar sua equipe à vitória. Após a partida, Cuca não hesitou em compartilhar a responsabilidade pelo resultado com todo o elenco e com a comissão técnica.