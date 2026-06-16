Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Neymar and Bruna Biancardi, sunsReprodução/Instagram
Yosua Arya

Traduzido por

Neymar espera o terceiro filho com a namorada Bruna Biancardi, enquanto o astro brasileiro brinca que vai formar uma nova banda chamada “Spice Girls”

Neymar
Brasil
Copa do Mundo
Santos
Brasileirão

Neymar confirmou que ele e sua companheira, Bruna Biancardi, estão esperando o terceiro filho juntos. O atacante da Seleção Brasileira compartilhou a notícia por meio de uma revelação do sexo do bebê em família, na qual o casal descobriu que vai receber mais uma filha, o que motivou uma brincadeira bem-humorada do craque do Santos, que ainda está se recuperando de uma lesão.

  • Neymar compartilha notícias sobre a família durante a Copa do Mundo

    Neymar revelou que ele e sua companheira, Biancardi, estão esperando seu terceiro filho juntos. O anúncio foi feito por meio de um vídeo de revelação do sexo do bebê compartilhado nas redes sociais, no qual o casal comemorou ao lado das filhas Mavie e Mel, bem como do filho mais velho de Neymar, Davi Lucca.

    A revelação confirmou que outra filha está a caminho. Esse momento em família representou um acontecimento positivo para o atacante da Seleção Brasileira, enquanto ele continua se recuperando de uma lesão durante os estágios iniciais da Copa do Mundo de 2026.

    • Publicidade

  • "Vão ser as Spice Girls"

    Com a chegada do novo bebê, Neymar será pai de cinco filhos. Seus filhos são fruto de três relacionamentos diferentes: Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel e, agora, um terceiro filho com Biancardi. Ao descobrir que outra filha está a caminho, Neymar comemorou o momento com uma piada dirigida à sua família em expansão. O ex-atacante do Barcelona e do Paris Saint-Germain disse: “Vou montar uma banda e, a partir de hoje, vai ser as Spice Girls.”


  • Lesão adia o retorno de Neymar

    Embora o anúncio familiar tenha trazido boas notícias fora de campo, a situação de Neymar na seleção brasileira continua incerta. O atacante ficou de fora do empate de 1 a 1 do Brasil contra o Marrocos, na estreia do Grupo C, pois continua se recuperando de uma lesão de grau dois na panturrilha, sofrida enquanto jogava pelo Santos.

    A comissão médica do Brasil está adotando uma abordagem cautelosa em relação à sua reabilitação, ciente de seu histórico de problemas musculares e no tornozelo. O jogador de 34 anos não disputa uma partida oficial desde meados de maio, o que torna um processo de recuperação gradual uma prioridade. Sua presença no elenco continua sendo valiosa, no entanto, com o Brasil esperando que sua experiência possa ajudar a orientar os jogadores mais jovens durante o torneio.

  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Corrida contra o tempo para as fases eliminatórias

    O Brasil continua esperançoso de que Neymar possa voltar aos treinos em breve e recuperar a forma física antes das oitavas de final. A comissão técnica está determinada a não apressar seu retorno, gerenciando sua recuperação com cuidado. A Seleção se prepara agora para enfrentar o Haiti no dia 20 de junho, e é provável que Neymar continue fora dessa partida.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI