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Neymar está na lista! Carlo Ancelotti convoca o craque do Santos para a lista preliminar da Copa do Mundo, enquanto Estevão fica de fora devido a uma lesão
Aprovação provisória para Neymar
De acordo com a Globo, Neymar foi incluído na lista preliminar enviada à FIFA, mantendo uma tendência observada ao longo da gestão de Ancelotti, em que o atacante aparece nas convocatórias provisórias, mas muitas vezes fica de fora da seleção final. O jogador de 34 anos tem trabalhado incansavelmente para provar seu valor, mesmo que o técnico italiano tenha afirmado anteriormente que “só convocará jogadores que estejam fisicamente prontos” para competir no mais alto nível. Embora sua presença no grupo final de 26 jogadores continue sendo uma dúvida, a inclusão simbólica traz esperança a uma nação desesperada para ver mais uma vez essa figura emblemática no cenário mundial.
O debate sobre a inclusão de Neymar chegou aos mais altos escalões da sociedade brasileira, ilustrando a imensa pressão sobre a comissão técnica. Ancelotti chegou a consultar o presidente Lula, que questionou a motivação profissional do jogador. Ao abordar a situação, Lula observou: “Tive a oportunidade de conversar com Ancelotti, e ele me perguntou: ‘Você acha que Neymar deveria ser convocado?’ Eu respondi: ‘Olha, Ancelotti, se ele estiver em forma física, ele tem o talento para o futebol. O que eu preciso saber é se ele realmente quer isso.’ Se ele quer, então tem que ser profissional. Ele pode olhar para alguém como Cristiano Ronaldo, pode olhar para [Lionel] Messi, e ainda assim ir para a seleção, porque ele ainda não está velho. Mas ele não pode esperar ser convocado só pelo nome. Ele tem que conquistar isso em campo.”
- AFP
Desilusão para o jovem craque do Chelsea, Estevão
Embora a notícia seja um alívio para Neymar, a lista de Ancelotti indica que o Brasil provavelmente não contará com o jovem prodígio do Chelsea, Estêvao, na próxima Copa do Mundo. Apesar de ter optado por um plano de tratamento conservador nas instalações do Palmeiras em vez de se submeter a uma cirurgia, o departamento médico da CBF determinou que a estrela em ascensão não se recuperará a tempo para o torneio.
A avaliação indica que Estêvao nem mesmo estaria apto para as fases eliminatórias. Consequentemente, espera-se que Ancelotti o substitua na lista final. Embora o jogador tenha lutado para manter vivo seu sonho de disputar a Copa do Mundo evitando a cirurgia, a comissão técnica entende que simplesmente não há mais tempo para sua recuperação.
Novos rostos e dilemas táticos
Com Estevão fora de jogo, abriu-se espaço para que várias estrelas nacionais disputem uma vaga. O atacante do Flamengo, Pedro, está firmemente na mira de Ancelotti, apesar de não ter sido convocado nas últimas partidas. O técnico italiano já havia manifestado seu desejo de trabalhar com o centroavante em novembro, e a comissão técnica está atualmente debatendo se deve apostar no atacante para a lista final de 26 jogadores.
A disputa é igualmente acirrada no meio-campo e nas laterais, onde os jogadores formados no Vasco da Gama são predominantes. Andrey Santos, do Chelsea, enfrenta um caminho incerto após um 2026 difícil em Stamford Bridge, com Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos e Lucas Paquetá atualmente à sua frente na hierarquia. Se Andrey for deixado de fora, isso poderia abrir caminho para Rayan, que impressionou durante a pausa para os jogos internacionais em março e é visto como uma alternativa natural para atuar na ala direita na ausência de Estevão.
- AFP
A estrada para Nova Jersey
A apresentação da lista de 55 jogadores é um protocolo obrigatório da FIFA, mas o verdadeiro drama acontece na próxima semana. Todas as seleções têm até 11 de junho para fazer alterações nessa lista em caso de lesão, mas a delegação final de 26 jogadores deve ser selecionada a partir desse grupo original. Assim que o torneio começar, as alterações só serão permitidas 24 horas antes da partida de abertura, desde que haja um atestado médico, sendo os goleiros a única exceção para substituições posteriores.
O anúncio da lista final do Brasil está marcado para segunda-feira, 18 de maio, às 17h, horário local, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. A seleção se reunirá na Granja Comary em 27 de maio, embora os jogadores envolvidos na final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Arsenal se juntem ao grupo posteriormente. A Seleção dá início à sua campanha contra o Marrocos em Nova Jersey no dia 13 de junho, após amistosos de preparação contra o Panamá e o Egito.