"Neymar é o nosso ídolo" - Vinícius Júnior "muito feliz" por ver o ícone da seleção brasileira ser convocado para a Copa do Mundo de 2026 depois de "ter sofrido tanto"

A convocação de Neymar para a lista final para a América do Norte ocorre após um período turbulento para o ex-craque do Barcelona e do Paris Saint-Germain. Em entrevista à CazeTV, Vinicius admitiu que o caminho de volta foi marcado por incertezas e sofrimento pessoal para o jogador de 34 anos. O atacante passou por um longo período afastado da seleção, o que gerou dúvidas sobre se ele voltaria a representar seu país nos grandes palcos.

“Conversava com o Neymar sempre que era convocado e ele sempre dizia: ‘Caramba, o Ancelotti não me chamou de novo. Estou muito triste.’ Mas eu sempre dizia que o técnico confiava nele, que, quando chegasse a hora, ele chamaria o Ney”, disse Vinicius.

“Neymar é nosso ídolo, sempre gostei muito dele, ele sempre me defendeu muito, acompanho-o desde o início da carreira e estou feliz por ele. Depois das lesões, depois de sofrer tanto, ele pode voltar à seleção e ter uma última chance com um grupo excelente.”