Reprodução/Instagram
Traduzido por
Neymar espera o terceiro filho com a namorada Bruna Biancardi, enquanto o astro brasileiro brinca que vai formar uma nova banda chamada “Spice Girls”
Neymar compartilha notícias sobre a família durante a Copa do Mundo
Neymar revelou que ele e sua companheira, Biancardi, estão esperando seu terceiro filho juntos. O anúncio foi feito por meio de um vídeo de revelação do sexo do bebê compartilhado nas redes sociais, no qual o casal comemorou ao lado das filhas Mavie e Mel, bem como do filho mais velho de Neymar, Davi Lucca.
A revelação confirmou que outra filha está a caminho. Esse momento em família representou um acontecimento positivo para o atacante da Seleção Brasileira, enquanto ele continua se recuperando de uma lesão durante os estágios iniciais da Copa do Mundo de 2026.
"Vão ser as Spice Girls"
Com a chegada do novo bebê, Neymar será pai de cinco filhos. Seus filhos são fruto de três relacionamentos diferentes: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel e, agora, um terceiro filho com Biancardi. Ao descobrir que outra filha está a caminho, Neymar comemorou o momento com uma piada dirigida à sua família em expansão. O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain disse: “Vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser as Spice Girls.”
Lesão adia o retorno de Neymar
Embora o anúncio familiar tenha trazido boas notícias fora de campo, a situação de Neymar na seleção brasileira continua incerta. O atacante ficou de fora do empate de 1 a 1 do Brasil contra o Marrocos, na estreia do Grupo C, pois continua se recuperando de uma lesão de grau dois na panturrilha, sofrida enquanto jogava pelo Santos.
A comissão médica do Brasil está adotando uma abordagem cautelosa em relação à sua reabilitação, ciente de seu histórico de problemas musculares e no tornozelo. O jogador de 34 anos não disputa uma partida oficial desde meados de maio, o que torna um processo de recuperação gradual uma prioridade. Sua presença no elenco continua sendo valiosa, no entanto, com o Brasil esperando que sua experiência possa ajudar a orientar os jogadores mais jovens durante o torneio.
- AFP
Corrida contra o tempo para as fases eliminatórias
O Brasil continua esperançoso de que Neymar possa voltar aos treinos em breve e recuperar a forma física antes das oitavas de final. A comissão técnica está determinada a não apressar seu retorno, gerenciando sua recuperação com cuidado. A Seleção se prepara agora para enfrentar o Haiti no dia 20 de junho, e é provável que Neymar continue fora dessa partida.