Neymar revelou que ele e sua companheira, Biancardi, estão esperando seu terceiro filho juntos. O anúncio foi feito por meio de um vídeo de revelação do sexo do bebê compartilhado nas redes sociais, no qual o casal comemorou ao lado das filhas Mavie e Mel, bem como do filho mais velho de Neymar, Davi Lucca.

A revelação confirmou que outra filha está a caminho. Esse momento em família representou um acontecimento positivo para o atacante da Seleção Brasileira, enquanto ele continua se recuperando de uma lesão durante os estágios iniciais da Copa do Mundo de 2026.