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"Neymar é o nosso ídolo" - Vinícius Júnior "muito feliz" por ver o ícone da seleção brasileira ser convocado para a Copa do Mundo de 2026 depois de "ter sofrido tanto"
Um herói volta à Seleção
A convocação de Neymar para a lista final para a América do Norte ocorre após um período turbulento para o ex-craque do Barcelona e do Paris Saint-Germain. Em entrevista à CazeTV, Vinicius admitiu que o caminho de volta foi marcado por incertezas e sofrimento pessoal para o jogador de 34 anos. O atacante passou por um longo período afastado da seleção, o que gerou dúvidas sobre se ele voltaria a representar seu país nos grandes palcos.
“Conversava com o Neymar sempre que era convocado e ele sempre dizia: ‘Caramba, o Ancelotti não me chamou de novo. Estou muito triste.’ Mas eu sempre dizia que o técnico confiava nele, que, quando chegasse a hora, ele chamaria o Ney”, disse Vinicius.
“Neymar é nosso ídolo, sempre gostei muito dele, ele sempre me defendeu muito, acompanho-o desde o início da carreira e estou feliz por ele. Depois das lesões, depois de sofrer tanto, ele pode voltar à seleção e ter uma última chance com um grupo excelente.”
- AFP
Desmentindo os rumores sobre lesões
Apesar de ter sido convocado, continuam as dúvidas quanto à preparação física de Neymar. O atacante enfrentou recentemente um problema na panturrilha que causou espanto na imprensa brasileira, mas ele se apressou em minimizar qualquer sugestão de que sua participação no torneio pudesse estar em risco. Ele foi visto nas arquibancadas durante uma partida recente do Santos, parecendo relaxado apesar dos rumores que circulam sobre sua condição física.
Quando questionado se sua condição física era motivo de preocupação, o experiente atacante foi tipicamente direto. Ele respondeu bruscamente: “Qual é o problema?”, quando perguntado se sua lesão na panturrilha poderia prejudicar seu desempenho na próxima Copa do Mundo. Parece que sua confiança é compartilhada por seus companheiros de equipe, que consideram sua presença vital na busca pelo sexto título.
A tensão da adolescência de Endrick
Vinicius também revelou como era o clima no vestiário em relação à geração mais jovem, especialmente ao jovem talento Endrick. Dizem que o jogador de 19 anos estava desesperado para garantir sua vaga no avião, sempre conversando com os colegas mais experientes em busca de apoio. Entrar na seleção para a Copa do Mundo em uma idade tão tenra é um feito raro, e a pressão claramente pesava nos ombros do jovem.
“Ele estava sempre me enchendo, perguntando se ia viajar, se não ia viajar, o que eu achava... Eu disse a ele: ‘Relaxa, cara. Você vai, vai estar lá conosco.’ Ele é muito jovem e disputar sua primeira Copa do Mundo aos 19 anos não é algo que todo mundo consegue fazer”, revelou Vinicius.
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Últimos preparativos para a América do Norte
O Brasil está agora voltando sua atenção para os últimos jogos de preparação antes do início oficial do torneio. A Seleção enfrentará o Panamá e o Egito em amistosos para afinar suas táticas e garantir que o elenco esteja totalmente integrado. Com Neymar de volta ao time e jogadores como Vinícius e Endrick oferecendo um apoio de nível mundial, as expectativas são altíssimas para os gigantes sul-americanos.
Espera-se que a equipe médica gerencie cuidadosamente a carga de trabalho de Neymar durante os treinos iniciais na Granja Comary. Embora o ícone continue insistindo que está fisicamente pronto, a comissão técnica fará de tudo para evitar qualquer contratempo de última hora antes da estreia contra o Marrocos, em 13 de junho. Para Vinícius e o restante do elenco, ter seu ídolo de volta em campo é o maior incentivo moral na busca pela glória mundial.