Neymar em crise? O técnico do Santos, Cuca, está furioso após o astro receber suspensão “desnecessária” antes do grande clássico contra o Flamengo

O técnico do Santos ficou visivelmente irritado com a falta de disciplina demonstrada por seu craque, especialmente considerando a importância do próximo jogo no Rio de Janeiro. Cuca insistiu que o experiente atacante deveria ter mantido a calma para evitar ser advertido pelo árbitro, apesar das provocações em campo.

Segundo o UOL, Cuca disse: “Se você observar a jogada, ele leva uma empurrada por trás de um jogador, depois de outro. Ele foi para cima, um jogador do Remo veio e o desarmou; no calor do momento, acho que ele poderia ter sido mais cauteloso. Mas o árbitro decidiu agir de forma diferente e lhe deu o cartão. Ele é um jogador que se deixou levar pelo calor do momento, é temperamental, mas, na minha opinião, poderia ter evitado aquele cartão.

“Temos que planejar como vamos jogar a partida de domingo; é uma pena perder o Neymar. Ele estava bem ao meu lado, não acho que precisava ter dado o cartão a ele, eu poderia ter controlado a partida. De qualquer forma, ele acabou levando o cartão e vai perder uma partida importante.”