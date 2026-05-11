Neymar está na lista! Carlo Ancelotti convoca o craque do Santos para a lista preliminar da Copa do Mundo, enquanto Estevão fica de fora devido a uma lesão

De acordo com a Globo, Neymar foi incluído na lista preliminar enviada à FIFA, mantendo uma tendência observada ao longo da gestão de Ancelotti, em que o atacante aparece nas convocatórias provisórias, mas muitas vezes fica de fora da seleção final. O jogador de 34 anos tem trabalhado incansavelmente para provar seu valor, mesmo que o técnico italiano tenha afirmado anteriormente que “só convocará jogadores que estejam fisicamente prontos” para competir no mais alto nível. Embora sua presença no grupo final de 26 jogadores continue sendo uma dúvida, a inclusão simbólica traz esperança a uma nação desesperada para ver mais uma vez essa figura emblemática no cenário mundial.

O debate sobre a inclusão de Neymar chegou aos mais altos escalões da sociedade brasileira, ilustrando a imensa pressão sobre a comissão técnica. Ancelotti chegou a consultar o presidente Lula, que questionou a motivação profissional do jogador. Ao abordar a situação, Lula observou: “Tive a oportunidade de conversar com Ancelotti, e ele me perguntou: ‘Você acha que Neymar deveria ser convocado?’ Eu respondi: ‘Olha, Ancelotti, se ele estiver em forma física, ele tem o talento para o futebol. O que eu preciso saber é se ele realmente quer isso.’ Se ele quer, então tem que ser profissional. Ele pode olhar para alguém como Cristiano Ronaldo, pode olhar para [Lionel] Messi, e ainda assim ir para a seleção, porque ele ainda não está velho. Mas ele não pode esperar ser convocado só pelo nome. Ele tem que conquistar isso em campo.”