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Santos v Internacional - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

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Neymar em crise? O técnico do Santos, Cuca, está furioso após o astro receber suspensão “desnecessária” antes do grande clássico contra o Flamengo

Neymar
Santos
Flamengo x Santos
Flamengo
Brasileirão
Cuca

O técnico do Santos, Cuca, expressou sua profunda frustração depois que Neymar recebeu um cartão amarelo decisivo durante a vitória por 2 a 0 sobre o Remo, o que o deixará de fora do próximo confronto contra o Flamengo. O momento de impaciência do ícone brasileiro no final do segundo tempo resultou no terceiro cartão amarelo, deixando o Peixe sem seu craque para a viagem de alto risco ao Maracanã.

  • Exibição emblemática manchada por atitudes infantis

    A contribuição decisiva de Neymar foi ofuscada por um deslize disciplinar no final da partida, aos 86 minutos, após um confronto acalorado com Diego Hernandez, do Remo. O astro brasileiro reagiu agressivamente a uma entrada forte de Hernandez, provocando uma confusão em campo que obrigou o árbitro Savio Pereira Sampaio a aplicar um cartão amarelo por comportamento antidesportivo. Antes dessa advertência, o camisa 10 vinha sendo o destaque da partida, dando uma assistência precisa para o primeiro gol de Thaciano e desempenhando um papel fundamental na jogada que resultou no segundo gol de Moises.

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    Cuca lamenta cartão amarelo que poderia ter sido evitado

    O técnico do Santos ficou visivelmente irritado com a falta de disciplina demonstrada por seu craque, especialmente considerando a importância do próximo jogo no Rio de Janeiro. Cuca insistiu que o experiente atacante deveria ter mantido a calma para evitar ser advertido pelo árbitro, apesar das provocações em campo.

    Segundo o UOL, Cuca disse: “Se você observar a jogada, ele leva uma empurrada por trás de um jogador, depois de outro. Ele foi para cima, um jogador do Remo veio e o desarmou; no calor do momento, acho que ele poderia ter sido mais cauteloso. Mas o árbitro decidiu agir de forma diferente e lhe deu o cartão. Ele é um jogador que se deixou levar pelo calor do momento, é temperamental, mas, na minha opinião, poderia ter evitado aquele cartão.

    “Temos que planejar como vamos jogar a partida de domingo; é uma pena perder o Neymar. Ele estava bem ao meu lado, não acho que precisava ter dado o cartão a ele, eu poderia ter controlado a partida. De qualquer forma, ele acabou levando o cartão e vai perder uma partida importante.”

  • Ambições na Copa do Mundo abaladas

    A suspensão tem um peso significativo que vai além da classificação no campeonato, já que Neymar está atualmente lutando para garantir sua vaga na seleção brasileira de Carlo Ancelotti para a próxima Copa do Mundo. Uma atuação de destaque no Maracanã teria servido como uma excelente demonstração de valor para o técnico italiano, mas este último deslize disciplinar pode levantar dúvidas quanto ao seu temperamento.

    Cuca acrescentou: “Ele é um jogador muito importante que, em dois lampejos de genialidade hoje, colocou dois jogadores na cara do gol e foi crucial para nós. [Neymar] está bastante ressentido, pois para ele seria um jogo muito importante contra o Flamengo. Mas ainda é importante para nós, mesmo que ele não vá.”

  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    A sobrevivência do Maracanã sem o seu ícone

    O Santos agora precisa viajar para enfrentar o Flamengo sem seu principal criador de jogadas, o que coloca uma enorme pressão sobre Cuca para encontrar uma solução tática contra o gigante do campeonato no Maracanã. Atualmente na 13ª posição, o Peixe está quatro pontos atrás do Flamengo, que ocupa o sexto lugar, e já está a 12 pontos do líder Palmeiras, tornando essencial um resultado positivo no Rio para evitar ficar ainda mais para trás na classificação da Série A.

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