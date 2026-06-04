Neymar está ausente! O Brasil viaja para os EUA sem seu craque, que está lesionado, enquanto o tratamento se intensifica com a aproximação da Copa do Mundo

Neymar não viajará com a seleção brasileira para Cleveland para o último amistoso de preparação para a Copa do Mundo, contra o Egito, no sábado. Enquanto a equipe de Carlo Ancelotti viaja para o seu último teste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou em comunicado oficial na quinta-feira que o atacante permanecerá na sede temporária da equipe em Nova Jersey.

A decisão foi tomada para permitir que o jogador de 34 anos continue um programa de recuperação especializado. A equipe médica optou por “tratamento fisioterapêutico e intensificação da recuperação física” em vez do desgaste da viagem, mantendo o astro em um ambiente controlado à medida que o relógio avança rumo à partida de estreia da Seleção no torneio.