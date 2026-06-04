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Neymar está ausente! O Brasil viaja para os EUA sem seu craque, que está lesionado, enquanto o tratamento se intensifica com a aproximação da Copa do Mundo
Talismã esquecido em Nova Jersey
Neymar não viajará com a seleção brasileira para Cleveland para o último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, contra o Egito, no sábado. Enquanto a equipe de Carlo Ancelotti viaja para o seu último teste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou em comunicado oficial na quinta-feira que o atacante permanecerá na sede temporária da equipe em Nova Jersey.
A decisão foi tomada para permitir que o jogador de 34 anos continue um programa de recuperação especializado. A equipe médica optou por “tratamento fisioterapêutico e intensificação da recuperação física” em vez do desgaste da viagem, mantendo o astro em um ambiente controlado à medida que o relógio avança rumo à partida de estreia da Seleção no torneio.
- AFP
Lesão na panturrilha mantém estrela fora dos gramados
O ex-jogador do Paris Saint-Germain e do Barcelona está afastado dos gramados há quase três semanas, quando sofreu uma lesão de grau dois na panturrilha. A lesão ocorreu durante uma partida pelo Santos, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro, e ele não consegue voltar aos gramados, seja pelo clube ou pela seleção, desde aquela tarde.
A gravidade da lesão muscular exigiu uma abordagem cautelosa da comissão médica brasileira. Com os olhos de uma nação voltados para sua recuperação, a equipe médica trabalha sem parar para garantir que o jogador mais criativo da seleção possa participar do próximo grande evento mundial na América do Norte.
Ancelotti dá apoio a Neymar, que está lesionado
Ancelotti confirmou que Neymar vai liderar o Brasil na Copa do Mundo de 2026, independentemente da lesão na panturrilha que tem prejudicado sua preparação. Ele disse aos repórteres antes do último amistoso do Brasil contra o Panamá: “Para ser claro, Neymar vai estar conosco. Acreditamos que ele possa se recuperar para a primeira partida [contra o Marrocos] e, se não, para a segunda [contra o Haiti]. Não há dúvida de que esses 26 jogadores vão disputar a Copa do Mundo.”
Além da recuperação física, Ancelotti manteve reuniões individuais com Neymar para discutir as expectativas táticas para o torneio na América do Norte. Houve questionamentos na mídia brasileira sobre a preparação do jogador, mas o ex-técnico do Real Madrid acredita que o atacante está mentalmente preparado para o desafio que tem pela frente.
- AFP
O caminho para a estreia na Copa do Mundo
O confronto do Brasil com o Egito nesta semana representa a última oportunidade para Ancelotti ajustar sua formação tática sem seu principal meia-atacante. Enquanto a equipe se concentra na missão em Cleveland, o foco geral continua voltado para o MetLife Stadium, onde o Brasil dará início à sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos, no dia 13 de junho.
A Seleção enfrenta um grupo difícil que também inclui o Haiti, com a segunda partida da fase de grupos marcada para 19 de junho, antes de encerrar a fase contra a Escócia em 24 de junho. Torcedores e especialistas ficarão com a respiração suspensa à espera de notícias positivas da sala de tratamento, já que a perspectiva de uma Copa do Mundo sem Neymar continua sendo uma realidade assustadora para os gigantes sul-americanos.